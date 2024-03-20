Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с  чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.
27 4
Как бухгалтеру найти работу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С чего начать поиск работы

Как бы банально это не прозвучало, но начать поиск работы следует с цели. Задайте себе вопрос «С какой целью я буду искать работу и какой она должна быть?». Если вы не представляете себе работу своей мечты, не ставите четких требований, которым она должна соответствовать, то поиски затянутся и не приведут к нужному результату.

Вспомните себя в торговом центре, когда вы забрели в него просто от скуки. Вы ходите по магазинам, рассматриваете вещи, но ничего не покупаете. Другое дело, когда у вас есть конкретная цель. Например: купить красные туфли. Вы целенаправленно заходите в обувные магазины и смотрите только тот модельный ряд, который подходит под ваш запрос, и уходите с покупкой.

Так и с работой. Перед тем, как приступить к поиску, определитесь, где вы хотите работать и какие функции выполнять.

Попробуйте ответить на несколько простых вопросов:

  1. Какая сфера деятельности и масштабы будет у организации, в которой я хочу работать?

  2. На какую должность я хочу претендовать и какие функции выполнять? 

  3. В каком коллективе мне будет комфортно работать?

  4. Какой уровень заработной платы меня устроит? Готов ли я работать за меньшие деньги во время испытательного срока?

  5. Какой график работы для меня оптимален? Готов ли я работать сверхурочно?

  6. Какие у меня сильные и слабые стороны: какие компетенции у меня развиты, а какие задачи вызывают сложности?

Так у вас сложится примерная картина вашей будущей работы, вы сможете оценить шансы на трудоустройство в желаемой компании и вам будет гораздо легче составить резюме и пройти собеседование.

Как составить правильное резюме

Резюмеэто ваша визитная карточка, чем ярче и информативнее оно будет составлено, тем больше шансов, что вас пригласят на собеседование. 

Что должно быть в резюме хорошего бухгалтера:

  • Стандартные данные: ФИО, возраст, контактные данные, образование и курсы повышения квалификации.

  • Желаемая должность и заработная плата: укажите на какую должность вы претендуете и какую зарплату хотели бы получать, уровень занятости и график работы.

  • Опишите ваш опыт работы: укажите в каких компаниях вы работали, какие функции выполняли, каким ПО владеете, какие достижения были на предыдущих местах работы.

  • Ключевые навыки: опишите свои сильные стороны, hard и sotf-skills.

Чем лучше вы составите свое резюме, тем выше ваши шансы найти работу своей мечты.

В сервисе Клерк.Работа вы можете не только заполнить резюме с нуля, но и перенести уже готовое с hh в два простых шага. Попробуйте!

Как найти работу бухгалтеру без опыта

Конечно, каждая организация хочет себе на работу сразу готового классного специалиста, с багажом опыта и знаний. Но не всегда такие специалисты находятся. А иногда, открываются такие вакансии, на которые можно принять человека без опыта работы и научить всему с нуля.

Какие это должности? Помощник бухгалтера, ассистент главбуха, младший финансовый специалист — на эти должности работодатели вполне готовы рассмотреть претендентов без опыта работы.

Когда ищите работу, но не имеете аналогичного опыта, то обращайте внимание на описание вакансии: готов ли работодатель рассмотреть на данную должность сотрудника без опыта, будьте готовы к зарплате ниже, чем у ведущего бухгалтера или главбуха и, конечно, укажите в резюме все свои ключевые навыки, повышение квалификации, стажировки и т.п.

На собеседовании не бойтесь сказать, что не имеете опыта — покажите, что вы готовы учиться новому, что хотите устроиться на работу в эту организацию, что вы заинтересованы.

Как бухгалтеру найти работу удаленно

После пандемии удаленная работа уже не кажется чем-то фантастическим. Многие, после 2020 года так и не вернулись в офисы, а продолжили работать удаленно на дому. Некоторые, только задумываются о переходе на удаленку. Чтобы найти работу удаленно важно понять:

  1. Какие требования предъявляют работодатели к удаленным бухгалтерам: знания, навыки, работа с определенными сервисами, которые помогают работать на расстоянии (сервисы видеоконференций, облачные сервисы) и т.п.

  2. Каким опытом обладаете вы и чем можете быть полезны потенциальному работодателю.

  3. Как правильно «упаковать» весь свой опыт, знания и навыки, чтобы найти работу быстро и сразу с высокой зарплатой. Резюме штатного бухгалтера и резюме бухгалтера-удаленщика отличаются за счет специфики работы, важно грамотно расставить акценты и указать на те навыки, которые привлекут внимание работодателя.

Специализированные порталы с вакансиями

Сегодня в интернете есть множество сайтов по подбору персонала.

  • SuperJob.ru — портал по подбору вакансий, входящий в топ порталов по подбору работы для российских граждан. На этом сайте можно найти высокооплачиваемую работу для крутых специалистов, именно это является ключевым отличием сайта от аналогов. На сайте много вакансий от банков, страховых компаний, производственных предприятий. Все предложения, которые поступают от работодателя проходят ручную проверку.

