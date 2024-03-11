Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

В письме от 24.01.2024 № ПГ/29654/10-2762-ОБ/1426 специалисты рассказали о тонкостях переноса ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работодатель не всегда обязан соглашаться с переносом отпуска по инициативе сотрудника и вправе отказать ему. Этот запрет обоснован, если график отпусков на предприятии уже утвержден, работник с ним был заранее ознакомлен под роспись.

Перенести отпуск можно по согласованию между работником и руководством компании. Инициаторами переноса дней отдыха может быть как та, так и другая сторона трудового договора.

Работодатель может отказать в переносе отпуска, если временное отсутствие работника негативно скажется на работе предприятия.

ГИТ по г. Москва в своем письме пояснила, что трудовое законодательство не определяет понятия неблагоприятных случаев, влияющих на нормальный ход работы организации или ИП.

Важно помнить, что несмотря на то, какие сложности могут быть у предприятия в период отпусков, ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя не предоставлять в течение 2 лет подряд, а также работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на вредных и опасных производствах.

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