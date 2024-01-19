Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по итогам 2023 года (налоговая декларация не представляется, если у объектов недвижимости налоговая база определяется как по кадастровой стоимости)
28 февраля
НДФЛ за период с 01.02.2024–22.02.2024
Страховые взносы за январь 2024 года
Транспортный налог по итогам 2023 года Налог на имущество организаций по итогам 2023 года
Земельный налог по итогам 2023 года
Март 2024 года
Важная дата
Какую отчетность сдавать
Какие налоги заплатить
1 марта
Плата за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2023 года
5 марта
НДФЛ за период с 23.02.2024–29.02.2024
15 марта
Страховые взносы за февраль 2024 года
20 марта
Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за февраль 2024 г.
Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за февраль 2024 года
25 марта
Налоговая декларация по УСН организации за 2023 год
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия
Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за I квартал 2024 года
Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за I квартал 2024 года
Налоговая декларация по водному налогу за I квартал 2024 года
Май 2024 года
Важная дата
Какую отчетность сдать
Какие налоги заплатить
2 мая*
Авансовый платеж по УСН налогу за I квартал 2024 года
Для ИП налог на УСН по итогам 2023 года
НДФЛ за период с 01.04.2024–22.04.2024
Страховые взносы за март 2024 года
Транспортный налог за I квартал 2024 года
Налог за I квартал 2024 года
Земельный налог за I квартал 2024 года
Торговый сбор за I квартал 2024 года
НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за I квартал 2024 года
Водный налог за I квартал 2024 года
6 мая*
НДФЛ за период с 23.04.2024–30.04.2024
15 мая
Страховые взносы на за апрель 2024 года
20 мая
Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за апрель 2024 г.
Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за апрель 2024 года
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия
Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за полугодие 2024 года
Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за полугодие 2024 года
Налоговая декларация по водному налогу за II квартал 2023 года
29 июля*
Авансовый платеж по УСН налогу за полугодие 2024 года НДФЛ за период с 01.07.2024–22.07.2024
Страховые взносы за июнь 2024 года
ЕСХН за полугодие 2024 года
Транспортный налог за II квартал 2024 года
Налог на имущество организаций за II квартал (полугодие) 2024 года
Земельный налог за II квартал 2024 года
НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за II квартал 2024 года
Водный налог за II квартал 2024 года
Август 2024 года
Важная дата
Какую отчетность сдать
Какие налоги заплатить
5 августа
НДФЛ за период с 23.07.2024–31.07.2024
15 августа
Страховые взносы на травматизм за июль 2024 года
20 августа
Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за июль 2024 г.
Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за июль 2024 года
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия
Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за 9 месяцев 2024 года
Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за 9 месяцев 2024 года
Налоговая декларация по водному налогу за III квартал 2024 года
28 октября
Авансовый платеж по УСН налогу за 9 месяцев 2024 года
НДФЛ за период с 01.10.2024–22.10.2024
Страховые взносы за сентябрь 2024 года
Транспортный налог за III квартал 2024 года
Налог на имущество организаций за III квартал (9 месяцев) 2024 года
Земельный налог за III квартал (9 месяцев)
Торговый сбор за III квартал 2024 года НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный
НДС при смене режима НО за III квартал 2024 года
Водный налог за III квартал 2024 года
Ноябрь 2024 года
Важная дата
Какую отчетность сдать
Какие налоги заплатить
5 ноября
НДФЛ за период с 23.10.2024–31.10.2024
15 ноября
Страховые взносы на травматизм за октябрь 2024 года
20 ноября
Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за октябрь 2024 г.
Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за октябрь 2024 года
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия
28 декабря
НДФЛ за период с 01.12.2024–22.12.2024 и за период с 23.12.2024–31.12.2024
Страховые взносы за ноябрь 2024 года
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» сдается регулярно, на следующий день после издания приказа (распоряжения) о начале, прекращении, приостановлении, или возобновлении трудовых отношений.
*Согласно пункту 7 статьи 6.1. НК если срок, установленный законодательством, приходится на выходной (нерабочий) день, он переносится на первый следующим за выходными рабочий день.
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