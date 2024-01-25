Как правильно закрыть риски из-за больничного с кодом «02»

С 2022 г. порядок формирования больничных листов изменили, на основании приказа Минздрава от 23.11.2021 № 1089н. С этого момента код нетрудоспособности «02» стал означать не только бытовую травму, но и в результате несчастного случая на производстве.

В итоге на практике появилась масса ситуаций: травматолог выдал больничный, сотрудник лечится, возвращается на работу, а компания ничего не знает о причине болезни. Работодатель ни о чем не знает, о потом выясняется, что это был НС, который требует расследования.

Да, новое правило стало зоной большого риска для работодателей. Поэтому лучше всего — выяснять у сотрудников причину травму и обстоятельства ее получения, чтобы понять связь между травмой и исполнением трудовых обязанностей. Другими словами, производственная ли это травма.

Хотя уточнить причину компания не обязана, сделать это в ваших интересах: чтобы выявить возможный несчастный случай и правильно его расследовать. Соответственно, спросить сотрудника лучше сразу — в первый день заболевания.

Вместе с тем на основании ст. 124 ТК обязанность сообщить о несчастном случае с дистанционным работником лежит именно на нем. Более того, многие компании закрепляют такое правило и в локальных актах, и с ними сотрудники ознакомлены под роспись.

Получается, если сотрудник не сообщил о ЧП, у компании нет оснований расценивать больничный с кодом «02» как итог несчастного случая. В итоге все на совести работника: если он заявит что травма связана с производством, лучше это не игнорировать и расследовать происшествие.

В этом случае надо попросить работника написать заявление о случившемся, чтобы компания начала процедуру расследования. Срок давности для уведомления о НС законом не установлен.

Но если сотрудник не сообщил, начало расследования позднее (не в установленный законом срок) не будет нарушением. Но необходимо доподлинно выяснить, что работник действительно никому и никак не сообщил о производственной травме. Иначе компании грозит ответственность по ст. 15.34 КоАП за сокрытие несчастного случая — штраф до 10 тыс. рублей на компанию.

Получив заявление, надо уведомить СФР в течение суток по утвержденной форме. Затем — сразу создать комиссию для расследования НС. Она должна состоять минимум из трех человек. Обычно в комиссию включают специалиста по охране труда, корпоративного юриста, сотрудника кадровой службы, представителей профсоюза.

Кстати, если несчастный случай расследует комиссия в ненадлежащем составе, это будет нарушением порядка расследования, что может привести к неверной оценке, и ее в итоге могут признать юридически недействительной. Об этом в т.ч. напоминал Роструд в письме № 0893-3-1.

В течение месяца со дня заявления от работника комиссия должна расследовать происшествие. По итогам оформляется акт по форме Н-1 в трех экземплярах. В нем подробно указываются причины и обстоятельства получения травмы, степень вины работника — если установили факт неосторожных действий с его стороны.

Один из актов компания после утверждения должна передать самому сотруднику или его представителю. Второй экземпляр надо будет хранить в течение 45 лет, если работодатель ведет учет данного происшествия.

Другими словами, больничный с кодом «02» может нести неприятный риск для работодателя. Простым лечением, оформлением больничного и его оплатой — дело может не закончиться. Тем более, что спустя время, после выздоровления сотрудник может прийти и сказать, что травма была производственная и даже обвинить компанию в этом.

Поэтому главная рекомендация — инициативно спрашивать о причинах и обстоятельствах травмы и фиксировать ответ сотрудника или его отказ предоставить информацию.