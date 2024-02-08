Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.

Власти продлили мораторий на проверки до 2030 года. Но налоговых проверок мораторий по-прежнему не касается.

Скажем больше, на 2024 год Минфин поставил план по увеличенению объемов налоговых поступлений на 14%. Об этом еще осенью 2023 года на заседании расширенной коллегии ФНС сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Это значит, что компаниям и ИП нужно быть осторожными и стараться минимизировать риски, чтобы не попасть под прицел ФНС.

Риск-ориентированный подход налоговиков

Выездные проверки назначаются только после проведения риск-ориентированного анализа. Такой подход позволяет не распылять ресурсы ведомства на всех налогоплательщиков, а отбирать только те предприятия, у которых выявлены отклонения от средних значений.

Для анализа и отбора компаний и ИП для выездных контрольных мероприятий налоговики уже много лет используют Концепцию планирования проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). В Приложении № 2 этого приказа каждый налогоплательщик может изучить критерии риска оценить, какова вероятность того, что на предприятие нагрянет проверка.

Задача налогоплательщика состоит в том, чтобы:

не выделяться из общей массы похожих предприятий, чтобы не привлекать к себе внимание;

не допускать ситуаций, которые повлекут включение в список для предпроверочного анализа (низкая налоговая нагрузка, слишком высокие вычеты, убытки на протяжении нескольких периодов и т. д.)

О том, кому грозит выездная проверка в 2024 году и как к ней правильно подготовиться, узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Секреты и лайфхаки вам раскроет управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики, Владислав Каминский.

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За какими сферами деятельности пристальнее следят в 2024 году

Налоговики сегодня акцентируют внимание на сфере общественного питания, сетевой розничной торговле.

Многие нарушения в этих сферах легко прослеживаются средствами электронного контроля, например:

неприменение онлайн-кассы при взаиморасчетах с покупателями;

нарушения в обороте и хранении маркированных товаров.

Ну и самый горячий тренд последних лет — подозрение в дроблении бизнеса.

В дроблении часто подозревают не только розницу и общепит, но и арендодателей коммерческой недвижимости (например, когда крупный торговый центр по частям сдается в субаренду), а также строительные и логистические компании.

Кроме того, налоговики активно взялись за блогеров. Весной 2023 года следователи возбудили сразу несколько уголовных дел по ст. 198 УК об уклонении от уплаты налогов.

На какие критерии смотрит ФНС, когда подозревает дробление:

если участники схемы входят в одну группу компаний и применяют УСН, но при этом их общий доход превышает лимит для этого спецрежима;

если компания на ОСНО перепродает товар через подконтрольных ей ИП или ООО на УСН, но юридически с ними не связана.

Количество судебных споров с налоговиками по дроблению только в первом полугодии 2023 года выросло на треть. И в превалирующем большинстве споров выигрывали налоговики.

Аналитическая работа с налогоплательщиками

В последние годы бюджет государства пополняется за счет компаний, которые доплачивают налоги добровольно.

Налогоплательщикам рассылают информационные письма, приглашают на «заседания рабочей группы». Чаще всего под прицел попадают плательщики НДС, которым указывают на несостыковки, выявленные программным комплексом АСК НДС и предлагают добровольно уточнить обязательства.

Проводят налоговики и контрольно-аналитическую работу в отношении работодателей, использующих налоговый режим для самозанятых в незаконных схемах ухода от налогообложения. ФНС оценивает 8 критериев и присваивает работодателям риск-балл. Те, кто попадает в группу риска, могут иметь одновременно несколько показателей, которые характеризуют компанию, как злоупотребляющую режимом НПД. Нарушителям настоятельно рекомендуют доплатить страховые взносы и уточнить налоговые обязательства.

Так, по итогам первого полугодия 2023 года в результате добровольного уточнения налоговых обязательств в бюджет дополнительно поступило 100 млрд рублей, что составляет 54% общей суммы по результатам контрольно-аналитической работы (182 млрд рублей).

О том, как защититься от претензий налоговиков, отстоять свои права, как законно и безопасно оптимизировать налоги, вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Вас ждет насыщенная программа. Вы проведете целый день в обществе лучших экспертов страны, сможете задать самые больные вопросы и получите советы и рекомедации.

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