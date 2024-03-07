Когда неустойку по договору поставки нужно включить в налоговую базу по НДС

Это вынужден признавать и Минфин. Неустойка является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ГК).

Если же в договоре поименована неустойка, которая не обеспечивает исполнение обязательства, а связана с оплатой, то она является элементом ценообразования.

Обратите внимание, что договорные санкции облагаются НДС у продавца, а не у покупателя (см. письмо Минфина от 8 июня 2015 г. № 03-07-11/33051).

Например, по договору поставки предусмотрена неустойка в виде повышающего коэффициента 1,1 к цене при превышении объема отгрузки свыше 1000 единиц товара с начала действия договора. Эта неустойка не связана с ненадлежащим исполнением обязательств покупателя по договору. Оплата товара с учетом повышающего коэффициента полностью включается в налоговую базу по НДС у продавца.

Еще пример. Договор может предусматривать, что в случае задержки оплаты товара цена увеличивается. Такая формулировка прямо указывает на связь с оплатой реализованных ценностей. Налог на полученную в качестве увеличения цены сумму продавец должен начислить, включив ее в налоговую базу. На этот нюанс обратил внимание Минфин в письме от 4 октября 2023 г. № 03-07-11/94106.

Запомним: прежде чем вы решите не включать в налоговую базу по НДС штрафы за нарушение условий хоздоговора, прочитайте, как условия о санкциях в нем прописаны. Только если получаемые суммы не являются оплатой реализуемых товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС их включать не нужно.

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