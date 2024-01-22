В какой отчет попадает декабрьская зарплата: в 6-НДФЛ за 2023 год или I квартал 2024 года

У большинства работодателей часть зарплаты за декабрь выплачена в декабре, а вторая часть — в январе 2024 года. От того, когда выплачена зарплата зависит, в какой расчет 6-НДФЛ включать декабрьскую зарплату, так как доход относится к тому отчетному периоду, в котором он выплачен.
6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2023 года полностью выплачена в конце 2023 года
Если зарплата работникам выплачена в конце декабря 2023 года, значит НДФЛ должен быть уплачен до 29.12.2023. Такая зарплата должна была попасть у вас в расчет 6-НДФЛ за 2023 год.
НДФЛ, удержанный с дохода за период с 23 по 31 декабря, нужно было заплатить 29.12.2023.
Поэтому выплаченную работникам в декабре 2023 г. зарплату за первую и вторую половину декабря 2023 г. и НДФЛ с нее нужно отразить:
в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 2023 год;
в приложении № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к расчету 6-НДФЛ за 2023 год.
Отчет 6-НДФЛ за 2023 год нужно сдать до 25 февраля 2024 года.
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6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2023 года выплачена в январе 2024 года
Если зарплата за вторую половину декабря 2023 года работникам выплачена в январе 2024 года, то такой доход относится к доходам 2024 года. Поэтому эта часть декабрьской зарплаты попадает в расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года.
Первая часть зарплаты за декабрь, выплаченная в декабре, попадает в годовой отчет 6-НДФЛ.
Например, зарплата работникам за первую половину декабря 2023 года выплачена 29.12.2023, а за вторую половину декабря выплачена 12.01.2024. НДФЛ удержан при фактической выплате зарплаты — 12.01.2024. Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ за вторую часть – не позднее 29.01.2024.
Первая часть зарплаты и НДФЛ с нее попадают в годовой отчет 6-НДФЛ за 2023 год. А вторая часть декабрьской зарплаты относится к доходам 2024 года и отражать ее нужно в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года.
Обратите внимание: для отчета за первый квартал 2024 года введена новая форма 6-НДФЛ. Она утверждена приказом ФНС от 19 сентября 2023 г. № ЕД-7-11/649@.
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