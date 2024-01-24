Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

Сейчас схема с атаками через Telegram от имени руководства — самая массовая из всех, которые наблюдают специалисты, сообщает РБК.

Схема работает так: мошенники связываются с сотрудниками компании, через фейковый аккаунт директора или кого-то из руководства. Аккаунт заводят с именем и фото профиля из доступных источников. Далее киберпреступники применяют социальную инженерию, чтобы выманить у сотрудника информацию о компании или деньги.

«Клерк» тоже столкнулся с такой атакой, почитайте здесь.

Специалисты по безопасности сообщают, что рассылка сотрудникам может идти по алфавиту.

«До буквы «Я» далеко, так что, видимо, поток этих сообщений мы будем наблюдать еще долгое время», — рассказывает специалист компании «Инфосистемы Джет».

Проявляйте бдительность!