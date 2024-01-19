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УСН

Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.
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Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для большинства налоговых деклараций и расчетов установлен единый день сдачи — 25 число каждого месяца. А для внесения налоговых платежей — единая дата уплаты — 28 число каждого месяца.

Из общей картины «выбиваются» страховые взносы «на травматизм», экологические платежи и НДС. Для каждого месяца мы выдели важные даты, когда нужно сдать отчет либо уплатить налог.

Январь 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

15 января

Страховые взносы на травматизм за декабрь 2023 года

22 января*

Страховые взносы на травматизм за декабрь 2023 года

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за декабрь 2023 года

25 января

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) по итогам 2023 года

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за декабрь 2023 года

  • Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» и подраздел 2 раздела 1 формы ЕФС-1 За 2023 год

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» по итогам 2023 года

  • Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по итогам 2023 года

  • Налоговая декларация по водному налогу за IV квартал 2023 года

29 января*

  • НДФЛ за период с 01.01.2024–22.01

  • Страховые взносы за декабрь 2023 года

  • Торговый сбор за IV квартал 2023 года

  • НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за IV квартал 2023

  • Водный налог за IV квартал 2023 года

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Февраль 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 февраля

НДФЛ за период с 23.01.2024–31.01.2024

15 февраля

Страховые взносы на травматизм за январь 2024 года

20 февраля

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за январь 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за январь 2024 года

26 февраля*

  • 6-НДФЛ за 2023 год

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за январь 2024 года

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по итогам 2023 года (налоговая декларация не представляется, если у объектов недвижимости налоговая база определяется как по кадастровой стоимости)

28 февраля

  • НДФЛ за период с 01.02.2024–22.02.2024

  • Страховые взносы за январь 2024 года

  • Транспортный налог по итогам 2023 года Налог на имущество организаций по итогам 2023 года

  • Земельный налог по итогам 2023 года

Март 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдавать

Какие налоги заплатить

1 марта

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2023 года

5 марта

НДФЛ за период с 23.02.2024–29.02.2024

15 марта

Страховые взносы за февраль 2024 года

20 марта

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за февраль 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за февраль 2024 года

25 марта

  • Налоговая декларация по УСН организации за 2023 год

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за февраль 2024 года

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Налоговая декларация по ЕСХН по итогам 2023 года

28 марта

  • Налог на УСН для организаций по итогам 2023 года

  • НДФЛ для компаний с работниками за период с 01.03.2024–22.03.2024

  • Страховые взносы за февраль 2024 года

  • ЕСХН по итогам 2023 года

Апрель 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность.

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

1 апреля

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год

5 апреля

НДФЛ за период с 23.03.2024–31.03.2024

15 апреля

Страховые взносы на травматизм за март 2024

22 апреля*

  • Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года

  • Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за март 2024 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2024 года Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за март 2024 года

25 апреля

  • 6-НДФЛ за I квартал 2024 года

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) за I квартал 2024 года

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за март 2024 года

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за I квартал 2024 года

  • Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за I квартал 2024 года

  • Налоговая декларация по водному налогу за I квартал 2024 года

Май 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

2 мая*

  • Авансовый платеж по УСН налогу за I квартал 2024 года

  • Для ИП налог на УСН по итогам 2023 года

  • НДФЛ за период с 01.04.2024–22.04.2024

  • Страховые взносы за март 2024 года

  • Транспортный налог за I квартал 2024 года

  • Налог за I квартал 2024 года

  • Земельный налог за I квартал 2024 года

  • Торговый сбор за I квартал 2024 года 

  • НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за I квартал 2024 года

  • Водный налог за I квартал 2024 года

6 мая*

НДФЛ за период с 23.04.2024–30.04.2024

15 мая

Страховые взносы на за апрель 2024 года

20 мая

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за апрель 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за апрель 2024 года

27 мая

28 мая

НДФЛ за период с 01.05.2024–22.05.2024 Страховые взносы за апрель 2024 года

Июнь 2024 год

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 июня

НДФЛ за период с 23.05.2024–31.05.2024

17 июня*

Страховые взносы на травматизм за май 2024 года

20 июня

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за май 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за май 2024 года

25 июня

28 июня

НДФЛ за период с 01.06.2024–22.06.2024 Страховые взносы за май 2024 года

Июль 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность.

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 июля

НДФЛ за период с 23.06.2024–30.06.2024

15 июля

Страховые взносы на травматизм за июнь 2024 года

22 июля*

  • Единая упрощенная декларация за II квартал 2024 года

  • Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за июнь 2024 г.

