Тренды в управленческом учете: какие показатели помогают бизнесу развиваться

Тренды в управленческом учете играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Современные технологии и методы анализа данных позволяют компаниям эффективно управлять своими финансами, ресурсами и производственными процессами. Рассмотрим, какие показатели в управленческом учете являются наиболее важными для бизнеса и помогают ему развиваться в текущих реалиях.

Основные тренды 2024 года в управленческом учете

1. Переход от традиционных финансовых показателей к более широкому спектру ключевых показателей производительности и успеха бизнеса.

Всу больше компаний начинают использовать более сложные показатели, такие как:

возврат на инвестиции , фактически — показатель эффективности инвестиций, который выражается как отношение прибыли к вложенному капиталу — ROI (Return on Investment);

экономическая добавленная стоимость , этот показать помогает нам увидеть чистую операционную прибыль после уплаты налогов за вычетом затрат на капитал-EVA (Economic Value Added);

рентабельность активов (считается любое имущество, используемое для получения прибыли). Рентабельность — это прибыльность бизнеса, она косвенно даут понять, сколько в итоге и максимально может заработать собственник/инвесторы, вложив деньги в данную компанию — ROA (Return on Assets) и другие показатели.

Эти показатели помогают оценить эффективность использования ресурсов компанией и ее финансовую устойчивость.

2. Активное использование технологий для сбора, анализа и отображения данных.

Современные системы управленческого учета позволяют автоматизировать процессы сбора и анализа информации, что упрощает принятие стратегических решений на основе актуальных данных.

3. Уделяется внимание нефинансовым показателям, таким как уровень удовлетворенности клиентов, уровень лояльности сотрудников, инновационные показатели. Использование таких показателей помогает компаниям лучше понять свое положение на рынке и выявить потенциальные возможности для развития.

4. Переход к более гибким моделям управленческого учета, которые позволяют компаниям быстро реагировать на изменения во внешней среде и адаптировать свою стратегию в соответствии с новыми условиями.

Гибкие модели управленческого учета позволяют компаниям быть более конкурентоспособными и эффективно управлять своими ресурсами.

Компании, которые следят за последними тенденциями и адаптируют свои системы управленческого учета под новые реалии, смогут эффективно управлять своим бизнесом и достигать новых высот.

Разберем примеры трендов, которые дают результаты здесь и сейчас в управленческом учете, они наиболее актуальны и широко применяются в современных компаниях, включают следующие аспекты:

Использование нефинансовых показателей для оценки успеха бизнеса , таких как : Уровень удовлетворенности клиентов (NPS — Net Promoter Score); Уровень лояльности сотрудников (Employee Net Promoter Score); Инновационные показатели (количество новых продуктов/услуг, инновационные идеи); Экологические показатели (сокращение выбросов, использование возобновляемых источников энергии).

Активное использование технологий для сбора и анализа данных, таких как : Системы управления предприятием (ERP) для автоматизации процессов учета и отчетности; Бизнес-аналитика и дашборды для визуализации данных и принятия стратегических решений; Облачные технологии для хранения и обработки больших объемов информации.

Переход к гибким моделям управленческого учета, включающим : Бюджетирование по результатам (Budgeting for outcomes) вместо традиционного бюджетирования; Применение методологий Agile и Lean в управлении процессами и ресурсами; Принципы управления по целям (Management by Objectives) для выравнивания стратегии компании с целями и показателями производительности.

Цифровая трансформация: цифровизация процессов управленческого учета позволяет компаниям повысить эффективность работы, сократить временные затраты на административные задачи и повысить качество принимаемых решений.

Анализ данных и прогнозирование : современные системы управленческого учета позволяют автоматизировать сбор и анализ данных, что помогает бизнесу принимать обоснованные решения на основе фактической информации. Прогнозирование позволяет предсказывать будущие тенденции и принимать меры заранее.

Учет затрат и прибыли : эффективное управление затратами и прибылью является основой успешного бизнеса. Современные методы управленческого учета позволяют оптимизировать расходы, выявлять узкие места в производственных процессах и улучшать финансовые показатели компании.

Управление рисками : в условиях быстро меняющейся экономической среды, управление рисками становится все более важным аспектом для бизнеса. Управленческий учет помогает выявлять потенциальные риски и разрабатывать стратегии их минимизации.

Ключевые показатели производительности (KPI): одним из основных трендов в управленческом учете является использование KPI для оценки эффективности бизнес-процессов. KPI позволяют компаниям отслеживать выполнение стратегических целей и оперативно реагировать на изменения внутри и вне организации.

Пример применения тренда в управленческом учете: использование ключевых показателей производительности (KPI) для оценки эффективности бизнес-процессов.

