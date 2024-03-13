Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить

Справка с места работы с графиком
Наниматель обязан по заявлению работника (в том числе бывшего) предоставить ему сведения, связанные с работой. Сделать это необходимо не позднее 3 рабочих дней со дня обращения сотрудника (ст. 62 ТК). Одним из таких документов является справка о графике работы трудящегося.
Подобный документ может потребоваться в различных ситуациях, например, для предоставления его другим юрлицам, госорганам или суду. Рассмотрим некоторые из них.
Предъявление справки с основного места работодателю по совместительству. Например, в ситуации, когда подработчик планирует трудиться у второго нанимателя целый день. В таком случае документ подтвердит свободные от главной занятости периоды, в которые совместитель сможет работать полную смену (ч. 1 ст. 284 ТК).
Предоставление справки при установлении сотруднику, который является родителем ребенка до 14 лет, неполного рабочего времени (ч. 2 ст. 93 ТК). Документ в данном случае оформляет второй родитель. Справка будет являться подтверждением того, что последний не использовал право на сокращенный график (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012).
Передача справки в суд, которая может помочь, например, при наличии спора между двумя супругами об определении порядка общения с совместным ребенком.
Документ о графике работы сотрудника составляется в свободной форме, поскольку нормативно она не утверждена.
При этом в нем следует указать следующую информацию:
Ф.И.О. работника и его должность;
режим рабочего времени трудящегося с указанием начала и окончания смены, периода обеденного времени, а также рабочих и выходных дней.
Справку можно выдать на бумаге или в цифровом виде, если в компании введен электронный документооборот.
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