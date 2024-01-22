В какой отчет попадает декабрьская зарплата: в 6-НДФЛ за 2023 год или I квартал 2024 года

У большинства работодателей часть зарплаты за декабрь выплачена в декабре, а вторая часть — в январе 2024 года. От того, когда выплачена зарплата зависит, в какой расчет 6-НДФЛ включать декабрьскую зарплату, так как доход относится к тому отчетному периоду, в котором он выплачен.

6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2023 года полностью выплачена в конце 2023 года

Если зарплата работникам выплачена в конце декабря 2023 года, значит НДФЛ должен быть уплачен до 29.12.2023. Такая зарплата должна была попасть у вас в расчет 6-НДФЛ за 2023 год.

НДФЛ, удержанный с дохода за период с 23 по 31 декабря, нужно было заплатить 29.12.2023.