Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.

Зачем выдавать расчетные листки по зарплате

ТК обязывает работодателя ежемесячно сообщать сотрудникам: о составляющих зарплаты, размере начислений и удержаний. Эти сведения передают в виде расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК).

Не важно, каким способом выплачиваете зарплату — через кассу, на банковские карты или в натуральной форме. Расчетные листки должны выдаваться в любом случае.

Расчетные листки выдавайте только тем сотрудникам, с которыми заключены трудовые договоры и которые получали выплаты от работодателя за истекший период (ч. 1 ст. 136 ТК). Если же заключен договор гражданско-правового характера, то выдавать листки не нужно.

Если не выдавать расчетные листки, то проверяющие могут наложить штраф до 50 000 руб. Кстати, сумму штрафа руководитель вправе взыскать с ответственного бухгалтера (ст. 238 ТК).

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Как часто выдавать расчетные листки в 2024 году

Выдавать расчетные листки работодатель должен не реже одного раза в месяц и указывать в них все составные части заработка. Оформлять их при каждой выплате: и к авансу, и к окончательному расчету — работодатель может, но не обязан.

Однако в 2023 году по вопросу о периодичности выдачи расчетных листков среди бухгалтеров возникли споры. Сколько в раз в месяц выдавать расчетные листки с учетом новых правил начисления НДФЛ? Причина спора в том, что с 01.01.2023 НДФЛ и с аванса, и с зарплаты надо удерживать при их выплате (ст. 223 НК).

Однако, полагаем, что данное обстоятельство не меняет порядка выдачи расчетных листков по зарплате. Их можно, как и прежде, выдавать только 1 (один) раз в месяц.

Что же касается сторонников выдачи расчетных листков 2 (два) раза в месяц, то для них поясним: при выплате зарплаты за первую половину месяца ее отдельные составные части не могут быть точно определены, таким образом, расчетные листки не будут содержать исчерпывающую информацию о заработной плате. Поэтому выдавать листки 2 раза в месяц — только лишняя работа. Зачем вам это нужно?

Какой должна быть форма (бланк) расчетного листка в 2024 году

В ТК отсутствуют исчерпывающие требования к форме расчетного листка. Также не существует типового бланка расчетного листка. Следовательно — бланк можно разработать самому. Однако в нем обязательно должны быть следующие данные:

составные части зарплаты, причитающейся сотруднику (аванс, вторая часть, премии и т. д);

удержания из зарплаты;

общая сумма зарплаты к выплате, то есть сколько сотрудник получит «на руки».

Образец расчетного листка

Скачать образец расчетного листка с расшифровкой сумм.

Приказ работодателя

Форму расчетного листка утвердите приказом.

Способ выдачи расчетного листка в 2024 году

Точных правил передачи расчетного листка в ТК нет. Работодатель обязан письменно сообщить сотруднику о составных частях зарплаты, размерах иных сумм, удержаниях. Передать сведения нужно в расчетном листке (ч. 1, 2 ст. 136 ТК).

Способ и особенности передачи расчетного листка зависят от того, перешел работодатель на электронный кадровый документооборот или нет:

без ЭКДО работнику можно передать расчетный листок на бумаге или направить по электронной почте без электронной подписи;

при ЭКДО работнику передают расчетный листок в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Основание: разъяснение письма Минтруда от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296, информация Роструда от 25.01.2023.

Есть мнение. Есть мнение, что отправлять расчетный листок по электронной почте можно исключительно тем работникам, с которыми применяете ЭКДО. А остальным работникам можно выдавать только бумажные листки (письмо Минтруда от 20.01.2023 N 14-6/ООГ-296). Однако мы не согласным этим. Согласно информации Роструда от 25 января 2023 года на электронную почту расчетные листки можно направлять всем работникам. Но только при условии, что такой вариант прописан в локальном акте или зафиксирован в трудовом (или коллективном) договоре.

Если вы еще не перешли на электронный кадровый документооборот (ЭКДО), то рекомендуем взять с работника заявление (об отправке расчетных листков на электронную почту):

Как получить подтверждение о получении расчетных листков

Поскольку работодатель обязан извещать работника о его зарплате и удержаниях, выполнение этой обязанности нужно подтвердить (ч. 1 ст. 136 ТК). Способ подтверждения зависит от способа передачи работнику расчетного листка.

Если передали расчетный листок на бумаге, попросите работника расписаться, например, в специальном журнале:

Если решили отправлять расчетные листки на электронную почту, у работодателя на сервере должна храниться информация о получении писем с расчетными листками: уведомления, извещения и т. п.

А если вы перешли на ЭДКО, то в ответ на электронный расчетный лист у вас должна иметься «квитанция» о получении документа работником.

Источник: https://buhguru.com/buhgalteria/zarplata/raschetnye-listki-po-zarabotnoj-plate.html#