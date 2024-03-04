Как выбрать систему автоматизации для кофейни

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы автоматизации начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества систем автоматизации и какие решения есть на рынке.

С каждым годом кофейни становятся все популярнее. Согласно данным аналитиков сервиса 2ГИС, в 2023 году число кофеен в городах–миллионниках выросло на 10% за 2023 год.

Развивающаяся культура кофе приносит стабильный поток клиентов, но чтобы открыть прибыльную точку, владельцам нужно не только закупить качественное зерно и найти умелых бариста, но также выбрать удобный инструмент для управления бизнесом.

Этот инструмент — система автоматизации. Она позволяет централизованно управлять продажами и себестоимостью. Она упрощает процессы и сокращает вероятность ошибок персонала. А главное — она дает возможность владельцу бизнеса управлять своей прибылью, не тратя на это кучу времени.

Критерии выбора программы для кофейни

Каждое заведение уникально — у каждого своя особенная концепция, локация, целевая аудитория. Но есть несколько общих для всех критериев, по которым стоит пройтись любому владельцу кофейни перед выбором программного обеспечения:

Простота использования

Вы часто в жизни сталкивались со сложным программным обеспечением? Когда казалось, что программа специально сделана «не для людей»: нужные кнопки спрятаны в глубине раскрывающихся списков, а провести простейшие операции — настоящая мука.

Система должна быть интуитивно понятной и легкой в освоении для персонала, и что еще более важно — для владельца.

Попробуйте демо-режим, проверьте, есть ли у программы обучающие материалы и видеокурсы, посмотрите, как работает техническая поддержка — скорее всего, она понадобится вам, и не только в период адаптации. Важно, чтобы при работе с программой любую сложность вы могли решить оперативно.

Техподдержка iikoMini отвечает на вопросы практически мгновенно — среднее время ответа около минуты. Общение происходит в персональном чате, и любой вопрос решается очень быстро.

Возможность быстро отбить вложения и развиваться дальше

Удобная касса для сотрудников, позволяющая им быстро обслуживать гостей — это очень важно. Но ваше время бесценно!

Выбирайте то решение, которое автоматизирует ваш управленческий труд, не заставляет вас сидеть в отчетах и предоставляет готовую аналитику в наглядном виде. А если оно автоматически контролирует работу сотрудников и напоминает о важных вещах — это точно то, что вам нужно.

Кроме того, если в ваших планах рост и развитие, система должна соответствовать вашим амбициям. Проверьте, можно ли апгрейднуть тариф на более функциональный без потери данных или система обеспечит ваши нужды только на начальном этапе? А также не забудьте узнать, входят ли в тариф обновления, и как часто они проводятся. В общепите все меняется очень быстро, и ваша система должна этому соответствовать.

iikoMini сама проанализирует продажи и составит готовый список продуктов, которые надо купить. Покажет вам в телефоне важные цифры по результатам и спрогнозирует будущее. А когда вы захотите расширить бизнес и получить новые возможности, перейти на другой тариф будет можно в тот же день.

Стоимость

Вложения в программное обеспечение должны быть соразмерны вашему бюджету. Покупать дорогую и сложную систему учета на старте так же неразумно, как и приобрести самую дешевую и малоэффективную программу с целью экономии. Постарайтесь найти баланс между стоимостью и результатом.

Зная все это, мы создали iikoMini—умное и недорогое решение, специально разработанное для небольших кафе, кофеен и фудраков. С его помощью владельцы кофеен получают самые передовые инструменты управления бизнесом без лишних сложностей и по низкой цене — 1 295 руб/мес. А первый месяц вы сможете работать бесплатно!

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