Допустим, у компании есть цель увеличить выручку за квартал. Для этого она может использовать следующие KPI:

Выручка на одного клиента: этот показатель позволит компании оценить, сколько денег приносит каждый клиент. Если этот показатель увеличивается, значит компания успешно увеличивает выручку. Конверсия: показатель конверсии отражает процент клиентов, совершивших покупку. Если конверсия увеличивается, это может говорить о том, что маркетинговые кампании компании стали более эффективными. Средний чек: анализ среднего чека поможет понять, сколько денег в среднем тратит клиент за покупку. Если средний чек увеличивается, это может говорить о том, что компания успешно продвигает более дорогие товары или услуги. Срок окупаемости клиента: этот показатель позволяет оценить, сколько времени требуется компании, чтобы окупить затраты на привлечение нового клиента. Если срок окупаемости сокращается, это говорит о повышении эффективности маркетинговых и продажных усилий.

Анализ и мониторинг этих KPI помогут компании понять, какие стратегии работают лучше всего для достижения поставленной цели увеличения выручки.

Таким образом, использование KPI в управленческом учете поможет компании принимать обоснованные решения и достигать поставленных целей.

Рассмотрим кейс из практики: компания, которая продает одежду, хочет стать более эффективной в своей работе, они хотят улучшить способы, которыми они продают одежду, чтобы зарабатывать больше денег и использовать свои ресурсы по максимуму.

У собственника есть стремление сократить издержки, улучшить скорость обслуживания клиентов, оптимизировать свои процессы закупок, продаж и увеличить оборачиваемость товара.

Для этого я рекомендую ему использовать следующие ключевые показатели эффективности (KPI):

Оборачиваемость запасов: этот показатель позволяет оценить, насколько быстро компания продает свой товар. Чем выше оборачиваемость, тем эффективнее управление запасами и тем меньше товара остается на складе. Процент возврата товара: показатель процента возврата товара поможет компании оценить качество продукции и эффективность работы с поставщиками. Если процент возврата снижается, это может говорить о повышении удовлетворенности клиентов. Процент невыкупленных заказов: этот показатель позволяет оценить эффективность системы доставки и работы с логистикой. Если процент невыкупленных заказов снижается, это может говорить о повышении уровня сервиса и удовлетворенности клиентов. Среднее время нахождения товара на полке: анализ этого показателя поможет компании оптимизировать размещение товара в магазинах и ускорить его продажи. Если среднее время нахождения товара на полке сокращается, это может говорить о более эффективной стратегии размещения и маркетинга.

Анализ этих KPI позволит продавцу одежды оптимизировать свои операции, улучшить обслуживание клиентов и повысить общую эффективность бизнеса.

В погоне за трендами, не забываем про основу любой компании. В современном бизнесе чрезвычайно важно осознавать и анализировать ключевые показатели для эффективного управления компанией. Правильно выбранные и интерпретированные показатели могут стать мощным инструментом для принятия стратегических решений, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения роста компании.

1. Оборачиваемость активов

Оборачиваемость активов — это показатель, который отображает способность компании эффективно использовать свои активы для генерации дохода.

Увеличение этого показателя может говорить о более эффективном использовании имеющихся ресурсов, что способствует повышению рентабельности и общего роста бизнеса.

2. Стоимость привлечения клиента

Этот показатель отражает расходы, которые приходится нести компании для привлечения новых клиентов. Мониторинг стоимости привлечения клиента позволяет определить эффективность маркетинговых кампаний, оценить возвратность инвестиций в рекламу и оптимизировать расходы на привлечение новой аудитории.

3. Коэффициент удержания клиентов

Удержание клиентов сегодня является одним из приоритетных задач для многих компаний. Повышение коэффициента удержания клиентов сигнализирует о качественном обслуживании, удовлетворенности клиентов и вероятности их повторных покупок. Этот показатель помогает строить долгосрочные отношения с клиентами и стимулировать рост выручки.

4. Маржинальность продукции

Маржинальность продукции отражает разницу между ценой продажи продукции и ее себестоимостью. Анализ маржинальности позволяет определить наиболее прибыльные продукты, выявить зоны роста прибыльности и принимать обоснованные стратегические решения по развитию ассортимента товаров и услуг.

5. Операционная прибыль

Операционная прибыль — ключевой финансовый показатель, отражающий прибыль от основной деятельности компании.

Ее анализ позволяет оценить эффективность управления ресурсами, оптимизацию бизнес-процессов и рост прибыли. Увеличение операционной прибыли является важным фактором для развития бизнеса.

Заключение

Понимание и отслеживание ключевых показателей управленческого учета является неотъемлемой частью успешного развития бизнеса. Эти показатели не только помогают оценить текущее положение компании, но и выступают важным руководящим фактором при принятии стратегических решений.

Следить за трендами в управленческом учете и адаптировать свои практики к новым реалиям поможет сформировать успешную и конкурентоспособную компанию.

Будьте больше! Принимайте верные управленческие решения на основе важных показателей бизнеса.