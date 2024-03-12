Тренд на временный линейный персонал: как форма занятости помогает бизнесу масштабироваться

Постоянные изменения в организации труда — закономерное следствие бизнес-среды. Один из последних трендов — использование временного линейного персонала.

О том, что из себя представляет такая форма занятости и как помогает бизнесу масштабироваться, рассказывает Александр Короб, СЕО платформы для работы с самозанятыми Tempi.

Временный линейный персонал — это модель организации труда, при которой компании нанимают исполнителей на ограниченный срок для определенного вида работ или проектов.

Бизнес использует такой персонал по ряду причин. Одна из них — необходимость оперативно реагировать на изменения спроса и сезонные колебания.

Вместо того чтобы планировать и содержать большой штат сотрудников, компании могут нанимать исполнителей по мере необходимости. Это позволяет снизить расходы на оплату труда в периоды высокого спроса.

Приведу реальный пример. Один из наших клиентов, популярная сеть ресторанов азиатской кухни, испытывает сложности в праздники. Нанимать дополнительный штат в такие периоды невыгодно и даже бесполезно, ведь нагрузка неравномерна. В таких случаях ресторан может использовать временный линейный персонал для обеспечения высокого качества обслуживания.

Примеры ролей и задач, которые могут быть исполнены временным персоналом

1. Официанты и бармены: временные сотрудники могут быть наняты для обслуживания столиков, принятия заказов, доставки еды и напитков, а также дружелюбного общения с гостями.

2. Кухонный персонал: дополнительные повара и посудомойщики помогут справиться с повышенной нагрузкой на кухне.

3. Хостесс/прием заказов: временные сотрудники могут быть наняты для приветствия и сопровождения гостей к столикам, организации бронирования и принятия заказов, а также для обеспечения гладкой и организованной работы зала.

4. Управление поставками: временный линейный персонал может помочь в управлении поставками и инвентаризацией, проверке и приеме товаров, а также в организации логистики.

5. Промоутеры: временный персонал также может быть задействован в маркетинговых активностях ресторана.

Использование временного линейного персонала позволяет легко масштабировать команду во время пикового спроса, обеспечивая высокое качество обслуживания клиентов.

По окончании праздничного сезона бизнес может легко отказаться от временных сотрудников и оптимизировать затраты.

Почему использовать временный линейный персонал — выгодно

Временный линейный персонал — это стратегический выбор для многих бизнесов. Есть несколько причин, по которым компании предпочитают использовать временных сотрудников:

одно из главных преимуществ использования временного линейного персонала — отсутствие необходимости держать постоянный штат сотрудников. Вместо этого компания может нанимать временных работников на периоды с повышенной активностью и увольнять их в периоды сниженной активности;

использование временного линейного персонала также помогает снизить нагрузку на отдел кадров во время пиковых периодов. Стоит отметить, что услуги кадровых агентств довольно дорогие, при этом, многие из агентств налагают штрафы, если нанимающая компания решит оформить временного сотрудника в основной штат;

если компания работает с самозанятыми сотрудниками, снижаются налоговые обязательства . Налог в этом случае платит именно исполнитель, высылая при этом закрывающий чек. Важно следить, чтобы чек был заполнен без ошибок (вплоть до копейки в зарплате);

один из интересных аспектов временного линейного персонала — возможность протестировать сотрудника перед его наймом на постоянную должность. Это достаточно распространенная практика как среди исполнителей, так и среди работодателей;

для самих исполнителей такая форма занятости предлагает возможность подработки , особенно если они самозанятые;

еще одно преимущество — экономия на обучении и адаптации . Поскольку временный сотрудник набирается опыта в других компаниях и проектах, он может быстрее освоить новые компетенции и быть готовым к выполнению разных задач;

временный линейный персонал заменяем. Если текущий работник не подходит для выполнения задачи, его можно легко заменить на другого временного сотрудника. При этом, процесс увольнения легче: нет излишней бумажной волокиты и обязательной двухнедельной отработки.

Но не все так радужно. Рассмотрим вызовы, с которыми можно столкнуться при внедрении временного линейного персонала.

Временные линейные проблемы

Тест-драйв сотрудника не удался . Одной из возможных проблем является невозможность удержать временного сотрудника после окончания временной занятости. Если сотрудник заинтересован только в подработке, а не в основной работе, компания может столкнуться с проблемой по привлечению и удержанию квалифицированного персонала.

