Переход на ЭДО

Когда электронный документооборот «жмет»: как реинжиниринг СЭД повышает эффективность работы госорганов

В 2024 году электронный документооборот стал обязательным для всех государственных учреждений. От того, насколько профессионально выстроена работа с «цифровыми» документами в госорганах, зависит эффективность работы управленческого аппарата в целом.
37 10
Когда электронный документооборот «жмет»: как реинжиниринг СЭД повышает эффективность работы госорганов
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Об особенностях и практике совершенствования процесса ЭДО в органах власти рассказывает Светлана Борматова, генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения» (входит в контур Росатома).

Внедрение систем электронного документооборота и повышение эффективности управленческого аппарата — ключевая проблема, с которой сегодня сталкиваются государственные учреждения разного уровня.

Практика показала, что, с одной стороны, ни одно решение не проходит мимо подобных систем, а с другой — их внедрение не всегда проходит гладко. Даже наоборот, могут возникать дополнительные трудозатраты, ведь теперь нужно обучаться работе в новой программе, обслуживать ее, по-другому вносить данные. 

Однако при грамотной настройке СЭД помогает значительно оптимизировать операционные процессы в органах власти. В 2023 году АО «Гринатом Простые Решения» вместе с партнерами реализовали проект по комплексному улучшению и переустройству (реинжинирингу) процессов системы электронного документооборота в одном из крупных государственных учреждений. Расскажу о проблемах и решениях на основе этого опыта.

Зачем проводить реинжиниринг СЭД в госучреждениях

За последние два года российский рынок СЭД претерпел серьезные изменения. На смену привычным и понятным западным цифровым сервисам пришли новые российские решения.

Отечественные платформы начали активно развиваться в сторону перенастройки под изменения в законодательстве, так как электронный документооборот на государственном уровне опирается на целый ряд нормативно-правовых актов и методических рекомендаций.  При этом кадровые и технические вопросы учитываются в меньшей степени. А ведь они зачастую и тормозят полноценный переход на ЭДО.   

В процессе отказа от бумажных носителей и внедрения СЭД госучреждения обычно проходят шесть основных этапов:

  • формирование проектной команды,  

  • анализ процессов и описание схемы,

  • автоматизация процессов и описание особенностей,

  • подготовка автоматизированной системы,

  • тестирование системы,

  • внедрение в эксплуатацию.  

Но в момент перехода от блока анализа процессов к блоку автоматизации чаще всего возникает информационный провал. Одна из причин — в ожиданиях руководящего состава, что персонал сможет самостоятельно перестроиться на новую СЭД и скоро начнет выполнять свои обязанности на базе нового ПО.

В реальности происходит иначе — сотрудники не всегда быстро привыкают к новому функционалу, действия могут дублироваться, возникают ошибки. 

Анализ ситуации выявил и еще один недостаток. В ряде крупных госучреждений, где в процессе согласования задействовано множество исполнителей, сотрудники разного уровня столкнулись с тем, что стандартные IT-платформы не учитывают специфику их работы, включая требования к эргономике. В результате количество рутинных операций, повторяющихся задач и других тормозящих работу действий только возрастает.

Как перенастройка СЭД влияет на операционные процессы

Реинжиниринг подразумевает реализацию простых изменений в структуре СЭД для исключения лишних действий пользователей при работе с системой. В частности, из процесса ЭДО удаляются лишние этапы, исключаются лишние документы, блокируются ненужные участники. Такая тактика позволяет точечно оптимизировать работу и значительно сократить трудозатраты персонала. 

В реальности это выглядит так: в 2023 году в секретариате одного из государственных органов контролеры получали множество одинаковых отчетов об исполнении поручений от различных внешних исполнителей, например, из регионов. Это увеличивало объем повторяющихся операций, которые вынуждены были совершать работники секретариатов.

В результате перенастройки СЭД получаемые отчеты сгруппировали и сократили действия пользователей до нескольких кликов в системе. Таким образом, секретариат госоргана сократил трудоемкость контроля исполнения поручений на 30%. 

Еще пример: в процессе работы с документами сотрудникам одного из госучреждений приходилось вручную открывать карточку каждого следующего документа на подписание (согласование, ознакомление). Реинжиниринг исключил этот этап, и в масштабах всей организации, с учетом количества повторений таких операций, потери времени уменьшились более чем на 50 рабочих дней. 

Хочу отметить, что при работе над таким проектом важно выстроить слаженную работу экспертов по реинжинирингу и представителей госаппарата. 

Контролировать весь процесс должны профильные специалисты, но в проектную команду по поиску проблем важно включать сотрудников госучреждения, знакомых с особенностями работы в конкретной СЭД.

Только так могут быть выработаны подходящие рекомендации по реинжинирингу и автоматизации, эффективные для конкретного госучреждения.

Кому реинжиниринг СЭД необходим в первую очередь

Проект по улучшению СЭД может быть полезен органам исполнительной власти любого уровня, ведомственным организациям, а также компаниям с обширным документооборотом. Особенно актуальна его реализация для тех, кто находится в процессе перехода на ЭДО или в процессе смены СЭД, так как при переходе на любые цифровые системы важно выстроить их в единую цепочку и предотвратить потери времени и качества. 

Создание новой функциональности и устранение ошибок путем точечного изменения уже имеющегося в эксплуатации ПО оптимизирует операционные процессы и сокращает временные и трудовые издержки.

Кроме того, исполнительные органы власти всегда могут обратиться со своими проблемами и предложениями к оператору СЭД, получить обратную связь и увидеть результаты.

