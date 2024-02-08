Налоговые проверки

Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.
95 45
Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Власти продлили мораторий на проверки до 2030 года. Но налоговых проверок мораторий по-прежнему не касается.

Скажем больше, на 2024 год Минфин поставил план по увеличенению объемов налоговых поступлений на 14%. Об этом еще осенью 2023 года на заседании расширенной коллегии ФНС сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Это значит, что компаниям и ИП нужно быть осторожными и стараться минимизировать риски, чтобы не попасть под прицел ФНС.

Риск-ориентированный подход налоговиков

Выездные проверки назначаются только после проведения риск-ориентированного анализа. Такой подход позволяет не распылять ресурсы ведомства на всех налогоплательщиков, а отбирать только те предприятия, у которых выявлены отклонения от средних значений.

Для анализа и отбора компаний и ИП для выездных контрольных мероприятий налоговики уже много лет используют Концепцию планирования проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). В Приложении № 2 этого приказа каждый налогоплательщик может изучить критерии риска оценить, какова вероятность того, что на предприятие нагрянет проверка.

Задача налогоплательщика состоит в том, чтобы:

  • не выделяться из общей массы похожих предприятий, чтобы не привлекать к себе внимание;

  • не допускать ситуаций, которые повлекут включение в список для предпроверочного анализа (низкая налоговая нагрузка, слишком высокие вычеты, убытки на протяжении нескольких периодов и т. д.)

О том, кому грозит выездная проверка в 2024 году и как к ней правильно подготовиться, узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Секреты и лайфхаки вам раскроет управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики, Владислав Каминский.

Смотреть программу

За какими сферами деятельности пристальнее следят в 2024 году

Налоговики сегодня акцентируют внимание на сфере общественного питания, сетевой розничной торговле.

Многие нарушения в этих сферах легко прослеживаются средствами электронного контроля, например:

  • неприменение онлайн-кассы при взаиморасчетах с покупателями;

  • нарушения в обороте и хранении маркированных товаров.

Ну и самый горячий тренд последних лет — подозрение в дроблении бизнеса.

В дроблении часто подозревают не только розницу и общепит, но и арендодателей коммерческой недвижимости (например, когда крупный торговый центр по частям сдается в субаренду), а также строительные и логистические компании.

Кроме того, налоговики активно взялись за блогеров. Весной 2023 года следователи возбудили сразу несколько уголовных дел по ст. 198 УК об уклонении от уплаты налогов.

На какие критерии смотрит ФНС, когда подозревает дробление:

  • если участники схемы входят в одну группу компаний и применяют УСН, но при этом их общий доход превышает лимит для этого спецрежима;

  • если компания на ОСНО перепродает товар через подконтрольных ей ИП или ООО на УСН, но юридически с ними не связана.

Количество судебных споров с налоговиками по дроблению только в первом полугодии 2023 года выросло на треть. И в превалирующем большинстве споров выигрывали налоговики.

Аналитическая работа с налогоплательщиками

В последние годы бюджет государства пополняется за счет компаний, которые доплачивают налоги добровольно.

Налогоплательщикам рассылают информационные письма, приглашают на «заседания рабочей группы». Чаще всего под прицел попадают плательщики НДС, которым указывают на несостыковки, выявленные программным комплексом АСК НДС и предлагают добровольно уточнить обязательства.

Проводят налоговики и контрольно-аналитическую работу в отношении работодателей, использующих налоговый режим для самозанятых в незаконных схемах ухода от налогообложения. ФНС оценивает 8 критериев и присваивает работодателям риск-балл. Те, кто попадает в группу риска, могут иметь одновременно несколько показателей, которые характеризуют компанию, как злоупотребляющую режимом НПД. Нарушителям настоятельно рекомендуют доплатить страховые взносы и уточнить налоговые обязательства.

Так, по итогам первого полугодия 2023 года в результате добровольного уточнения налоговых обязательств в бюджет дополнительно поступило 100 млрд рублей, что составляет 54% общей суммы по результатам контрольно-аналитической работы (182 млрд рублей).

О том, как защититься от претензий налоговиков, отстоять свои права, как законно и безопасно оптимизировать налоги, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Вас ждет насыщенная программа. Вы проведете целый день в обществе лучших экспертов страны, сможете задать самые больные вопросы и получите советы и рекомедации.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Посмотрите, что пишут о нас участники прошедших конференций:

Вас ждет неповторимая и уютная атмосфера, кофе-бреки, розыгрыши и красивые фото на память.

Купить билет

Успейте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Начать дискуссию

Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Иностранные работники

Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Согласно новым поправкам в закон от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», (вступает в силу 01.03.2024) увеличен минимальный размер заработка некоторых высококвалифицированных иностранных специалистов.

3
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки

Годовой 6-НДФЛ отличается от квартальных отчетов. Вам понадобится заполнить особое поле в разделе 1, а также составить справки о доходах. Редакция «Клерка» подготовила для вас обзор вебинаров, которые состоятся в ближайшее время. На них вам помогут разобраться с этим, а также многими другими актуальными вопросами.

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки
23
Пользователи интернета

Предлагаю поработать вместо меня. В интернете появился новый вид вакансий

Необычный способ заработка нашли в интернете. «Сеньор» без опыта работы устроился разработчиком и теперь ищет человека, который будет за него выполнять обязанности. За это горе-работник будет перечислять ему 50% своего заработка.

76
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия! Что делать, если вызвали вас, как вести себя в ходе такого мероприятия и почему не стоит их игнорировать?

17
Налоговые схемы

Самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Борьба с этими схемами сейчас у ФНС в приоритете. Не применяйте их для налоговой оптимизации.

110
Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма

Сегодня бухгалтерия маркетплейсов доступна каждому бухгалтеру с практическими знаниями НУ и БУ: не надо менять основную деятельность, достаточно работать по 2–3 часа в день, чтобы выйти на стабильный доход. Тогда почему закрепляются в нише лишь единицы? Что важно сделать, чтобы не просто освоить направление, а стать востребованным бухгалтером маркетплейсов рассказали в статье. 

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма
49
Мошенничество

Назван самый настойчивый мошенник января

Самый настойчивый телефонный мошенник в январе пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1623 раза в течение 8 минут, однако ему не ответили.

119

Записи вебинаров

732
Новые видео от экспертов каждый день
Налоговые проверки

Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
95
Отчетность

Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

202
Увольнение

Миллиардер выиграл суд у беременной домработницы, оставив ее без выплат

Михаил Фридман выиграл суд у своей беременной домработницы из лондонского особняка Athlone House стоимостью £65 млн. Теперь он не обязан возмещать ей декретные выплаты.

1
238
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
91
Мошенничество

Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами

Мошенники начали рассылать предложения пройти опрос о предстоящих выборах и получить за это 2500 рублей, а на самом деле крадут деньги.

1
251
Законопроекты

Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Государственных гражданских служащих предложили увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы. 

101
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
55
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Если самозанятый не уплатил налог — это может негативно отразиться на заказчике. Какие конкретно последствия возникнут, зависит от причины, по которой не был уплачен налог.

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика
66
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Не успеваете на вебинары, а онлайн-курсы по карману только топам Газпрома? У нас есть решение, которое поможет бухгалтеру получить доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов, а еще доступ к живым встречам к экспертами, где можно задавать вопросы и целый месяц доступа к другим полезным «плюшкам».

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
7
261
Маркетплейсы

Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада в подмосковной Электростали.

1
258
Права потребителей

🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

19
403
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 
115
Логотип MargaritaKharitonova
MargaritaKharitonova
Налоги, взносы, пошлины

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя
79