Персона дня. Лучший сотрудник

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности и устроят в офис.

Кот «работал» в магазине три года: фотографировался с покупателями и наблюдал за продавцами. В 2022 году его признали сотрудником года.

Но кота пришлось уволить, так как один из покупателей написал жалобу в Роспотребнадзор, сообщают РИА Новости.

«Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея. <...> Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе», — сообщили в компании.</...>

Представители организации также добавили, что сейчас Сергей живет у руководителя магазина, где о нем заботятся.