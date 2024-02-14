Чистые активы — формула расчета

Чистые активы — один из ключевых показателей результативности бизнеса. Эти сведения используют для различных видов отчетности, а также для анализа финансовой устойчивости бизнеса. Как рассчитать этот показатель, расскажем в статье.

Чистые активы — что это

Чистые активы — это важный инструмент для оценки финансового положения организации. Он позволяет определить фактическую стоимость активов компании после погашения всех долгов бизнеса. Чем он выше, тем более финансово устойчива организация.

Для расчета этого показателя необходимо вычесть общую сумму задолженности компании из совокупной стоимости ее имущества. Общая сумма задолженности может включать кредиты, займы, выплаты поставщикам и другие финансовые обязательства перед контрагентами, банками, сотрудниками.

В состав имущества включают основные средства, оборудование, запасы, материалы.

Чистые активы — это доступные средства, которыми компания может распоряжаться после полного погашения всех своих обязательств. Этот показатель является важным фактором для инвесторов и кредиторов.

Высокий показатель чистых активов говорит о том, что компания имеет достаточные средства для погашения своих обязательств, что делает ее более надежной для инвестиций или предоставления кредитов.

Данный показатель не всегда дает полную картину о финансовом положении организации. Например, он не учитывает потенциальных обязательств, таких как гарантии и прочие обязательные выплаты в будущем. Поэтому при оценке финансового положения компании необходимо принять в расчет и другие факторы, такие как показатели рентабельности, оборачиваемости, ликвидности.

Законодательно предусмотрено несколько ситуаций, когда расчет этого показателя обязателен: при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Показатель заполняется в отчете об изменениях капитала, поэтому его расчет выполняется на регулярной основе.

Предприятие обязано следить за соотношением чистых активов и уставного капитала. Разница между активами и обязательствами бизнеса не должна быть меньше минимально установленного уставного капитала (п. 3 ст. 20 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 4, 6 ст. 35 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

У бизнеса должно быть достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами. Поэтому если в течение трех последовательных лет размер чистых активов меньше уставного капитала, нужно ликвидировать компанию. Также в этой ситуации можно снизить размер уставного капитала.

Исключение составляют особые условия для расчета за 2020 и 2022 годы. Если по итогам этих периодов чистые активы организации окажутся меньше уставного капитала, то правила об изменении уставного капитала и ликвидации бизнеса к АО и ООО не применяются. (ст. 17 закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, п. 2 и 3 ст. 12 закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Перед принятием решения о необходимости увеличения уставного капитала компании следует провести оценку своего имущества и задолженности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и п. 5 ст. 28 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, сумма увеличения уставного капитала, которая будет оплачена имуществом организации, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервного капитала организации.

Бизнес должен быть готов документально подтвердить свои финансовые показатели и доказать соответствие требованиям закона.

При определении стоимости доли участника при его выходе из состава собственников следует учитывать ряд факторов.

Во-первых, требуется проанализировать финансовое состояние общества и его активы. Это позволит определить стоимость чистых активов, которую можно разделить между участниками в соответствии с их долями. Важно учесть, что стоимость активов может изменяться со временем, поэтому актуальные данные следует использовать при расчете.

Во-вторых, необходимо учесть размер доли участника в обществе. Пункт 2 статьи 14 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ устанавливает пропорциональность между размером доли и стоимостью активов. Расчет этого показателя является ключевым при оценке возможности выплаты дивидендов.

Если стоимость чистых активов оказывается ниже уставного капитала и резервного фонда или может стать таковой из-за выплаты дивидендов, организация не вправе производить выплату доходов собственникам (держателям акций) в соответствии с п. 1 ст. 29 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и п. 1 ст. 43 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Расчет показателя чистых активов можно выполнить при сделках с акциями, которые не торгуются на рынке ценных бумаг. Расчет необходимо производить, если компания прописывает в своей учетной политике самостоятельное определение цены акций. Например, такое определение может быть основано на стоимости чистых активов, которая определена по правилам п. 6 порядка, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-66/пз-н.

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Формула расчета чистых активов

Правила определения величины чистых активов для случаев, предусмотренных законодательно, регламентированы приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н. Этот алгоритм расчета распространяется на все АО и ООО (пп. 1, 4–6 порядка, утвержденного приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н).

В формуле используют данные, которые отражаются в бухгалтерском балансе: чистые активы = итоговая сумма по разделу III (строка 1300) + доходы будущих периодов (строка 1530) – задолженность учредителей по оплате уставного капитала (в составе строки 1170).

Итоговую сумму по разделу III (строка 1300 баланса) можно детализировать как разницу активов (разделы I и II) и обязательств (разделы IV и V).

Активы, учитываемые при расчете, должны включать все имущество, принадлежащее организации, за исключением долгов собственников по оплате акций или долей в уставном капитале.

Сумма задолженности организации, которая учитывается в расчетах, должна охватывать все долги компании, кроме доходов будущих периодов, полученных как государственная помощь или безвозмездное получение имущества.

Пример расчета чистых активов

Рассмотрим алгоритм расчета на примере небольшой компании. Для заполнения регламентированной отчетности бухгалтер ООО должен вычислить размер чистых активов организации. Для этого применяют данные из бухгалтерского баланса.

По состоянию на 31 декабря 2023 года компания отражает в форме 1:

основные средства и оборудование (раздел I) = 115 тыс. рублей;

оборотный капитал (раздел II) = 75 тыс. рублей;

уставный капитал (строка 1310) = 15 тыс. рублей (полностью оплачен);

нераспределенная прибыль (строка 1370) = 35 тыс. рублей;

обязательства со сроком погашения более года (раздел IV) = 0 рублей;

краткосрочная задолженность (раздел V) = 140 тыс. рублей.

Применяя формулу, разработанную Минфином, получаем: 115 000 + 75 000 – 0 – 140 000 = 50 000 рублей. Полученные данные необходимо отражать в отчете об изменениях капитала.

Компания демонстрирует финансовую устойчивость, поскольку стоимость чистых активов превышает требования минимального уставного капитала.

Бизнес соответствует установленным нормам, поэтому может выплатить часть прибыли своим собственникам.

Раскрытие информации о чистых активах

Важным аспектом финансовой отчетности является раскрытие информации о стоимости чистых активов, являющейся значимым показателем, который отражает финансовое положение компании и может быть использован для принятия управленческих решений о ее деятельности.

Согласно приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н информация должна быть представлена в разделе 3 «Чистые активы» формы «Отчета об изменении капитала».

Данный отчет составляют на основе данных годовой бухучета компании и включает в себя информацию о движении капитала за отчетный период.

Порядок расчета и алгоритм определения этого показателя компания имеет право зафиксировать в приложениях к регламентированной отчетности. Для указанной информации можно предусмотреть отдельный раздел, дополнив применяемую в компании форму расшифровок.

Это добровольное раскрытие сведений о финансовой устойчивости бизнеса, которые могут быть полезны для потенциальных инвесторов, кредиторов, бизнес-партнеров.