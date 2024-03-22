Переход на ЭДО

Как эффективно внедрить ЭДО для работы с контрагентами. Опыт экспертов RAMAX Group

Сегодня цифровизация затрагивает каждую компанию. В первую очередь это касается среднего и крупного бизнеса с большим количеством контрагентов, подразделений и данных, которые требуют оперативного реагирования. Для поддержания надежной репутации и повышения эффективности делопроизводства организации все чаще задаются вопросами автоматизации бизнес-процессов.
56 26
Как эффективно внедрить ЭДО для работы с контрагентами. Опыт экспертов RAMAX Group
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В данном случае «спасательным кругом» выступают системы электронного документооборота (ЭДО), активное развитие которых началось после 2010 года с принятием нормативно-правовых актов, регулирующих электронный документооборот, в частности, приказов ФНС о порядке представления электронных документов и выставления электронных счетов-фактур. 

Наряду с изменениями форматов электронных документов в течение последних лет происходили существенные трансформации всего документооборота. Например, введение цифровой системы маркировки товаров «Честный ЗНАК» (2019), учет импортных товаров с помощью национальной системы прослеживаемости товаров (2021), переход на новый формат электронной подписи (2021), утверждение форматов для новых видов документов, таких как электронные транспортные накладные (2022), а также обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) (2023).

Реализация электронного документооборота с контрагентами

В первую очередь важно оценить условия и варианты взаимодействия, в частности проанализировать объем документов для цифровой передачи, их виды, количество контрагентов, а также сервисы в разрезе операторов ЭДО.

Помимо этого, важно провести анализ порядка использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), необходимость интеграций с внешними сервисами и внутренними системами, регламент предоставления отчетов в ФНС.

Выявление точных потребностей позволит подобрать оптимальное решение — это может быть система обмена, интегрируемая с операторами ЭДО, коннектор при работе из учетной системы и т.д.

Как показывает наша практика, крупным компаниям с большим количеством пользователей, работающих в определенных программах, стоит задуматься об интеграции ЭДО с уже привычными для них системами. Эти меры позволят сократить затраты на обучение пользователей и более эффективно выполнить проект внедрения, уменьшив сопротивление рядовых сотрудников. По нашему опыту, такие проекты проходят максимально успешно.

При этом наибольший эффект даст автоматизация сквозных бизнес-процессов, проходящая по всему IT-ландшафту компании. Недостаточно просто отправить или получить документы посредством ЭДО — скорее, это будет только первым шагом. Далее же следует использовать всю имеющуюся аналитику, рассмотреть возможность использования дополнительных атрибутов документов, на основании значений которых расширить автоматизацию.

Таким образом, компания сможет разделять потоки документов по бизнес-критериям, автоматически создавать, обрабатывать и передавать сущности в смежные модули и интегрируемые корпоративные системы для обеспечения непрерывности бизнес-процессов, кратного снижения сроков и затрат при работе с документами.

К примеру, при реализации экспертами RAMAX Group проекта по внедрению ЭДО для крупной транспортно-логистической компании был разграничен поток документов по основным бизнес-направлениям — пассажирским и грузовым перевозкам — на основе дополнительных передаваемых контрагентами аналитик.

Помимо этого, был настроен функционал, который позволил классифицировать документы по видам договорных отношений: с дочерними компаниями, с агентами, работающими за комиссионное вознаграждение и т.д. 

Работая над проектами по внедрению ЭДО для цифровизации процесса взаимодействия с контрагентами, мы замечаем, что с каждым годом расширяется перечень областей, где требуются данные сервисы. Например, с текущего года переход на электронный документооборот становится обязательным для бюджетных учреждений.

Считаем, что в ближайшие годы ожидается дальнейший рост подключений к ЭДО, а также количества передаваемых документов. Кроме того, сейчас активный фокус направлен на развитие международного ЭДО (МЭДО) и усиление контроля со стороны регулирующих органов.

Потенциал дальнейшего развития ЭДО мы видим не только в обмене документами между организациями, а также во взаимодействии компаний и учреждений с различными государственными сервисами. 

Реклама: АО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ», ИНН 7804018868, erid: LjN8JvEeE

Начать дискуссию

Страхование

5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

Финансовый уполномоченный (финомбудсмен) обнародовал обобщенные сведения о неприемлемых практиках банков и иных финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

Торговая площадка стала вторым оператором обмена ЦФА. Впервые разрешение от Центробанка получила Московская биржа.

