НДС

Когда неустойку по договору поставки нужно включить в налоговую базу по НДС

Нужно или не нужно облагать НДС полученную от покупателя неустойку по договору поставки, зависит от ее природы: мера ответственности или элемент ценообразования.
33 3
Когда неустойку по договору поставки нужно включить в налоговую базу по НДС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налоговая база по НДС  

НДС облагается реализация товаров (работ, услуг) на территории России. Реализация в общем случае — это продажа за деньги или передача в обмен на другое имущество товаров (работ, услуг).

В ряде случаев налоговая база по НДС может увеличиваться за счет того, что в нее нужно включить некоторые суммы.

Но к суммам, увеличивающим налоговую базу по НДС, неустойка, которую вам уплатил покупатель по договору поставки в качестве меры ответственности, не относится. Такой вывод содержится в постановлении Президиума ВАС от 5 февраля 2008 г. № 11144/07.  

Это вынужден признавать и Минфин. Неустойка является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ГК).  

Если же в договоре поименована неустойка, которая не обеспечивает исполнение обязательства, а связана с оплатой, то она является элементом ценообразования.

Суммы неустоек, связанные с оплатой товара, нужно включить в налоговую базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК, письма Минфина от 9 февраля 2021 г. № 03-07-05/8311, от 26 октября 2020 г. № 03-07-11/93098 и др.).

Обратите внимание, что договорные санкции облагаются НДС у продавца, а не у покупателя (см. письмо Минфина от 8 июня 2015 г. № 03-07-11/33051).

Например, по договору поставки предусмотрена неустойка в виде повышающего коэффициента 1,1 к цене при превышении объема отгрузки свыше 1000 единиц товара с начала действия договора. Эта неустойка не связана с ненадлежащим исполнением обязательств покупателя по договору. Оплата товара с учетом повышающего коэффициента полностью включается в налоговую базу по НДС у продавца.

Еще пример. Договор может предусматривать, что в случае задержки оплаты товара цена увеличивается. Такая формулировка прямо указывает на связь с оплатой реализованных ценностей. Налог на полученную в качестве увеличения цены сумму продавец должен начислить, включив ее в налоговую базу. На этот нюанс обратил внимание Минфин в письме от 4 октября 2023 г. № 03-07-11/94106.

Запомним: прежде чем вы решите не включать в налоговую базу по НДС штрафы за нарушение условий хоздоговора, прочитайте, как условия о санкциях в нем прописаны. Только если получаемые суммы не являются оплатой реализуемых товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС их включать не нужно.

Правильно формировать налоговую базу по НДС, вести учет на всех участках и формировать отчетность научим на курсе Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене заза 5 900 руб. вместо 28 600 руб. Успейте присоединиться к новому потоку!

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Неустойка в декларации по НДС  

Начнем с того, что в разделе 7 декларации по НДС неустойку от покупателя за несвоевременную оплату, как штрафную санкцию, отражать не нужно.

Этот раздел заполняют налогоплательщики, у которых в налоговом периоде были не облагаемые НДС операции, предусмотренные правилами НК.

Неустойка от покупателя за несвоевременную оплату не облагается НДС, но она не является реализацией.

Если же вы получили неустойку, которая является элементом ценообразования, то нужно начислить НДС. Оформите счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрируйте его в книге продаж (покупателю документ не передавайте).

Начисленный НДС отразите в разделе 3 декларации по НДС по строке 010.

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Для зависимого от погоды бизнеса Яндекс запустил личный кабинет с нейросетями

Нейросети в новой версии Яндекс Погоды для бизнеса предскажут динамику погодных показателей для погодозависимых отраслей бизнеса.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Валюта

Совкомбанк начал дистанционно торговать наличной валютой

Удаленно можно зафиксировать курс валюты, а получить наличные в любой кассе банка.

14
Маркировка товаров

С 1 декабря 2024 года начнут поэкземплярный учет пива

Минпромторг хочет с 1 декабря 2024 года отслеживать каждую позицию пива и других слабоалкогольных напитков, которые были введены в оборот.

