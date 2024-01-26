Комментарий дня. Про планирование

У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.

Сегодня в диалогах под пятничным мозгонапрягателем мы увидели фразу, которую стоит включить в программу курса по бизнес-планированию:

А какие методы применяете вы? Поделитесь в комментариях.