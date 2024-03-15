Цифра дня. Про кадры и конкуренцию

Большинство компаний считают, что переманивание персонала – это нормально.

62% участников опроса, проведенного «Работа.ру», (результаты есть в распоряжении «Клерка»).считают полностью допустимым переманивать сотрудников у компаний-конкурентов, а для 38% это «скорее допустимо».

Никто из опрошенных представителей бизнеса не выбрал вариант, что переманивать персонал недопустимо.

При переманивании сотрудников, основными мотивами для перехода в другую компанию являются более высокая зарплата (91%), интересный функционал (73%) и высокая должность (72%). Хорошие возможности для обучения предлагают 27% компаний. Столько же компаний (27%) отметили улучшенный социальный пакет. 18% организаций выделили возможность удаленной работы.