Начать дискуссию

Логотип Клерк Бизнес
Клерк Бизнес
Маркетинг

Как бизнесу нескучно вести блог на «Клерке», увеличивать количество подписчиков и заявок

Бизнес-блог — это, конечно, серьезное дело. Но даже о бухучете, налогах, 1С, самозанятых, управленке и многом другом можно рассказывать увлекательно и с юмором.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Что меняется на маркетплейсах в марте: новые правила, которые важно знать бухгалтеру

Торговые площадки регулярно обновляют правила сотрудничества, чтобы сделать его более простым и удобным (но не всегда). Собрали для вас последние новости от самых популярных маркетплейсов: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

Что меняется на маркетплейсах в марте: новые правила, которые важно знать бухгалтеру
67
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Ведение бизнеса

⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление

В споре рождается истина, в конкурентной среде растет бизнес. Чтобы вырасти большим и сильным бизнесу необходимы преимущества перед конкурентами. Помимо внутренних преимуществ стоит обратить внимание на внутренние. Тем более они связаны между собо. Как? Сейчас узнаете.

⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление
41

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовые отношения

Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов 

Когда работодатель тратит деньги на своего сотрудника, он планирует, что эти расходы окупятся. Но нередко новоиспеченный специалист, завершив курс или повысив квалификацию, просто увольняется. Понятно желание получить возмещение, однако это не всегда удается. В каких случаях работодатель может потребовать возмещения расходов, как это оформить?

Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов 
142
Логотип Алина Шереметьева
Алина Шереметьева
Налоговые проверки

Найти и обезвредить. Как налоговая выявляет уклонистов в 2024 году

В предыдущих статьях мы уже написали про 6 признаков, которые указывают на то что налоговая может проявлять к вам интерес. Сегодня продолжим. ↓

Найти и обезвредить. Как налоговая выявляет уклонистов в 2024 году
56
Пользователи интернета

«Тинькофф» предупредил пользователей о фейковых приложениях банка в App Store

В App Store появилось три фейковых приложения банка «Тинькофф».

51

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Переход на ЭДО

Когда электронный документооборот «жмет»: как реинжиниринг СЭД повышает эффективность работы госорганов

В 2024 году электронный документооборот стал обязательным для всех государственных учреждений. От того, насколько профессионально выстроена работа с «цифровыми» документами в госорганах, зависит эффективность работы управленческого аппарата в целом.

Иллюстрация: pressfoto/freepik
38
Ведение управленческого учета

В 1С:Бухгалтерия 8.3 можно составлять управленческие отчеты. Как это сделать быстро

Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно подготовить материалы, которые будут полезны собственникам компаний для принятия осознанных управленческих решений.

101
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: рыба-дрель, штрафы за тезок, главные причины детского ожирения

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
90
Банки

Райффайзенбанк с марта ухудшит условия хранения на счетах евро и их переводов

Эти изменения касаются физических лиц и начнут действовать с 1 и 13 марта.

75
Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Собеседования

Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера

Когда я решила написать этот пост, я пошла в наш телеграм-канал КУБ и задала там вопрос про собеседования. На пост ответил один человек))) Но, что интересно — гораздо больше сообщений прилетело в личку. Многие не хотели раскрывать свою личность и просили сохранить анонимность, но добро на публикацию историй дали. Если честно, я в шоке.

Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера
7
304
Отпуска

Минтранс назвал расценки-2024 на «единый» билет в Абхазию

30 апреля стартуют перевозки по нему в эту республику.

57

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Свободу главбухам: как уйти с работы без скандала и шантажа. Трэшовые истории увольнений. 🔥«Ночной бухгалтер» №1632

Если главбух решит уволиться, он почему-то становиться всем и всё должен. Куда пошла? А отчеты сдать, а зарплату посчитать, а пару месяцев поработать, пока мы замену не найдем? Мы подняли такую жесткую тему, что вы просто завалили нас комментариями.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
247
Больничные

Если СФР не прислал больничный на работника, запросите его сами

Оплата больничных идет в проактивном порядке. Работодатели получают информацию от СФР и передают туда необходимые данные. Но бывает, что больничный есть, а информации из СФР об этом нет.

41

Как учитывать обучение за границей для статуса налогового резидента по НДФЛ

Для статуса налогового резидентства в целях НДФЛ имеет значение период пребывания в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев. Для статуса резидента надо набрать 183 дня.

35
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Реклама

Как избежать получения нежелательного спама. Судебная практика и рекомендации

Спам рассылки и нежелательные телефонные звонки поступают ко всем нам. Давайте обсудим, как с ними бороться. Из поста вы также узнаете, какая ответственность предусмотрена за незаконное распространение рекламы.

Как избежать получения нежелательного спама. Судебная практика и рекомендации
7
86
Налоговые изменения 2024

Что меняется в работе компаний и бухгалтерии с 1 марта 2024 года

В марте 2024 года вступают изменения, которые принимались в прошлом 2023 году. Самое значимое для бухгалтера — это правила работы с электронными доверенностями. Остальные изменения напрямую связаны с ведением бизнеса, но будут интересны и бухгалтерам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
496
Маркировка рекламы

Роскомнадзор дал рекомендации, как отчитываться по рекламе

Это подробная памятка «Рекомендации по направлению отчетности о размещенной рекламе», которую можно посмотреть и бесплатно скачать ниже по ссылке.

94

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество. Мини-курс
315
Кредитование

Полная стоимость кредита и процентная ставка: в чем разница

По закону банк обязан называть заемщику полную стоимость кредита, то есть всю сумму, в которую обойдется займ. Она должна быть указана на первой странице договора на самом видном месте — в правом верхнем углу. Но есть еще процентная ставка, которая указывает, сколько вы должны заплатить банку за использование его денег. Разбираемся, чем отличаются эти понятия.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
28