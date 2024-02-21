Подотчет, командировки

Как компенсировать расходы командированному, если билет на проезд покупал другой сотрудник

Когда сотрудника направляют в командировку, ему необходимо возместить расходы, которые могут быть связаны с поездкой. Это закреплено в статье 167 ТК. Но как быть, если билет в такую поездку покупал другой сотрудник? Разъяснил Минфин в своем письме от 18.09.2023 № 02-07-10/88879.
43 12
Как компенсировать расходы командированному, если билет на проезд покупал другой сотрудник
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что необходимо возместить сотруднику в командировку

Статьи 167 и 168 ТК обязуют работодателей возмещать расходы работников, направленных в служебные командировки.

Согласно данным статьям Трудового кодекса работодатель обязан возмещать сотруднику:

  • суточные;

  • расходы по найму жилого помещения;  

  • расходы по проезду;

  • другие расходы (например, услуги связи или почты, оформление виз и паспортов, консульские и аэродромные сборы и т. д.), произведенные с ведома фирмы.

То есть работодатель обязан оплатить все затраты работника на проезд в командировку, включая проезд транспортом.

Согласно пункту 12 постановления № 749 расходы по проезду к месту командировки на территории России и обратно к месту постоянной работы включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта. Это значит, что работодатель также должен оплатить проезд до аэропорта.

Обязательно должны быть документы (билеты), подтверждающие эти расходы. В частности, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

Чем командированный может подтвердить авиаперелет

Любой проезд сотрудник должен подтверждать документально.

Авиаперелет командированного работника подтверждают:

  1. маршрут/квитанция авиабилета, в которой указана стоимость перелета;

  2. посадочный талон, подтверждающий перелет работника по указанному в билете маршруту.

Маршрутную квитанцию работник получает на электронную почту, которую указывает при оплате. Все билеты электронные, поэтому в квитанции дополнительных печатей и подписей не нужно требовать.

Посадочный талон работник получает в аэропорту на стойке регистрации или при онлайн-регистрации. Если после перелета посадочный талон не сохранился, то подтвердить расходы на перелет можно справкой, выданной авиакомпанией.

При возмещении командировочных расходов также нужно руководствоваться постановлением Правительства от 13.10.2008 г. № 749.

Этим документом утверждены особенности направления работников в служебные командировки.

Научим рассчитывать зарплату, отпускные, командировочные и больничные по новым правилам 2024 года на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы станете профи по зарплате и работе с кадровыми ситуациями. Сможете называть себя специалистом, который предотвращает налоговые и юридические риски. Сможете защитить компанию от претензий инспекторов. Не только налоговых, но и трудовых.

Вы можете купить курс по специальной цене за 6 600 руб. вместо 28 600 руб.! Время действия предложения ограничено!

Успеть записаться!

По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора.

Чем командированный может подтвердить проезд

Когда сотрудник приобретает ж/д билеты через Интернет, ему на почту приходят электронный билет на поезд и чек об оплате. Тогда в качестве подтверждения сотрудник должен предоставить или электронный билет (если в нем есть реквизиты чека об уплате или QR-код), или же электронный билет и чек об оплате (если в билете не напечатаны реквизиты чека или нет QR-кода).

Если билеты покупались непосредственно в кассе вокзала, сотруднику должен получить на руки:

  • либо «физический» билет на поезд и кассовый чек (если на билете нет реквизитов чека или QR-кода);

  • либо только билет (если на нем напечатаны реквизиты чека или есть QR-код).

Как быть, если билеты куплены другим командированным работником?

Как быть в ситуации, если билет оформлен на одного сотрудника, а покупался он с карты другого сотрудника. Такую ситуацию лучше заранее прописать в ЛНА или коллективном договоре. 

Если порядок возмещения расходов на проезд командируемого работника в случае приобретения авиабилетов другим командируемым работником не урегулированы законодательством, то его можно закрепить коллективным договором или локальным нормативным актом работодателя. 

Например, два сотрудника компании полетели в командировку. Один сотрудник купил два билета на самолет электронно, оплаты произвел со своей карты. Получается, билет выписан на одного сотрудника, а оплата произведена с карты другого сотрудника. 

В Положении о командировках организации можно указать, что в подобной ситуации командированный сотрудник должен вернуть денежные средства за билет лицу, чья банковская карта была использована для расчета. Тогда каждый из работников подтверждает свои командировочные расходы.

Минфин в письме от 18.09.2023 № 02-07-10/88879 сообщил, что подтверждением будет являться:

  • выписка с карты командированного сотрудника, оплатившего билеты

  • расписка от оплатившего билеты сотрудника о получении денежных средств за билет.

Сотрудники не позднее трех дней после возвращения из командировки должны составить авансовый отчет и сдать его в бухгалтерию. К авансовому отчету прилагают все документы, подтверждающие расходы работника во время командировки: билеты на проезд, счета на оплату жилья, кассовые чеки и т. д.

