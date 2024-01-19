Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

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Сегодня разберем:

Воинский учет-2024: последние изменения.

​​​​​Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ?

​​​​​​​Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году?

Скорее читайте и разбирайтесь!

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актом оформить.

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

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