  • Зарплата.ру— ключевой фишкой портала является «зарплатомер», который анализирует среднюю зарплату по специальности. Однако, как и на SuperJob мало вакансий для новичков и неквалифицированных специалистов, и, к тому же, зарплата.ру активно ищет вакансии и сотрудничает с рекрутинговыми агентствами.

  • HH.ru — пожалуй, самый известный сайт по подбору вакансий. На площадке очень большое число вакансий для студентов, стажеров и начинающих специалистов. Все предложения от работодателей тщательно проверяются модераторами, а поиск можно сузить до конкретного города.

  • Работа.ру— отлично подходит для тех, кто ищет работу имея релевантный опыт, не претендуя на повышение и т.п. В основном портал ориентируется на специалистов среднего звена, однако и неопытные выпускники тоже могут найти здесь работу. 

  • Avito.ru— с недавних пор Авито — это не местная барахолка, а площадка для поиска всего, в том числе и работы. Кстати, именно на авито можно искать работу на удаленке.

  • Клерк.Работа — сервис по поиску работы для бухгалтеров, юристов, кадровиков и специалистов финансовой сферы. Вакансии обновляются каждый день, можно найти работу как без опыта, так и сразу устроится на работу главбухом в организацию.

Обычно работодатели стараются разместить объявление на нескольких порталах одновременно, поэтому есть вероятность, что вы будете встречать одну и ту же вакансию.

Разместить резюме вы тоже можете на нескольких порталах сразу, обращайте внимание на специфику портала и указывайте свои ключевые навыки верно.

Неочевидные площадки для поиска работы

Не всегда работа находится на специализированных порталах или в рекрутинговых агентствах. Порой, она сваливается как снег на голову там, где совсем не ожидал. Важно, всегда быть готовым к такому повороту событий, ведь если вы находитесь в поиске работы, то где-то работодатель ищет вас. Где же это может быть?

  • Социальные сети – один из самых мощных инструментов для знакомств, презентации и себя и, поиска работы. В социальных сетях созданы специальные группы по поиску работы, специализированные группы для того, чтобы искать работу бухгалтеру или финансисту. Иногда, можно через соцсеть познакомиться с работодателем, важно, чтобы ваш профиль полностью отвечал его запросам, поэтому прежде чем репостнуть странное видео или выложить фото с вечеринки, подумайте, вдруг это увидит ваш потенциальный босс и не захочет позвать на собеседование, несмотря на шикарный послужной список.

  • Телеграм-каналы. Многие компании ведут свои телеграм-каналы куда иногда прилетают объявления с вакансиями именно в этой организации, поэтому если вы хотите устроится в какую-то определенную компанию, то следите за ее новостями и, вам обязательно повезет.

Например, «Клерк» ежедневно публикует объявления о вакансии для бухгалтеров в телеграм-канале «Бухджоб»..

  • Профессиональные конференции, форумы и слеты для профессионалов и новичков. На таких мероприятиях можно познакомиться с работодателями, специалистами, коллегами. На такие мероприятия обязательно нужно идти подготовленными — с пачкой визиток, где указаны ваши контактные данные и ключевые навыки, если вы в поиске работы.

  • Знакомые. Как бы банально не звучало, но когда мы задумываемся о поиске работы, первое куда мы направляемся — телефонная книга. Чем больше у вас знакомых, тем больше вероятность, что вы найдете человека, который вам поможет или, который знает кому нужен такой классный специалист как вы.

Поиск подработки для бухгалтера

Случается, что бухгалтер хочет найти подработку для получения дополнительного заработка. Чтобы найти подработку можно обратиться в уже указанные выше порталы по поиску работы, а можно, например:

  • Начать вести свой блог — неочевидный заработок, но если у вас есть опыт работы и вы можете делиться крутыми фишками, то можно зарабатывать на рекламе или консалтинге. 

  • Фриланс — частно, компаниям нужна разовая помощь,например, валютные консультации или помощь с регистрацией/ликвидацией бизнеса, проведение аудита и т. п. Зарегистрируйтесь на сайте фрилансеров и опишите все услуги, которые вы могли бы предоставить. Не стоит недооценивать фриланс, это очень достойная подработка.

  • Зарегистрироваться в партнерской программе от банков или других организаций — особенно актуально для бухгалтеров, которые ведут много предпринимателей и могут получать пассивный доход за счет предложения услуг от партнеров.

Как пройти собеседование — готовимся правильно

Собеседование на должность начинается с того момента, как вы откликнулись на вакансию. Рекрутеры рассматривают ваше резюме и формируютпервое впечатление, если оно положительно, то следует этап приглашения на собеседование или тестирование. Важно, правильно себя вести на всех этапах, тогда вакантное место может оказаться вашим.