20

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетинг

Бизнес в 34 регионах заключил соглашения о сдерживании цен на продукты

Продавцы и производители обязались помочь государству стабилизировать цены на продукты питания и на социально значимые товары. Они ограничат наценку в 34 регионах.

53
Ведение бизнеса

Леруа Мерлен теперь называется «Ле Монлид»

Переименование юрлица не затронет операционную деятельность российского бизнеса, гипермаркеты продолжат работать под брендом Leroy Merlin.

1
58
НОРБИТ
Ведение бизнеса

Система управления логистикой: как сэкономить на «последней миле» до 20%. 4 доступных сценария

«Последняя миля» — самый дорогой этап доставки. Как правило, на него приходится 40-50% от стоимости перевозки. Еще больше увеличить расходы на этот отрезок могут 3 популярные опции

27

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Налоговая отчетность

Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс

Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.

Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс
43
Бесплатно с Премии

Вправе ли работодатель уменьшать премии

Разберем, когда работодатель вправе снизить премию работнику, а когда это противозаконно. 

Вправе ли работодатель уменьшать премии
34
Красный уголок бухгалтера

Может ли компания подать упрощенную отчетность за 2023 год?

Из состава ООО вышел участник — иностранная компания. С августа 2023 ООО включено в реестр МСП. Имеет ли право ООО сдать упрощенную БО за 2023 год?

2
9
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обеспокоены новыми проверками по самозанятым. 🤯«Ночной бухгалтер» №1637

Создание межведомственных комиссий, которые будут выявлять случаи нарушений ТК, само по себе не так обеспокоило бухгалтеров. И сейчас работа по выявлению неоформленных сотрудников или незаконной оптимизации ФОТ идет полным ходом. Напрягает другое — ФНС будет передавать комиссиям сведения о работе компаний и ИП с самозанятыми и критерии там ну очень странные.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
82
IT-компании

IT-компании, подконтрольные иностранцам, не смогут получить аккредитацию

С 1 августа 2025 года IT-компании, которыми более чем на 50% владеют иностранцы, не будут получать аккредитацию.

20
Управление персоналом

Как выбрать мотивационный опросник для оценки сотрудников и кандидатов: подробный гайд

В компаниях с грамотно выстроенной системой мотивации сотрудники не только работают более эффективно, — они более открыты к диалогу, чаще поддерживают предложения руководства и в большей степени разделяют ценности компании.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21

Разборы законов

1 196
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Государственные ведомства

Росимущество получило 5,7 млрд рублей с продажи имущества коррупционеров

Ведомству удалось продать 881 объект имущества коррупционеров и их земельные участки площадью больше 26 тысяч гектаров.

40
Банки

Цены на золото впервые за 3 месяца стали выше 2100 долларов за унцию. И это не предел

Эксперты считают, что стоимость золота растет на ожиданиях снижения ставки ФРС в США уже в 2024 году, а также в силу ряда других факторов.

48
Алексей Мошкин
Налоговые проверки

Остаться в живых. Что ожидать от проверяющих в 2024 году

Как меняется налоговое администрирование бизнеса. Что ожидать от проверяющих в 2024 году и как к этому подготовиться.

Остаться в живых. Что ожидать от проверяющих в 2024 году
190
НДФЛ

Какие освобождения от НДФЛ можно применять в 2024 году

Вступили в силу изменения по НДФЛ, которые освободят от налога некоторые выплаты сотрудникам, доходы от результатов интеллектуальной деятельности и материальную помощь студентам.

87
Больничные

Страховой стаж для расчета больничного листа в 2024 году

В статье разберем общие правила расчета больничного с учетом страхового стажа в 2024 году и поговорим о том, из чего он складывается.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Наталья Горячая
Налоги, взносы, пошлины

Виноделы предложили повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО. Прощай, Prosecco

Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.

1
38

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

За 2023 год предприниматели заработали 6 трлн рублей

Доходы от предпринимательской деятельности в 2023 году выросли на 1,5 трлн рублей и достигли рекорда с 2014 года.

29

Интересные материалы

Санкции 2022-2024

Стало известно, кто вошёл в перечень экономически значимых компаний

Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В него вошли 6 холдинговых компаний.

95