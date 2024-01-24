Статьи для бухгалтера
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.
22 2
Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1
Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels

Порой это вполне оправданно, например, когда организация меняет даты выплаты зарплаты с нового года и, чтобы не попасть на штраф за невыплату зарплаты раз в 14 дней, необходимо выплатить второй аванс работникам. Иногда выплата второго аванса — это просто желание сотрудника, одобренное руководством.

Поэтому важно корректно проводить такие операции в программах 1С. Об этом и будет наша сегодняшняя публикация.

В 1С:ЗУП всё автоматизировано, соответственно, вам не составит большого труда сделать два аванса. А вот в 1С:Бухгалтерии предприятия пока наблюдаются ошибки, не позволяющие сделать начисление двух авансов. Следим за ситуацией, как только что-то узнаем — допишем инструкцию! 

Приведем условный пример: в 2023 г. организация ООО «Василек» выплачивала аванс по заработной плате 25 числа текущего месяца, а окончательный расчет — 10 числа следующего месяца.

По желанию сотрудников и руководства заработная плата за декабрь 2023 г. была полностью выплачена в декабре 2023 г. Также было принято решение с 2024 г. перенести даты выплаты зарплаты на 20 и 5 число.

Чтобы не нарушать предписание, установленное ч. 6 ст. 136 ТК, которое обязывает выплачивать зарплату каждые полмесяца, бухгалтерии было дано распоряжение выплатить работникам два аванса: 12 января за отработанный период с 1 по 11 января и 20 января — за период с 12 по 15 января.

Рассчитывать зарплату, больничные, отпускные по новым правилам 2024 года научим вас на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Только сейчас курс можно купить по сниженной цене за 6 499 руб.

Купить курс

По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора. Другие курсы со скидками до 87% найдете в каталоге.

  • Шаг 1.

Поскольку компания решила перейти на новые даты выплаты зарплаты, нам необходимо зафиксировать эти изменения в программе. В разделе меню «Настройка» перейдем в пункт «Организации». 

На вкладке «Учетная политика и другие настройки» находится гиперссылка «Бухучет и выплата зарплаты». Нужные нам настройки расположены там.

Установим новые даты (20 и 5 число) и зафиксируем изменения, нажав кнопку «Записать и закрыть».

  • Шаг 2.

В нашем примере организация выплатила декабрьскую зарплату в декабре 2023 г. Следующей выплатой будет являться аванс за январь. Исходя из текущих установленных дат, это должно произойти лишь 20 января. Но в таком случае возможны споры с проверяющими инстанциями.

Для безопасного выхода из такой ситуации решено выплатить два аванса за январь. Например, 12 января выплачивается аванс за отработанный период с 1 по 11 января, а 20 января — за период с 12 по 15 января.

В разделе «Зарплата» — «Все начисления» создадим первое начисление за первую половину месяца, датированное 12 января.

После того как мы установим в поле «Расчет первой половины месяца до» значение «11.01.2024», программа произведет расчет только за эти дни (с 01.01.2024 г. по 11.01.2024 г.).

Очень важно слева в подвале документа в строке «Планируемая дата выплаты» указать фактическую даты выплаты, т.е. 12 января.

Проверим расчет аванса: у сотрудника Фигуркина А.И. оклад 40000 рублей в месяц. В январе 2024 г. 17 рабочих дней. Отработанных рабочих дней за период с 01 по 11 января всего 3 (9, 10 и 11 и января).

Расчет осуществляется по обычной пропорции:

  1. 40 000 руб. — 17 дней,

  2. Х руб. — 3 дня,

  3. Х = (40 000 * 3) / 17 = 7058,82 руб.

  • Шаг 3.

В разделе меню «Выплата» сформируем ведомость на выплату аванса (в нашем случае это ведомость в кассу) 12 января.

По кнопке «Заполнить» программа рассчитает сумму на руки сотруднику и НДФЛ удержанный.

  • Шаг 4.

Теперь зарегистрируем еще один аванс за январь 2024 г, датированный 20.01.2024 г. Установим, что расчет первой половины месяца должен производиться до 15 числа.

Программа учтет тот факт, что за период с 1 по 11 января аванс был уже начислен по этому сотруднику и произведет расчет только за оставшиеся четыре календарных дня (с 12 по 15 января), из которых рабочих дней всего 2 (12 и 15 января).

Проверим расчет по всё той же пропорции:

  1. 40000 руб. — 17 дней

  2. Х руб. — 2 дня

  3. Х = (40000*2)/17 = 4705,88 руб.

  • Шаг 5.

Останется лишь произвести выплату.

  • Шаг 6.

В разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность» сформируем отчет 6-НДФЛ, проверим в нем цифры.

Итого за январь было начислено аванса — 11764,70 руб. (7058,82+4705,88), НДФЛ с него 1529 руб. (11764,70*13%).

Эти цифры мы и видим в разделе 2 и разделе 1 отчета по соответствующим строкам.

Начать дискуссию

Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,2 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
22
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

372
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
25
Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
28
НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

165

Записи вебинаров

722
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
32
ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
27
Логотип blcons_group
blcons_group
Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
1
29
Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

38
Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

44
Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

59
Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

77
Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

57
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
813
Инвестиции

Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Сейчас с сохранением налоговых льгот с ИИС-3 можно снять только деньги для оплаты лечения. Это хотят пересмотреть и разрешить раз в три года выводить половину накоплений на срок до 12 месяцев.

36
Мошенничество

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор
39
6-НДФЛ

РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

С 2023 года в 6-НДФЛ отражают фактически выплаченных доход, а в РСВ – начисленный. Поэтому эти данные не должны сходиться.

161
Ипотека

Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

60