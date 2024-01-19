Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.

Для большинства налоговых деклараций и расчетов установлен единый день сдачи — 25 число каждого месяца. А для внесения налоговых платежей — единая дата уплаты — 28 число каждого месяца.

Из общей картины «выбиваются» страховые взносы «на травматизм», экологические платежи и НДС. Для каждого месяца мы выдели важные даты, когда нужно сдать отчет либо уплатить налог.

Январь 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 15 января Страховые взносы на травматизм за декабрь 2023 года 22 января* Страховые взносы на травматизм за декабрь 2023 года Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за декабрь 2023 года 25 января Расчет по страховым взносам (РСВ) по итогам 2023 года

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за декабрь 2023 года

Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» и подраздел 2 раздела 1 формы ЕФС-1 За 2023 год

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» по итогам 2023 года

Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по итогам 2023 года

Налоговая декларация по водному налогу за IV квартал 2023 года 29 января* НДФЛ за период с 01.01.2024–22.01

Страховые взносы за декабрь 2023 года

Торговый сбор за IV квартал 2023 года

НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за IV квартал 2023

Водный налог за IV квартал 2023 года

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Февраль 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 февраля НДФЛ за период с 23.01.2024–31.01.2024 15 февраля Страховые взносы на травматизм за январь 2024 года 20 февраля Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за январь 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за январь 2024 года 26 февраля* 6-НДФЛ за 2023 год

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за январь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по итогам 2023 года (налоговая декларация не представляется, если у объектов недвижимости налоговая база определяется как по кадастровой стоимости) 28 февраля НДФЛ за период с 01.02.2024–22.02.2024

Страховые взносы за январь 2024 года

Транспортный налог по итогам 2023 года Налог на имущество организаций по итогам 2023 года

Земельный налог по итогам 2023 года

Март 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдавать Какие налоги заплатить 1 марта Плата за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2023 года 5 марта НДФЛ за период с 23.02.2024–29.02.2024 15 марта Страховые взносы за февраль 2024 года 20 марта Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за февраль 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за февраль 2024 года 25 марта Налоговая декларация по УСН организации за 2023 год

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за февраль 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Налоговая декларация по ЕСХН по итогам 2023 года 28 марта Налог на УСН для организаций по итогам 2023 года

НДФЛ для компаний с работниками за период с 01.03.2024–22.03.2024

Страховые взносы за февраль 2024 года

ЕСХН по итогам 2023 года

Апрель 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность.

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 1 апреля Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год 5 апреля НДФЛ за период с 23.03.2024–31.03.2024 15 апреля Страховые взносы на травматизм за март 2024 22 апреля* Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за март 2024 г. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2024 года Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за март 2024 года 25 апреля 6-НДФЛ за I квартал 2024 года

Расчет по страховым взносам (РСВ) за I квартал 2024 года

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за март 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за I квартал 2024 года

Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за I квартал 2024 года

Налоговая декларация по водному налогу за I квартал 2024 года

Май 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 2 мая* Авансовый платеж по УСН налогу за I квартал 2024 года

Для ИП налог на УСН по итогам 2023 года

НДФЛ за период с 01.04.2024–22.04.2024

Страховые взносы за март 2024 года

Транспортный налог за I квартал 2024 года

Налог за I квартал 2024 года

Земельный налог за I квартал 2024 года

Торговый сбор за I квартал 2024 года

НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за I квартал 2024 года

Водный налог за I квартал 2024 года 6 мая* НДФЛ за период с 23.04.2024–30.04.2024 15 мая Страховые взносы на за апрель 2024 года 20 мая Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за апрель 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за апрель 2024 года 27 мая Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за апрель2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 28 мая НДФЛ за период с 01.05.2024–22.05.2024 Страховые взносы за апрель 2024 года

Июнь 2024 год

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 июня НДФЛ за период с 23.05.2024–31.05.2024 17 июня* Страховые взносы на травматизм за май 2024 года 20 июня Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за май 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за май 2024 года 25 июня Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за май 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 28 июня НДФЛ за период с 01.06.2024–22.06.2024 Страховые взносы за май 2024 года

Июль 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность.

