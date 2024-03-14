Самозанятые

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков. 
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Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов
Иллюстрация: freepik/freepik

С 1 марта 2024 года ФНС может передавать Роструду и межведомственным комиссиям сведения об организациях, которые сотрудничают с самозанятыми. Подробно в этой теме в своем блоге на прошлой неделе разбиралась компания Qugo. В свою очередь мы решили узнать, кто первым попадет под проверки, и поговорили с экспертами об этих изменениях — стоит ли отказываться от сотрудничества с самозанятыми и чем грозят бизнесу новые проверки? 

Игорь Знак, генеральный директор Qugo, онлайн-платформы для работы с физлицами на ГПХ, самозанятыми и ИП, призывает не паниковать и относиться к изменениям спокойно:

«Все эти данные и так были у ФНС, ничего нового не произошло. К тому же перечисленные в приказе критерии не являются нарушением закона — это лишь критерии, по которым можно попасть под проверку новых комиссий. Но на текущий момент не совсем понятно, какие будут у них полномочия и что они будут делать дальше, получив всю эту информацию.

Я хотел бы отметить — все, что можно и нельзя делать с самозанятыми, прописано в законе № 422-ФЗ. В нем нет ни слова про то, сколько у компании может быть самозанятых, про размер выплат, про сотрудничество более трех месяцев с одним и тем же исполнителем. К слову, последний пункт уже давно присутствует в скоринговой системе ФНС — опять-таки ничего нового.

Поэтому я не понимаю и не поддерживаю панику: до тех пор, пока не случилось изменений в законе, для бизнеса и для исполнителей ничего не изменилось. 

Очевидно, что это очередные меры контроля за нечистоплотным соблюдением закона и попытка противостоять нелегальной налоговой оптимизации. Сотрудничайте с плательщиками НПД только по проектным работам, не перекладывайте на исполнителей постоянные трудовые функции вашего бизнеса, и не будет никаких проблем». 

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, считает, что введение мониторинга может негативно отразиться на рынке труда. Такие меры приведут к увеличению теневой занятости и сокращению числа самозанятых: «Чтобы минимизировать риски штрафа и признания договора с самозанятым трудовым, компании-заказчики будут с большей осторожностью сотрудничать с исполнителями. Из-за установленных Министерством труда критериев заказчики могут пойти на такие меры:

  • сокращать число самозанятых до 9 человек;

  • занижать размеры вознаграждения;

  • заключать договоры на разовые работы и не сотрудничать с самозанятым более трех месяцев».

Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам, согласен с тем, что малый бизнес будет более осторожно подходить к сотрудничеству с самозанятыми. Но в долгосрочной перспективе новые меры принесут положительный эффект: 

Все, что ведет к упорядочению рынка — полезно! Бизнес неминуемо движется из серой зоны к обелению. Процесс этот долгий, но необратимый.

По мнению Владислава Каминского, самозанятых меньше не станет: «Самозанятость как была удобна и выгодна, так и останется. Не вижу риска снижения интереса граждан к НПД».

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, отмечает, что введение мониторинга — важный шаг: контролирующие органы понимают, что компании могут привлекать самозанятых именно с целью оптимизации налогообложения, и хотят пресечь уход бизнеса от налогов.

«Проверять, в первую очередь, будут компании, с которыми самозанятые сотрудничают более трех месяцев и получают в качестве дохода более 20 тысяч рублей в месяц. Это наталкивает на определенные мысли. 

Режим самозанятых предполагался как возможность небольшой подработки, когда человек может получить дополнительный доход благодаря сотрудничеству с разными компаниями. Не как физическое лицо, за которого организация платит НДФЛ 13%, а как такой маленький почти что предприниматель. Соответственно, понятен вектор движения Минфина, ФНС и Минтруда, которые будут обращать внимание на такие моменты. 

Для налоговых юристов приказ Минтруда очень важен, поскольку он устанавливает критерии, по которым компании могут приглашать на комиссии по легализации доходов физлиц.

Зная критерии, можно подготовить стратегию защиты для компаний, которые работают с самозанятыми часто и много. Например, к таким компаниям относится онлайн-бизнес, интернет-школы, IT-сфера, SMM».

Мнения экспертов относительно нововведений разделились. С одной стороны, они считают, что режим НПД вряд ли потеряет свою популярность, как среди исполнителей, так и для бизнеса. С другой, контролирующие органы будут более тщательно следить, чтобы юрлица и предприниматели не подменяли трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми и не пытались незаконно снизить свою налоговую нагрузку.

В завершение хотим еще раз подчеркнуть, что данные критерии носят информационный характер и пока не закреплены в качестве нормы в законодательстве.

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