1. Телефонный звонок. Обычно, если ваше резюме понравилось, то специалист по подбору персонала звонит вам для приглашения на собеседование. Несмотря на то, что это обычный телефонный звонок, по нему тоже можно сложить мнение о вас, поэтому будьте вежливы, доброжелательны, уточните все необходимые вопросы, договоритесь о дате и времени собеседования, уточните, нужен ли пропуск. Обычно схему проезда и формальные документы менеджеры направляют по электронной почте.

2. Подготовка к собеседованию. Итак, дата и время назначены, документы собраны в заветную папку, осталось настроится морально. На собеседовании важно, как вы себя самопрезентуете, не стоит рассказывать о жизни и пересказывать все ваши жизненные этапы, выберите то, что поможет сложить о вас мнение, как о компетентном специалисте. Расскажите про образование, места работы, которые подчеркнут ваш опыт, об успешных кейсах. 

Для того, чтобы подготовиться к собеседованию обязательно изучите информацию о компании, в которую вы трудоустраиваетесь. Если вам откликаются корпоративные мероприятия, то упомяните об этом в ходе собеседования. 

Не забывайте про дресс-код. Даже если в компании установлен неформальный стиль одежды, вы еще в нее не устроились. поэтому будьте максимально в деловом виде.

3. Собеседование. Приехать на собеседование лучше за 10–15 минут до его начала, получить пропуск, привести себя в порядок, осмотреться и отдышаться. Будьте вежливы, говорите уверенно, используйте профессиональную терминологию и старайтесь избегать жаргонов и простонародной лексики.

Тесты и вопросы на собеседовании

Каждый менеджер по персоналу подбирает вопросы исходя из вашего резюме, опыта работы и первого впечатления, однако, есть несколько вопросов, которые любят задавать все рекрутеры и к ним нужно быть готовым.

  • Почему вы ушли с предыдущего места работы? Постарайтесь не высказываться негативно о предыдущем работодателе, постарайтесь ответить честно, но в позитивном ключе. Даже если вас сократили, не нужно этого скрывать, к сожалению, дело житейское.

  • Какие у вас планы на будущее? Постарайтесь рассказать не о планах на выходные, а о профессиональном росте и карьерном развитии.

  • Какие у вас сильные стороны? Расскажите именно о тех сильных сторонах, которые позволят вам стать классным специалистом. Для бухгалтера акцентируйте внимание на терпении, внимательности, усидчивости, многозадачности и т.п.

  • На какой уровень зарплаты вы рассчитываете? Будьте честны, принцип «проси больше, а дадут сколько нужно» уже не работает. Работодатель сравнит ваши желания и ваш опыт и сделает вывод.

Если вы в поиске, то будьте готовы искать работу везде, а не только на специальных порталах по подбору персонала. Носите с собой резюме, вдруг, в метро вы встретите своего знакомого, который может рекомендовать вас на хорошую должность? Заведите хорошую страничку о себе в социальных сетях. Не стесняйтесь рассказывать о себе, своем опыте и своих знаниях, научитесь продавать свой ум дорого.

Начать дискуссию

Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

206

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Налоговики с Минфином взялись за НДФЛ и интернет-торговлю: бухгалтеры, готовьтесь. 📢«Ночной бухгалтер» № 1645

Минфин: бухгалтеры, вы слишком скучно живете, поэтому теперь мы будем усиленно проверять бизнес на предмет схем по НДФЛ и еще интернет-торговлю прижмем, а то у них там тоже оптимизация экономией погоняет. Такие дела.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
20
КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

47

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
ПрощеБизнес
Охрана труда

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!
21
Экономические преступления

Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

45
Информационные технологии

Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.

Иллюстрация: Алексей Киселев
25

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с  чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
32
Налоговые проверки

Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

Правительство собирается распространить мораторий на плановые налоговые проверки на образовательные учреждения.

37
Уведомление по ЕНП

КУБ дня. Про звонки из ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про звонки из ФНС
1
54
Банки

Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям

Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.

74
Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды
7
151

Разборы законов

1 209
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить

С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми. 

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить
371
Экономика России

Мясо в России к концу года подорожает до 10%

Сильнее всего цены взлетят на мясо курицы и свинины. Это произойдёт из-за курса рубля, роста стоимости комбикормов и обслуживания оборудования.

6
128
КСК ГРУПП

Денис Ладыгин в номинации «Налоговое консультирование и споры»

Денис Ладыгин – в индивидуальном рейтинге юристов Право-300 в номинации «Налоговое консультирование и споры».

33
Маркетплейсы

🔥 Мы выпустили новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024» для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

За месяц вы узнаете, как составлять первичные документы, оформлять возвраты, вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С.

91
НДФЛ

Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле + мнение эксперта

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

262
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
60

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Альберт Ханов

Единый налоговый счёт и просроченная задолженность граждан

В статье будет рассмотрена ситуация как просроченная задолженность на ЕНС привела к необоснованному списанию денег с банковских счётов гражданина

45

Интересные материалы

Инвестиционный вычет

💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

Госдума одобрила сразу в первом и втором чтениях изменения в НК о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан.

312