4
ФСБУ Основные средства

Что делать, если не успели перейти на ФСБУ 6/2020

ФСБУ 6/2020 по основным средствам организации обязаны применять с отчетности за 2022 год.

38

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мегамаркет

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
40
Пользователи интернета

Хинштейн: пользователей VPN не будут наказывать, а сами сервисы не запретят

Проблема с VPN-сервисами в том, что они могут красть данные пользователей. Минцифры определит список безопасных VPN.

1
20
Переход на ЭДО

Как эффективно внедрить ЭДО для работы с контрагентами. Опыт экспертов RAMAX Group

Сегодня цифровизация затрагивает каждую компанию. В первую очередь это касается среднего и крупного бизнеса с большим количеством контрагентов, подразделений и данных, которые требуют оперативного реагирования. Для поддержания надежной репутации и повышения эффективности делопроизводства организации все чаще задаются вопросами автоматизации бизнес-процессов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
56

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

VK на 25% владеет цифровым банком «Точка». За сделку заплатили 11,6 млрд рублей

Компании VK и 1C присоединились к консорциуму инвесторов, который раньше выкупил 100% акций банка «Точка».

23
Подотчет, командировки

Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

Работодатель может отправить сотрудника в поездку и в документах не указать слово «командировка». Однако Роструд признает такой отъезд служебной командировкой.

45
Транспортный налог

Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.

11
969
УСН

Упрощенцам вернули старый новый вид деятельности

В Совет Федерации ушёл окончательно одобренный Госдумой в третьем чтении закон, предусматривающий в том числе право производить и торговать ювелирными изделиями из серебра на УСН.

1
115
DocsInBox
ЕГАИС

Как работать с УТМ ЕГАИС

Универсальный транспортный модуль (УТМ) автоматически отправляет данные о продажах алкоголя ЕГАИС. Система позволяет контролировать оборот алкогольной продукции и предотвращать незаконную торговлю спиртным. Приобретение и использование УТМ ЕГАИС является обязательным для всех заведений, продающих алкогольную продукцию. Программа обеспечивает соблюдение законодательства и снижает риски нарушений.

Как работать с УТМ ЕГАИС
30
Projecto.pro
Интернет и IT

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников

Теория использования искусственного интеллекта имеет довольно продолжительную историю: еще в 1943 году была предложена математическая модель нейрона, а перейти на использование потенциала ИИ в управлении проектами впервые предложили в 1987 году.

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников
22

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

Несколько банков из Китая начали присылать своим клиентам письма о приостановке платежей из России в юанях, а также возвращать транзакции.

168
ДРТ
Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет, критерии для перехода на новый режим взаимодействия за это время снижены в десятки раз, совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом
27
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Для экспортного НДС 0% вышли новые форматы реестров, но не окончательные

ФНС представила рекомендуемые форматы электронных реестров для ставки НДС 0%.

35
QRService
Система быстрых платежей

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService

Платформа QRService, которая помогает организациям, предпринимателям и самозанятым принимать оплаты через Систему быстрых платежей, запустила новый проект. С его помощью вы сможете получать оплату по СБП через сервис куаринга на счета, открытые в любых банках. Рассказываем обо всем подробнее.

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService
30
Трудовые отношения

Минтруд создаст публично-правовую компанию для целевого набора иностранных сотрудников

Чтобы защитить интересы работодателей и организовать целевой набор трудовых мигрантов, Минтруд учредит ППК, координатором которой станет Роструд.

55
Бухгалтерский учет

Нельзя просто списать старую до ЕНСную переплату по взносам: надо ждать ответа

После введения с 2023 года уплаты страховых взносов на единый налоговый счет (ЕНС) путем единого налогового платежа (ЕНП) у многих компаний на счетах бухучета по учету взносов осталась числиться переплата по ним.

1
156

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Госзакупки

Российские товары получат преимущество на госзакупках

В госзакупках появится механизм «второй лишний», который не позволит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя бы один отечественный производитель.

40

Интересные материалы

Моё дело
Декларация по УСН

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Рассказываем, почему налоговая может не принять декларацию по УСН, как этого избежать, и что в таком случае делать налогоплательщику.

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт
197