Отчетность в СФР

Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Получить данные о регистрационном номере СФР по ИНН руководители компаний смогут несколькими путями. Новый Социальный фонд России сформировался сравнительно недавно, в начале 2023 года.
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Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Образование СФР

Раньше Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования действовали раздельно. После регистрации в налоговой инспекции все компании и индивидуальные бизнесмены проходили регистрацию в этих фондах автоматически и получали уникальные номера.

Однако ИП должны были регистрироваться в ФСС самостоятельно в случае найма сотрудников или получения пособия.

В итоге каждая компания получала два отдельных уникальных регномера. Номер от ПФР фигурировал в отчетах для этого фонда (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М и др.), а другой регномер — в отчетах для ФСС (заявление для подтверждения вида деятельности, в расчетной форме 4-ФСС и др).

Оба Фонда в 2023 г. объединились в общий Фонд, который стал называться «Фонд пенсионного и соцстрахования РФ». Но применяться стало более лаконичное название: Социальный фонд России. Компаниям и ИП  с 2023 года был присвоен один уникальный регистрационный номер СФР.

Новый фонд стал выполнять функции обоих фондов. Отчеты были объединены в один и выполняются в новом формате ЕФС-1.

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Расшифровка регистрационного номера страхователя в СФР

Номер бывшего ПФР состоял из трех частей: ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ

  1. группа первых трех цифр отражает код региона;

  2. группа вторых трех цифр — код района;

  3. третья группа из шести цифр — регистрационный номер компании в Пенсионном Фонде.

Регномер ФСС состоял из 15 цифр:

  1. группа первых пяти цифр отражала код подчинения страхователя;

  2. следующие десять цифр — номер в ФСС:

    1. четыре цифры — код отделения;

    2. следующие 6 цифр — номер страхователя в списке ФСС.

При завершении объединения пропала необходимость в 2 регномерах, и регномер ФСС был аннулирован. Использоваться только номер ПФР.

Таким образом, с 2023 года регистрационным номером в СФР начал считаться регномер ПФР.

В начале 2023 г. неизбежно происходили недоразумения при использовании рег. номеров. Постепенно это должно быть преодолено, и все владельцы компаний будут знать, где взять регистрационный номер СФР.

Заказ бесплатной электронной выписки

Новым рег. номером в СФР стал служить номер, который был присвоен в ПФР, поэтому его можно получить из электронной информационной выписки из ЕГРИП (ЕГРЮЛ). Электронная выписка приходит на е-мейл заказчика и содержит регномера ПФР и ФСС.

Где посмотреть регистрационный номер в СФР

Если компании или ИП необходимо получить собственный регномер в СФР, то его можно узнать с помощью ИНН нижеследующими способами.

Подтверждение регистрации

Когда регистрируется компания или ИП в налоговой, то регистрация организации, как страхователя в СФР, осуществляется автоматически. Страхователю для подтверждения этого факта высылается электронный или бумажный документ в котором указывается регистрационный номер страхователя в СФР и ИНН.

Звонок или посещение отделения СФР

Получить регистрационный номер СФР по ИНН возможно в территориальном отделении СФР, для чего нужно приехать в туда  лично или позвонить. Этот способ довольно трудоемкий, так как дозвониться не так просто, а приехать лично тоже может быть проблематичным из-за расстояния.

На официальном сайте Фонда есть информация о контактных данных: телефон и адрес местонахождения. На главной странице сайта нужно выбрать свой регион → информация для жителей → региональные офисы СФР, открытые 01.01.2023. Здесь предоставлены адреса офисов, где можно взять регистрационный номер СФР по ИНН компании или ИП.

На главной странице в нижней части можно узнать:

  • Единый номер контакт-центра СФР для региона. Операторы предоставят информацию, по какому номеру можно позвонить для получения регномера по ИНН, или предоставят регномер по ИНН для юридических лиц.

  • Телефонные номера приемных отделений СФР, чтобы получить регномер СФР по ИНН.

На сайте работает обратная связь через электронные обращения. При таком обращении регистрационный номер СФР по ИНН будет отправлен на электронную почту.

Запрос информации на ресурсе налоговой

Этот запрос является самым легким и доступным методом получения онлайн регистрационного номера СФР по ИНН. Зная ИНН любой организации, есть возможность получить данные по их регномеру в СФР.

Для нахождения или проверки регномера СФР на официальном интернет-ресурсе налоговой нужно перейти на вкладку «Проверка контрагентов». Затем для указать ИНН и кликнуть на «Найти».

Сервис предоставит выписку из ЕГРИП для скачивания в формате pdf. В документе будет приведен регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН.

В этой выписке будет приведен регистрационный номер ПФР (именно он является актуальным) и прекративший действие регномер Фонда соцстрахования.

Заключение

Начиная с 2023 г., после слияния ПФР и ФСС в общий Социальный Фонд России был изменен порядок предоставления отчетов. Кроме этого, после объединения исчезла необходимость в двух разных регномерах контрагентов, поэтому номер ФСС был упразднен. А существующий номер ПФР с 2023 г. стал служить официальным регистрационным номером СФР.

Источник: https://buhguru.com/strahovie-vznosy/kak-uznat-registraczionnyj-nomer-v-sfr-po-inn.html

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