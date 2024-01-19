Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.
13 4

Сегодня разберем: 

  • Воинский учет-2024: последние изменения.

  • ​​​​​Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ?

  • ​​​​​​​Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году?

Скорее читайте и разбирайтесь! 

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни

Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актом оформить.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

  • разбор в текстовом формате — инструкции по новым правилам, обзоры важнейших изменений и разъяснения от Минфина и ФНС, примеры проводок, учет в 1С, подробный алгорит действий в сложных ситуациях (увольнения, нетипичные операции, ВЭД, проверки и др.). Материалы дополнены полезными приложениями — чек-листами, таблицами, памятками, образцами для скачивания;

  • разбор в формате короткого и емкого видео — мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам, за пару минут объясним ключевые нюансы, подскажем, что заполнить, куда сдавать, что делать не нужно.

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!

Начать дискуссию

Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: доступ открыт для всех!

Смотрите запись топовой конференции от «Клерка». Эксперты раскрыли самые важные темы для бухгалтера: ЕНП и ЕНС, налоговые проверки, годовая отчетность, учетная политика, ФСБУ, воинский учет, изменения в трудовом законодательстве и многое другое. А еще мы приготовили большой сюрприз — предзапись на Четвертую всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

5
112
Госзакупки

Участники госзакупок отправили в ФАС почти 54 тысяч жалоб

Больше 13 тысяч участников госзакупок внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Большинство компаний расторгали контракты в одностороннем порядке.

16
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли полностью оплачивать фиксированные взносы при ликвидации ИП?

Добрый вечер! ИП ликвидирован 19 декабря 2023г. Фиксированные взносы за 2023 год посчитали и оплатили соответственно по дату закрытия 44 363,23 руб. На ЕНП сейчас отрицательное сальдо 1 478,77 и начисляется пени. Подскажите, пожалуйста, разве нужно было полную сумму оплатить?

15
16
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года

В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
31
Личные финансы

Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить

Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
15
Экономика России

В 2023 году открылось 3 тысячи социальных предприятий

Сейчас в стране работает около 11 тыс. социальных предпринимателей.

23
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества

С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вступают в частичное пространство Шенгена. Это решение открывает новые перспективы для граждан этих стран и российских туристов, предоставляя интересные возможности.

«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества
19

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году порядок уменьшения налога по УСН «Доходы» на уплаченные фиксированные взносы ИП значительно изменился. О том, как он организован теперь — разбираемся в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
24
Обучение для бухгалтеров

😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

30
Обзоры для бухгалтера

Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.

13
Обзор судебной практики

Суд разрешил «Балтике» использовать бренды Carlsberg и Grimbergen

Компания будет выпускать пиво Carlsberg и Grimbergen, даже если владелец иностранного бренда будет против.

28
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно вести закрытый факторинг с регрессом?

Добрый день! Подскажите, как правильно вести закрытый факторинг с регрессом? Через счета 76.13/91.01, 91.02/62.01 или через 009 счет не трогая 62? Везде разная информация, запуталась с этим факторингом.

1
15
Инвестиции

ВТБ вернет выплату купонных доходов на банковские счета

С начала 2024 года брокер ВТБ решил начислять купонный доход только на брокерский счет или ИИС. От этой практики откажутся, средства можно будет получать на банковские счета.

31
Фиксированные взносы ИП

❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

В общем случае ИП платят фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для ИП на АУСН взносы нулевые. А если такой ИП занимается еще другой деятельностью, то «фиксов» не будет, но будет 1%.

45
Логотип nlukina
nlukina
Пользователи интернета

Скрепка вам в пост! Стикерпаки теперь можно добавлять в статьи

Докручиваем стикерпаки. Теперь нашу скрепку можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в сами посты. Ими можно «разбавить» текст или высказать свое отношение к проблеме в виде наклейки.

Скрепка вам в пост! Стикерпаки теперь можно добавлять в статьи
2
35
Логотип BRG
BRG

Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли

Каждой компании или предпринимателю, у которого есть сотрудники, нужно каким-то образом рассчитывать зарплату. Разбираемся, в каких программах 1С это удобно делать, и какому бизнесу какая 1С подойдет.

Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли
99
Детские пособия

Единое пособие получают родители больше 10,8 млн детей

С увеличением прожиточного минимума, размер выплат единого пособия в 2024 году вырастет. Семьи с детьми могут получать до 15 тысяч рублей, а беременные — до 16,8 тысяч рублей в месяц.

40
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Аренда

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП

Кофемашина — оборудование, которое нужно не только кофейне, но другим заведениям общепита, где гостям предлагают кофе. А еще компаниям сферы услуг — например, салонам красоты, которые подают посетителям чашечку ароматного напитка. Есть три основных способа обзавестись кофемашиной: приобрести, взять в аренду или в лизинг. Разберемся, что выгоднее предпринимателю.

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП
56
УСН

Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19
Кадры

Персона дня. Лучший сотрудник

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности и устроят в офис.

Персона дня. Лучший сотрудник
1
60