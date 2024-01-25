Как привлечь и удержать клиентов в современном бизнесе на китайском рынке

Многие компании пытаются привлечь новых партнеров в свои бизнес-процессы в КНР, а также сохранить и улучшить поток клиентов, но из-за устаревших методов фактические результаты зачастую бывают не очень хороши. Какие актуальные способы могут использоваться для привлечения и удержания клиентов, рассказываем в статье.

Как привлечь клиентов

Существует несколько рабочих методов, позволяющих привлекать в свой бизнес новых партнеров, покупателей, клиентов.

Рекламная кампания.

Первое, что необходимо для достижения позитивных результатов, — это, конечно же, реклама. Она должна поступать из разных источников:

телевидение;

соцсети и мобильные приложения;

визуальная (на автомобилях, наружная реклама в торговых центрах и т.п.).

Опыт работы в Китае показывает, что реклама в Douyin (это китайский вариант TikTok, также принадлежащий китайскому медиагиганту Bytedance), порой гораздо более эффективна, нежели традиционная телереклама. Тем более что китайские рекламные агентства прекрасно умеют подбирать оптимальные каналы для каждой конкретной целевой аудитории.

В эпоху современных социальных сетей стало проще ориентироваться на потенциальных клиентов и устанавливать связи через онлайн-платформы. Создавая и регулярно обновляя свои страницы в социальных сетях, размещая ценный контент и взаимодействуя с пользователями сети, вы можете привлечь больше внимания к своей компании и новых потенциальных клиентов.

Профильные выставки.

О вашей компании и продукте (товаре, услуге) должны узнать не только непосредственные потребители, но и коллеги-профессионалы, работающие в той же сфере. Частенько они сами предлагают те или иные варианты коллаборации иностранцам, что позволяет получить неплохие результаты либо подкорректировать свою бизнес-стратегию с учетом текущих тенденций китайского рынка.

Особые бонусы для новых клиентов.

Предоставление скидок и рекламных акций также является эффективной стратегией привлечения новых клиентов. Люди всегда хотят иметь возможность покупать товары или пользоваться услугами по более выгодной цене.

Создавая рекламные акции, такие как специальные предложения с ограниченным сроком действия, скидки и подарки, вы можете привлечь больше потенциальных покупателей и побудить их пробовать ваши продукты или услуги.

Если новые клиенты останутся довольны вашим предложением, они могут перейти в категорию постоянных.

Контроль персонала.

Ваши менеджеры должны быть постоянно и безоговорочно клиентоориентированными. Не важно, розничные это продажи или онлайн-бизнес. Данные процессы нужно контролировать. Следует также отчетливо понимать, что установление хороших отношений с существующими клиентами является одним из способов привлечения новых.

Довольные покупатели часто советуют продукты или услуги своей семье, друзьям и коллегам, что помогает вам расширить клиентскую базу.

Таким образом, обеспечивая хорошее обслуживание, решая все проблемы и жалобы клиентов, а также создав программы обратной связи, вы можете повысить их лояльность и побудить рекомендовать ваш бизнес другим.

Как сохранить имеющихся клиентов

Здесь вряд ли можно дать приемлемую универсальную стратегию. Ограничимся наиболее важными моментами.

Маркетинговые исследования.

Это поможет понять текущие реалии в моменте, поскольку китайский рынок очень гибко реагирует на все изменения, происходящие в мировой экономике. То, что было вполне рентабельным год назад, запросто может стать убыточным сейчас. Кстати, иногда случается и обратная ситуация, когда труднореализуемый проблемный продукт становится конкурентоспособным. Например, из-за динамики курса юаня.

Исходя из этого, маркетинговые исследования помогут спрогнозировать и подготовиться к возможным грядущим изменениям китайской бизнес-среды.

Кроме этого, с их помощью компании могут понять преимущества и недостатки своих конкурентов и, как следствие, избежать их.

Создание и сохранение позитивного имиджа вашего бренда.

Благодаря хорошо продуманным логотипам, профессиональным рекламным материалам и высококачественным продуктам или услугам компании могут выделиться в условиях жесткой китайской конкуренции. Клиент должен быть уверен, что ваш бренд — это всегда гарантия качества.

Разработка маркетинговых стратегий, стимулирующих постоянных покупателей.

Понимание потребностей и предпочтений целевых клиентов является ключом к разработке маркетинговой стратегии. Также важно найти подходящее позиционирование для своих продуктов или услуг, которое бы выделяло ваших покупателей среди всех прочих.

Беспрерывное развитие.

Предприятиям следует не останавливаться в своей эволюции и продолжать разрабатывать и предлагать инновационные продукты и услуги, отличающиеся от предложений конкурентов, чтобы создать свое собственное преимущество на рынке.

Сами китайцы это прекрасно понимают, и, как только в их сегменте рынка появляются новые тенденции, они стараются тут же повторить (а иногда и украсть) новую технологию или продукт.

Оптимизация взаимодействия с пользователем.

Удовлетворенность клиентов имеет важное значение для их сохранения. Компании должны предоставлять высококачественное послепродажное сопровождение (обслуживание), укрепляя доверие покупателей и свою репутацию, а также постоянно оптимизируя и используя пользовательский опыт.

Китайский рынок сложен, высококонкурентен, но и сверхприбылен в силу своей величины. Не совершая очевидных ошибок, на нем можно и даже нужно успешно присутствовать.