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 июля НДФЛ за период с 23.06.2024–30.06.2024 15 июля Страховые взносы на травматизм за июнь 2024 года 22 июля*

Единая упрощенная декларация за II квартал 2024 года

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за июнь 2024 г. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал 2024 года

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за июнь 2024 года 25 июля 6-НДФЛ за полугодие 2024 года

Расчет по страховым взносам (РСВ) за II квартал 2024 года

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за июнь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за полугодие 2024 года

Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за полугодие 2024 года

Налоговая декларация по водному налогу за II квартал 2023 года 29 июля*

Авансовый платеж по УСН налогу за полугодие 2024 года НДФЛ за период с 01.07.2024–22.07.2024

Страховые взносы за июнь 2024 года

ЕСХН за полугодие 2024 года

Транспортный налог за II квартал 2024 года

Налог на имущество организаций за II квартал (полугодие) 2024 года

Земельный налог за II квартал 2024 года

НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за II квартал 2024 года

Водный налог за II квартал 2024 года

Август 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 августа НДФЛ за период с 23.07.2024–31.07.2024 15 августа Страховые взносы на травматизм за июль 2024 года 20 августа Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за июль 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за июль 2024 года 26 августа* Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за июль 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 28 августа НДФЛ за период с 01.08.2024–22.08.2024 не позднее 28.08.2024

Страховые взносы за июль 2024 года

Сентябрь 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 сентября НДФЛ за период с 23.08.2024–31.08.2024 16 сентября* Страховые взносы на травматизм за август 2024 года 20 сентября Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за август 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за август 2024 года 25 сентября Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за август 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 30 сентября НДФЛ за период с 01.09.2024–22.09.2024

Страховые взносы за август 2024 года

Октябрь 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 7 октября* НДФЛ за период с 23.09.2024–30.09.2024 15 октября Страховые взносы на травматизм за сентябрь 2024 года 21 октября* Единая упрощенная декларация за III квартал 2024 года

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за сентябрь 2024 г. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2024 года Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за сентябрь 2024 года 25 октября 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года

Расчет по страховым взносам (РСВ) за III квартал 2024 года

Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за сентябрь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за 9 месяцев 2024 года

Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за 9 месяцев 2024 года

Налоговая декларация по водному налогу за III квартал 2024 года 28 октября Авансовый платеж по УСН налогу за 9 месяцев 2024 года

НДФЛ за период с 01.10.2024–22.10.2024

Страховые взносы за сентябрь 2024 года

Транспортный налог за III квартал 2024 года

Налог на имущество организаций за III квартал (9 месяцев) 2024 года

Земельный налог за III квартал (9 месяцев)

Торговый сбор за III квартал 2024 года НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный

НДС при смене режима НО за III квартал 2024 года

Водный налог за III квартал 2024 года

Ноябрь 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 ноября НДФЛ за период с 23.10.2024–31.10.2024 15 ноября Страховые взносы на травматизм за октябрь 2024 года 20 ноября Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за октябрь 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за октябрь 2024 года 25 ноября Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за октябрь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 28 ноября НДФЛ за период с 01.11.2024–22.11.2024

Страховые взносы за октябрь 2024 года

Декабрь 2024 года

Важная дата Какую отчетность сдать Какие налоги заплатить 5 декабря НДФЛ за период с 23.11.2024–30.11.2024 16 декабря* Страховые взносы на травматизм за ноябрь 2024 года 20 декабря Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за ноябрь 2024 г. Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за ноябрь 2024 года 25 декабря Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за ноябрь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия 28 декабря НДФЛ за период с 01.12.2024–22.12.2024 и за период с 23.12.2024–31.12.2024

Страховые взносы за ноябрь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» сдается регулярно, на следующий день после издания приказа (распоряжения) о начале, прекращении, приостановлении, или возобновлении трудовых отношений.

*Согласно пункту 7 статьи 6.1. НК если срок, установленный законодательством, приходится на выходной (нерабочий) день, он переносится на первый следующим за выходными рабочий день.