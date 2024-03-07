Когда неустойку по договору поставки нужно включить в налоговую базу по НДС

Налоговая база по НДС
НДС облагается реализация товаров (работ, услуг) на территории России. Реализация в общем случае — это продажа за деньги или передача в обмен на другое имущество товаров (работ, услуг).
В ряде случаев налоговая база по НДС может увеличиваться за счет того, что в нее нужно включить некоторые суммы.
Но к суммам, увеличивающим налоговую базу по НДС, неустойка, которую вам уплатил покупатель по договору поставки в качестве меры ответственности, не относится. Такой вывод содержится в постановлении Президиума ВАС от 5 февраля 2008 г. № 11144/07.
Это вынужден признавать и Минфин. Неустойка является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ГК).
Если же в договоре поименована неустойка, которая не обеспечивает исполнение обязательства, а связана с оплатой, то она является элементом ценообразования.
Суммы неустоек, связанные с оплатой товара, нужно включить в налоговую базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК, письма Минфина от 9 февраля 2021 г. № 03-07-05/8311, от 26 октября 2020 г. № 03-07-11/93098 и др.).
Обратите внимание, что договорные санкции облагаются НДС у продавца, а не у покупателя (см. письмо Минфина от 8 июня 2015 г. № 03-07-11/33051).
Например, по договору поставки предусмотрена неустойка в виде повышающего коэффициента 1,1 к цене при превышении объема отгрузки свыше 1000 единиц товара с начала действия договора. Эта неустойка не связана с ненадлежащим исполнением обязательств покупателя по договору. Оплата товара с учетом повышающего коэффициента полностью включается в налоговую базу по НДС у продавца.
Еще пример. Договор может предусматривать, что в случае задержки оплаты товара цена увеличивается. Такая формулировка прямо указывает на связь с оплатой реализованных ценностей. Налог на полученную в качестве увеличения цены сумму продавец должен начислить, включив ее в налоговую базу. На этот нюанс обратил внимание Минфин в письме от 4 октября 2023 г. № 03-07-11/94106.
Запомним: прежде чем вы решите не включать в налоговую базу по НДС штрафы за нарушение условий хоздоговора, прочитайте, как условия о санкциях в нем прописаны. Только если получаемые суммы не являются оплатой реализуемых товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС их включать не нужно.
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Неустойка в декларации по НДС
Начнем с того, что в разделе 7 декларации по НДС неустойку от покупателя за несвоевременную оплату, как штрафную санкцию, отражать не нужно.
Этот раздел заполняют налогоплательщики, у которых в налоговом периоде были не облагаемые НДС операции, предусмотренные правилами НК.
Неустойка от покупателя за несвоевременную оплату не облагается НДС, но она не является реализацией.
Если же вы получили неустойку, которая является элементом ценообразования, то нужно начислить НДС. Оформите счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрируйте его в книге продаж (покупателю документ не передавайте).
Начисленный НДС отразите в разделе 3 декларации по НДС по строке 010.
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