Начать дискуссию

Логотип Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерский учет

Зачем нужен бухучет

Сколько тут уже копий сломали, зубов выбили и фингалов под глаз поставили — не сосчитать, в попытках найти ответ на этот вопрос. Но жизнь всегда подкидывает ответы на все вопросы, надо только подождать.

Зачем нужен бухучет
1
31

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ликвидация бизнеса

Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании

С 1 июля 2023 года действует процедура упрощенной ликвидации компаний малого бизнеса. Но если учредители передумали и решили продолжить бизнес, надо подать заявление об остановки процесса ликвидации. Формы такого заявления сейчас нет. Но оно будет.

16
Маркетплейсы

Сеть магазинов «Магнит» запускает свой маркетплейс

Генеральным директором «Магнит маркета» будет Константин Измайлов, который раньше работал в сфере электронной торговли с «Яндекс Лавкой» и Delivery Club.

1
43

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Реклама

395 депутатов запретят покупать рекламу у иноагентов

Физическим и юридическим лицам будет запрещено размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, а СМИ нельзя рекламировать самих иноагентов.

40
Бесплатно с Налоговые проверки

Как подготовиться к проверкам в 2024 году: проводим аудит налоговых рисков. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите предаудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

Как подготовиться к проверкам в 2024 году: проводим аудит налоговых рисков. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
78
Бесплатно с Обособленные подразделения, филиалы

Как открыть обособленное подразделение в 2024 году. Мини-курс

Рассмотрим в мини-курсе, как в 2024 году открыть обособленное подразделение и поставить его на учет.

Как открыть обособленное подразделение в 2024 году. Мини-курс
29

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пользователи интернета

Пользователи не смогут делать скриншот фотографии профиля в WhatsApp

Чтобы личные фотографии с аватарок не распространялись в сети без согласия пользователей, в мессенджере запретят делать скриншот фотографий из профиля.

70
Подотчет, командировки

Как компенсировать расходы командированному, если билет на проезд покупал другой сотрудник

Когда сотрудника направляют в командировку, ему необходимо возместить расходы, которые могут быть связаны с поездкой. Это закреплено в статье 167 ТК. Но как быть, если билет в такую поездку покупал другой сотрудник? Разъяснил Минфин в своем письме от 18.09.2023 № 02-07-10/88879.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
44
Налоговые проверки

Как бухгалтеру составить возражение на акт налоговой проверки

На что обратить внимание при подготовке возражений на акт проверки ФНС и как защитить бизнес от налоговиков.

78
Ведение бизнеса

Выбор между ООО или ИП: отличия, плюсы и минусы

Сегодня две самые популярные организационно-правовые формы — индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, на которые нужно обращать внимание при открытии бизнеса.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
25

⚡️Итоги дня: весна уже близко, открыта вакансия «марсианин», на ФБР подали в суд, машину научили стряхивать снег

Подготовили для вас обзор главных событиями этого дня. Все самое интересное, о чем писали и говорили сегодня в сети, в одной подборке.

1
77
Декларация по УСН

Заполнение декларации на УСН «Доходы» за 2023 год

В нашей статье расскажем, как правильно заполнить декларацию УСН «Доходы». Также приведем образец заполнения документа и предоставим бланк для скачивания.

Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels
35

Разборы законов

1 175
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип РУС
РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: популярные отели Таиланда снижают цены до 40% на весну и лето

На рынке умеренный негатив. Нефть торгуется по 83,4$. Доллар вырос до 92,6₽.

Кратко за день: популярные отели Таиланда снижают цены до 40% на весну и лето
5
67
Мошенничество

Мошенники предлагают получить кэшбек на маркетплейсах

Злоумышленники представляются операторам маркетплейсов и предлагают получить повышенный кэшбек за покупки. Для этого всего лишь нужно предоставить доступ к личному кабинету. Делать этого категорически нельзя, иначе потеряете не только деньги, но и заказы.

43
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Необходимы ли уведомления о налогах, если бухгалтер исчезла?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в ООО на УСН бухгалтер исчезла и не сдала уведомления о налогах для ЕНП с декабря 2023 года.

2
46
Электронная отчетность

С 1 марта налоговики прекратят принимать электронные доверенности старого формата

Формат машиночитаемых доверенностей (МЧД) с 01.03.2024 – 5.02.

88
Инвестиции

Центробанк создаст единую базу с рейтингами эмитентов

Чтобы инвесторы могли иметь представление о компаниях, которые не публикуют свои данные в открытом доступе из-за санкционного давления, ЦБ сделает единую базу с рейтингами, присвоенными эмитентам.

34
Трудовые отношения

33% компаний устроят фуршет в честь 23 февраля и 8 марта

В Международный женский день и в День защитника Отечества сотрудники получат премии в размере не меньше 10% от оклада.

59

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип СберРешения
СберРешения
Ведение бизнеса

SPV в строительной деятельности: преимущества и особенности создания «проектных» компаний

В 2023 году рынок недвижимости в России продолжал демонстрировать устойчивый рост, отражая повышенный интерес к жилой и коммерческой недвижимости.

SPV в строительной деятельности: преимущества и особенности создания «проектных» компаний
66
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
148