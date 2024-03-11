Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

В письме от 24.01.2024 № ПГ/29654/10-2762-ОБ/1426 специалисты рассказали о тонкостях переноса ежегодного оплачиваемого отпуска.
В каких случаях сотруднику можно отказать в переносе отпуска
Работодатель не всегда обязан соглашаться с переносом отпуска по инициативе сотрудника и вправе отказать ему. Этот запрет обоснован, если график отпусков на предприятии уже утвержден, работник с ним был заранее ознакомлен под роспись.
Соблюдать утвержденный график отпусков обязан и работник, и работодатель.
Перенести отпуск можно по согласованию между работником и руководством компании. Инициаторами переноса дней отдыха может быть как та, так и другая сторона трудового договора.
Работодатель может отказать в переносе отпуска, если временное отсутствие работника негативно скажется на работе предприятия.
ГИТ по г. Москва в своем письме пояснила, что трудовое законодательство не определяет понятия неблагоприятных случаев, влияющих на нормальный ход работы организации или ИП.
Важно помнить, что несмотря на то, какие сложности могут быть у предприятия в период отпусков, ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя не предоставлять в течение 2 лет подряд, а также работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на вредных и опасных производствах.
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В каких случаях работодатель обязан перенести отпуск по просьбе сотрудника
Трудовым законодательством не запрещается переносить отпуск по просьбе сотрудника на другие даты. Однако ТК установлены конкретные случаи, когда работодатель не имеет права отказать сотруднику в переносе отпуска:
при несвоевременной выплате отпускных (позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска);
работодатель не уведомил сотрудника о времени начала отпуска (не менее, чем за 2 недели до его начала);
многодетный сотрудник (трое и более детей в возрасте до 18 лет).
Отпуск в данном случае предоставляется по желанию сотрудника в удобное для него время (до достижения младшего ребёнка 14 лет);
перед отпуском по беременности и родам или по окончании отпуска по уходу за ребёнком;
если в локальном нормативном акте предусмотрен обязательный перенос ежегодного отпуска по желанию сотрудника.
Чтобы перенести дату отпуска по своей инициативе, сотрудник должен написать заявление в произвольной форме. На заявлении обязательно должны быть:
разрешительная запись руководителя;
подпись непосредственного руководителя, например начальника отдела (подразделения);
подпись руководителя организации.
На основании этого заявления составляется приказ о переносе отпуска и вносятся изменения в график отпусков.
Отметим, что Роструд недавно на своем сайте отмечал, что сотрудник вправе написать заявление как о переносе отпуска, так и о внесении изменений в график отпусков.
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