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал 2024 года

  • Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за июнь 2024 года

25 июля

  • 6-НДФЛ за полугодие 2024 года

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) за II квартал 2024 года

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за июнь 2024 года

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за полугодие 2024 года

  • Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за полугодие 2024 года

  • Налоговая декларация по водному налогу за II квартал 2023 года

29 июля*

  • Авансовый платеж по УСН налогу за полугодие 2024 года НДФЛ за период с 01.07.2024–22.07.2024

  • Страховые взносы за июнь 2024 года

  • ЕСХН за полугодие 2024 года

  • Транспортный налог за II квартал 2024 года

  • Налог на имущество организаций за II квартал (полугодие) 2024 года

  • Земельный налог за II квартал 2024 года

  • НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный НДС при смене режима НО за II квартал 2024 года  

  • Водный налог за II квартал 2024 года

Август 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 августа

НДФЛ за период с 23.07.2024–31.07.2024

15 августа

Страховые взносы на травматизм за июль 2024 года

20 августа

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы), если торгуете по странами ЕАЭС за июль 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за июль 2024 года

26 августа*

28 августа

  • НДФЛ за период с 01.08.2024–22.08.2024 не позднее 28.08.2024

  • Страховые взносы за июль 2024 года

Сентябрь 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 сентября

НДФЛ за период с 23.08.2024–31.08.2024

16 сентября*

Страховые взносы на травматизм за август 2024 года

20 сентября

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за август 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за август 2024 года

25 сентября

30 сентября

  • НДФЛ за период с 01.09.2024–22.09.2024

  • Страховые взносы за август 2024 года

Октябрь 2024 года

В этом месяце сдается ежемесячная и квартальная отчетность

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

7 октября*

НДФЛ за период с 23.09.2024–30.09.2024

15 октября

Страховые взносы на травматизм за сентябрь 2024 года

21 октября*

  • Единая упрощенная декларация за III квартал 2024 года

  • Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за сентябрь 2024 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2024 года

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за сентябрь 2024 года

25 октября

  • 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) за III квартал 2024 года

  • Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за сентябрь 2024 года

  • Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за прошлый месяц если были кадровые мероприятия

  • Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за 9 месяцев 2024 года

  • Раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за 9 месяцев 2024 года

  • Налоговая декларация по водному налогу за III квартал 2024 года

28 октября

  • Авансовый платеж по УСН налогу за 9 месяцев 2024 года

  • НДФЛ за период с 01.10.2024–22.10.2024

  • Страховые взносы за сентябрь 2024 года

  • Транспортный налог за III квартал 2024 года

  • Налог на имущество организаций за III квартал (9 месяцев) 2024 года

  • Земельный налог за III квартал (9 месяцев)

  • Торговый сбор за III квартал 2024 года НДС для компаний на УСН, который выставили счета-фактуры и восстановленный

  • НДС при смене режима НО за III квартал 2024 года

  • Водный налог за III квартал 2024 года

Ноябрь 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 ноября

НДФЛ за период с 23.10.2024–31.10.2024

15 ноября

Страховые взносы на травматизм за октябрь 2024 года

20 ноября

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за октябрь 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за октябрь 2024 года

25 ноября

28 ноября

  • НДФЛ за период с 01.11.2024–22.11.2024

  • Страховые взносы за октябрь 2024 года

Декабрь 2024 года

Важная дата

Какую отчетность сдать

Какие налоги заплатить

5 декабря

НДФЛ за период с 23.11.2024–30.11.2024

16 декабря*

Страховые взносы на травматизм за ноябрь 2024 года

20 декабря

Налоговая декларация по косвенным налогам (НДС, акцизы),если торгуете по странами ЕАЭС за ноябрь 2024 г.

Косвенные налоги (НДС, акцизы) для тех, кто торгует со странами ЕАЭС за ноябрь 2024 года

25 декабря

28 декабря

  • НДФЛ за период с 01.12.2024–22.12.2024 и за период с 23.12.2024–31.12.2024

  • Страховые взносы за ноябрь 2024 года

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» сдается регулярно, на следующий день после издания приказа (распоряжения) о начале, прекращении, приостановлении, или возобновлении трудовых отношений.

*Согласно пункту 7 статьи 6.1. НК если срок, установленный законодательством, приходится на выходной (нерабочий) день, он переносится на первый следующим за выходными рабочий день.

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Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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