Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить

Справка с места работы с графиком

Наниматель обязан по заявлению работника (в том числе бывшего) предоставить ему сведения, связанные с работой. Сделать это необходимо не позднее 3 рабочих дней со дня обращения сотрудника (ст. 62 ТК). Одним из таких документов является справка о графике работы трудящегося.

Подобный документ может потребоваться в различных ситуациях, например, для предоставления его другим юрлицам, госорганам или суду. Рассмотрим некоторые из них.

Предъявление справки с основного места работодателю по совместительству. Например, в ситуации, когда подработчик планирует трудиться у второго нанимателя целый день. В таком случае документ подтвердит свободные от главной занятости периоды, в которые совместитель сможет работать полную смену (ч. 1 ст. 284 ТК). Предоставление справки при установлении сотруднику, который является родителем ребенка до 14 лет, неполного рабочего времени (ч. 2 ст. 93 ТК). Документ в данном случае оформляет второй родитель. Справка будет являться подтверждением того, что последний не использовал право на сокращенный график (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012). Передача справки в суд, которая может помочь, например, при наличии спора между двумя супругами об определении порядка общения с совместным ребенком.

Документ о графике работы сотрудника составляется в свободной форме, поскольку нормативно она не утверждена.