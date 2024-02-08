Как получить пособие, если сотрудница вышла из декрета до 2024 года

С 1 января 2024 г. изменились правила выплаты пособия на детей. Согласно новой редакции ст. 256 ТК, право на пособие на ребенка до 1,5 лет сохраняется, если сотрудница вышла на работу в т.ч. при полном дне, неполном времени, удаленной работе и работе на дому.

Право на такое пособие имеет женщина (мама ребенка) и другие лица, которые фактически ухаживают за ребенком — отец, дед, бабушка, другие родственники или опекуны.

Таким образом, с 2024 г. работник вправе прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу, в т.ч. на полный рабочий день. Пособие за ним сохраняется в полном размере.

Но как быть тем, кто вышел из отпуска ранее — сохраняют ли они право на пособие? Допустим, мама вышла из отпуска в октябре, соответственно, СФР сразу перестал начислять ей пособие.

Увы, на сегодня никаких разъяснений от СФР и других ведомств нет. Если буквально толковать норму, то новые правила распространяются именно на тех, кто вышел из отпуска по уходу за ребенком — с 1 января 2024 г.

По логике, если сотрудник вернулся до нового года и хочет получать пособие, ему надо вновь уйти в отпуск, хотя бы на один день, а позднее — прервать отдых. Закон не запрещает повторный отпуск, так что это должен быть вполне легальный прием.

При этом напомним, что работодатель является страхователем в рамках назначения и выплаты пособий по уходу за ребенком. Правила закреплены в ст. 4.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ об обязательном социальном страховании. И в нем, а также в ТК нет требований о том, что компания обязана информировать сотрудников об изменениях. Другими словами, уведомлять о новшествах — право, а не обязанность.

Однако чтобы работник сохранил право на пособие, если он уже вышел на работу, нужно предпринять несколько шагов.

Во-первых, необходимо снова оформить отпуск по уходу за ребенком и документы, необходимые для назначения соответствующего пособия.

Сделать это нужно в общем порядке, в том числе получить от работника заявление и обязательные документы. Они перечислены в п. 56 порядка № 668н, в т.ч. свидетельство о рождении ребенка и др.

Причем можно ставить актуальную дату отпуска, оформлять задним числом — не нужно, да и это вызовет подозрения у СФР.

Оформив отпуск, придется снова взять заявления о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. Документ составляется в свободной форме, но важно указать в нем дату выхода на работу. Для заявления можно использовать базовую формулировку: «Прошу прервать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет в связи с выходом на работу на полный день…»

Затем издайте приказ о досрочном прекращении отпуска и ознакомьте с ним сотрудника и ответственных за кадровый учет и начисление зарплаты. И, наконец, скорректируйте информацию об отпуске в личной карточке работника, если она у вас ведется.

Т.к. разъяснений и других нормативных актов по этой теме нет, это должен быть легальный и рабочий инструмент, чтобы получить пособие, если сотрудница вышла из декретного отпуска до нового года.

Да, его повторный расчет и начисление потребуют времени, но исходя из действующих норм закона, молодые мамы (родители) имеют полное право на такое пособие. И хотя информация должна поступать в СФР автоматически-электронно — по факту направления регулярных отчетов, вы также можете отдельно направить в отделение Фонда информацию об уходе конкретной сотрудницы в декретный отпуск. Причину такого решения ни компания, ни сотрудник пояснять не обязаны.

Кстати, с 2024 г. уведомлять СФР об окончании отпуска по закону также необязательно. Однако мы все же ждем дополнительных комментариев.