Налоговая признала отношения трудовыми . Это влечет серьезные штрафы. Следите, чтобы были подписаны все документы: подойдет договор ГПХ или акт оказания услуг. Идеальный вариант — сотрудничать с самозанятым исполнителем: после выполненной работы необходим чек.

Исполнитель не вышел на смену . Временный персонал также может не выйти на смену, что ограничивает заказчика в человеческом ресурсе. К сожалению, закон не предусматривает санкции за прогулы, важно подходить к выбору специалиста с умом. Один из возможных выходов — смотреть отзывы на работника на специальных сервисах: там чаще всего создается рейтинг соискателей.

Ваша компания не приглянулась исполнителю. Нужно понимать, что в пиковые нагрузки бизнесы испытывают кадровый голод, поэтому хотят быстрее найти исполнителей. Например, сервисы доставки товаров намеренно поднимают часовые ставки на несколько сотен рублей. Здесь важно не только позаботиться о хорошей оплате, но и составить грамотное предложение для соискателя: указать все особенности работы вплоть до описания должностных обязанностей.

Как внедрить временный линейный персонал: чек-лист для предпринимателей

Внедрение временного линейного персонала — несложная, но интересная задача. Но как ее решить?

Проведите анализ потребностей.

Определите, какие направления вашего бизнеса требуют временного персонала.

Это может быть связано с сезонностью, проектами с ограниченным сроком или ростом объемов работы в определенные периоды.

Пример кейса: в розничной компании по продаже товаров для путешествий было замечено, что между сезонами спрос значительно падает. Вместо найма постоянных сотрудников на весь год компания решила нанимать временных сотрудников только на пиковые месяцы.

Определите конкретные задачи и ожидания.

Убедитесь, что временные сотрудники понимают, что от них требуется, и какую роль они играют в достижении целей компании.

Пример кейса: IT-компания, которая разрабатывает программное обеспечение для медицинского центра, нанимает временных дизайнеров для создания приложения. Работу требуется выполнить за 3 месяца.

Подберите подходящих кандидатов.

Внимательно рассмотрите опыт и навыки кандидатов, чтобы удостовериться, что они подходят для выполнения конкретных задач временного персонала.

Оцените их способность быстро влиться в команду и начать работу, а также их адаптивность к новым условиям.

Пример кейса: рекламное агентство при временном увеличении объема работы нанимает специалиста по маркетингу с опытом работы в аналогичных проектах. Для того чтобы найти кандидата, компания обращается на фриланс-биржу и смотрит портфолио соискателя и отзывы от предыдущих заказчиков.

Обеспечьте хорошую коммуникацию и интеграцию.

Предоставьте ясные инструкции по коммуникации временного персонала. Убедитесь, что исполнители знают, к кому обращаться в случае возникновения вопросов или проблем. Не забывайте делиться регулярными обновлениями о проектах после завершения сотрудничества (это можно сделать через email-рассылку).

Пример кейса: в производственной компании временным сотрудникам предоставляется основная информация о безопасности, инструкции по работе и контактные данные ответственных лиц для связи в случае необходимости. При этом, указываются предпочтительные средства связи (телеграмм) и время, в которое исполнителю можно писать по возникающим вопросам.

Проведите оценку и обратную связь.

Регулярно оценивайте работу временного персонала и предоставляйте ему обратную связь. Это поможет улучшить качество работы и дать возможность сотрудникам понять, как развиваться дальше.

Помните, что положительная обратная связь может стимулировать временных сотрудников к лучшим результатам, а негативно-конструктивная — избежать ошибок на новых проектах.

Пример кейса: в агентстве по организации мероприятий проводятся регулярные оценки работы временных сотрудников и предоставляются рекомендации для улучшения их профессиональных навыков. Для этого после каждой смены менеджер собирает планерку и обсуждает пройденные этапы мероприятия. При необходимости, после планерки любой сотрудник может обратиться за обратной связью к менеджеру лично.

Подготовьте процесс выхода исполнителя из проекта.

Подготовьте закрывающие документы. Настоятельно рекомендуем внимательно следить, чтобы чеки, составленные самозанятым, не содержали ошибок. Так у налоговой не возникнет вопросов.

Временный линейный персонал — отличная форма занятости, подходящая под пиковые нагрузки и сезонные колебания. Задумайтесь, возможно, вашей компании подходит именно такой формат трудовых отношений, не требующий содержания постоянного штата.