С какого момента надо удерживать алименты с зарплаты

Трудовой кодекс дает лишь несколько оснований для удержаний из зарплаты сотрудника. Одно из них — алименты. Ст. 138 ТК разрешает взыскать по этой причине не более 70% зарплаты. Также о размерах алиментов говорит гл.13 СК.

В любом случае — удержать их можно лишь по исполнительному листу. А он может появиться у работодателя с большой задержкой, порой, в несколько месяцев с даты выдачи листа. Как быть?

Исполнительный лист взыскатель (человек, который обратился за алиментами или потребовал их) может предъявить в течение всего срока, на который присудили алименты. То есть — до достижения ребенком 18-летнего возраста. Более того, обратиться можно еще в течение 3 лет после окончания срока, в соответствии с ч. 4 ст. 21 закона № 229-ФЗ.

Работодатель обязан начать удерживать алименты именно со дня получения листа, т.к. до этого у него нет основания для этого — нет официальных документов, даже если взыскатель сообщил об этом устно.

Получив лист, компания должна в течение 3 дней со дня выплаты дохода (зарплаты) сотруднику — перевести алименты взыскателю на счет, реквизиты которого надо указать в отдельном заявлении. Скажем, если лист предоставили 1 февраля, удерживать алименты надо с выплат зарплаты после этого числа.

Но важно другое. С учетом ст. 138 ТК и ст. 99 закона № 229-ФЗ, алименты присуждают с момента обращения в суд, а не когда суд вынес решение или оно вступило в силу.

Это значит, что взыскать средства придется и за предыдущие периоды, если человек обратился в суд ранее, но исполнительный лист принес позднее. При этом закон не предусматривает уменьшения алиментов в зависимости от того, когда в компанию поступил исполнительный лист.

Если зарплату за это время сотруднику уже выплатили, то у него образуется задолженность по алиментам, ее тоже могут зафиксировать в исполнительном листе. Эти средства компания также должна удержать при начислении следующих зарплат сотруднику.

В то же время удержание задолженности не снимает обязанности по удержанию алиментов за текущий период.

Поэтому мы рекомендуем соблюдать такой порядок: в зарплате за текущий месяц определить и взыскать алименты именно за этот месяц, а затем удержать сумму в счет задолженности за прошлое время. Не забывайте и о лимите удержаний с учетом ст. 138 ТК — не более 70% от зарплаты. Дополнительных заявлений для этого от взыскателя не нужно.

Кстати, напомним еще одно правило. Взыскатель может направить исполнительный лист работодателю напрямую, минуя службу судебных приставов. Соответственно, тогда компания не получит постановления пристава о возбуждении исполнительного производства. Но это непринципиально: компания не обязана взаимодействовать со службой судебных приставов, основанием для удержаний будет оригинал исполнительного листа.

Наконец, хотя работодатель в этом процессе по сути является исполнителем, он также несет риски за нарушения. Если не выполнить требования исполнительного листа, компанию могут наказать по ч. 3 ст. 17.14 КоАП — штраф до 20 тыс. рублей на должностное лицо и до 100 тыс. рублей — на организацию. Поэтому лист лучше не убирать в «дальний ящик».

Кроме того, чтобы работник и взыскатель не манипулировали сроками — можно отдельно зафиксировать срок обращения в суд, дату решения, когда документ поступил к вам, а также дату совершеннолетия для ребенка/детей. Это позволит избежать ненужных споров о сумме и сроках удержания.