НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.
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Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Безопасная доля вычетов: статданные обновлены

Налоговики в своей работе применяют риск-ориентированный подход при планировании и проведении контрольных мероприятий на основании критериев оценки деятельности налогоплательщиков, которые приведены в приказе ФНС от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@.

Один из них — это показатель 3, характеризующий предельную сумму налоговых вычетов по НДС. Он составляет 89%. Это показатель общефедерального уровня.

Кроме него, ИФНС анализируют доли вычетов по НДС по регионам. Этот показатель не публикуется, но его можно рассчитать на основе других открытых данных. На официальном сайте ФНС в разделе «Статистика и аналитика» есть прикрепленные данные в виде таблиц по формам статистической налоговой отчетности, в том числе отчеты о налоговой базе и структуре начислений по НДС.

Это статотчет по форме 1-НДС. В этом отчете, сформированном в разрезе регионов, есть данные о суммарных начислениях НДС и отдельно о суммарной доле вычетов по нужному вам региону.

В разных субъектах показатели могут быть как выше, так и ниже 89%. Если показатель безопасной доли вычетов будет меньше 89%, нужно быть особенно осторожными.

ФНС на своем сайте обновляет статистические данные, поэтому их нужно периодически проверять.

В начале марта ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам по состоянию на 1 января 2024 года. На эти данные можно ориентироваться при оценке рисков по НДС за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года.

Если доля вычетов по НДС за период 12 месяцев равна или превышает 89%, возникает риск назначения выездной налоговой проверки. Хотя средний размер доли вычетов НДС по регионам существенно различается. Поэтому региональные налоговые органы руководствуются, в том числе, средними данными по своему региону, а налогоплательщикам нужно отслеживать величину показателя именно в регионе деятельности.

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Как определить долю вычетов по фирме

Выберите ваш регион из списка регионов, приведенных по строкам формы в алфавитном порядке, найдите графы таблицы с данными о сумме начислений НДС и сумме вычетов. Это соответственно столбцы 1000.1 и 2000.1. Безопасную долю вычетов по конкретному региону можно посчитать, найдя процентное отношение суммы вычетов к сумме начислений.

Чтобы определить долю вычетов по вашей фирме, нужно произвести расчеты по декларациям за четыре последних квартала: сложить сумму начисленного НДС, сложить суммы вычетов, разделить общую сумму вычетов на общую сумму начисленного НДС.

Таким образом вы определите долю вычетов в общем размере исчисленного НДС за четыре квартала. Ее нужно сравнить с долей вычета, которая установлена ФНС, а также с показателем по вашему региону.

Обратите внимание: налоговики анализируют значение показателя доли вычетов по фирме минимум за 12 месяцев, а не за один квартал.

Как объяснить высокую долю вычетов

Если показатель по фирме будет выше, нужно быть готовыми к тому, что инспекция запросит пояснения. Они могут быть такими:

  • вы закупили большой объем товаров, реализация по которым будет в следующем квартале;

  • вы приобрели дорогостоящее производственное оборудование;

  • поставщики подняли цены;

  • ваш заказчик отказался от приобретения крупной партии продукции, когда необходимые комплектующие для ее производства были уже закуплены и т. д.

Все подобные обстоятельства необходимо описать и подтвердить документально. К пояснению приложите копии счетов-фактур с наибольшими суммами входного НДС, а также копии документов, которые подтвердят причину роста вычетов НДС. Например, новые договоры с поставщиками или арендодателями.

Кроме того, не забывайте, что Налоговый кодекс дает возможность в некоторых случаях переносить НДС-вычеты на следующие периоды. Это может помочь откорректировать показатель доли вычетов в текущем периоде. Но имейте в виду, что не все вычеты можно переносить.

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