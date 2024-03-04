Премия к 8 марта: как оформить, можно ли принять в расходы

ТК дает право работодателям поощрять работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности, в том числе выплачивать премии и дарить подарки (ст. 191 ТК). Выплата премии к 8 марта работникам бухгалтерии, где, в основном работают женщины, допустимый способ отблагодарить за качественный и добросовестный труд.

Премии к праздникам, могут быть предусмотрены локальными нормативными актами (ЛНА) компании и входить с систему оплаты труда, как стимулирующие выплаты.

Если «праздничные» премии не упоминаются в ЛНА, директор все равно может их выплатить на основании своего приказа.

Но, учесть расходы на выплату таких премий в налоговой базе по прибыли, нельзя. Причем, даже в том случае, если она предусмотрена трудовым договором. Еще в 2023 году такой вердикт был вынесен в определении ВАС от 18.03.2013 № ВАС-2487/13 по делу № А53-2286/11.

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Приказ нужен

Премии, вне зависимости от того, как они оформлены в ЛНА компании или не оформлены вовсе, выплачивать нужно на основании приказа.

Его можно составить в произвольный форме или оформить на унифицированном бланке № Т-11 или № Т-11а, который есть почти в каждой бухгалтерской программе и доступен для скачивание бесплатно в сети интернет

Работников можно ознакомить с этим приказом, хотя это необязательно.

НДФЛ и взносы с праздничных премий

Премии, которые компания выплачивает без привязки к трудовым обязанностям, например, премии к праздникам и юбилеям, а также премии, выплачиваемые за счет чистой прибыли, в расходы не включаются (ст. 270 НК). При этом Минфин в письме от 15.02.2021 № 03-15-06/10032 настаивает на том, чтобы с таких премий было уплачены НДФЛ и страховые взносы.

Если вы посчитаете это несправедливым, будьте готовы спорить с налоговиками в суде. В расчете 6-НДФЛ праздничные премии нужно отразить, как и обычные производственные премии.

Что сделать, чтобы премии к 8 марта учесть в расходах на оплату труда

Премии, которые вы вправе учитывать в составе расходов на оплату труда должны соответствовать нескольким критериям:

возможность выплаты премии должна быть установлена в трудовом договоре или в локальных актах компании;

премия должна быть привязана к показателям работы (успешная сверка с ИФНС, подготовка отчетности ранее установленных сроков, увеличение объемов работ в связи с камералкой и т.п.);

премия не должна перечисляться за счет прибыли.

Вот эти три условия нужно выполнить.

Итак, издавая приказ о премировании, в нем не нужно указывать такую причину выплаты — как международный женский день. Это заведомо проигрышный вариант. Просто привяжите разовую премию к результатам работы, а дату выплаты — в канун 8 марта.

Наверняка у каждой сотрудницы найдутся производственные достижения, за которые она вправе рассчитать на премию к 8 марта.