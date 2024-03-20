Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2024 года

Основная отчетная дата за первый квартал 2024 года — 25 апреля.
Отчетность в ИФНС
Отчетность по налогу на прибыль и НДС
В составе квартальной отчетности компании на ОСНО сдают декларацию по налогу на прибыль и декларацию по НДС. По НДС должны отчитаться все, кто работает с этим налогом, в том числе ИП и фирмы на УСН, выставившие счета-фактуры.
Декларации по налогу на прибыль и НДС нужно сдать не позднее 25 апреля 2024 года.
Если организация выплачивала в первом квартале 2024 года дивиденды в пользу иностранных компаний, в ИФНС нужно сдать расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям.
Срок такой же — 25 апреля.
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Отчетность по НДФЛ и страховым взносам
Все компании, которые выплачивают работникам зарплату, обязаны отчитаться по НДФЛ и страховым взносам.
Квартальная отчетность включает в себя три отчета, причем один из них — персонифицированные сведения — ежемесячный.
Не позднее 25 апреля 2024 года нужно сдать:
6-НДФЛ за первый квартал 2024 года;
РСВ за первый квартал 2024 года;
Персонифицированные сведения за март 2024 года.
Отчетность в СФР
Отчетность в СФР сдается в составе единой формы ЕФС-1. За первый квартал 2024 года в фонд нужно сдать: раздел 2 формы ЕФС-1 (отчет по взносам на травматизм).
Срок стандартный — до 25.04.2024.
Отчетность в статистику
Отчетность в Росстат сдают только те компании, которые попали в выборку ведомства. Формы отчетности постоянно видоизменяются.
Отчитываются только те компании и ИП, которые получили от Росстата требование о предоставлении данных, такая «бумага» направляется по месту регистрации ООО или месту жительства ИП.
Вы можете сами на сайте Росстата проверить, попали в списке отчитывающихся или нет.
На странице индивидуальный перечень форм по ИНН / ОГРН (ОГРНИП) / ОКПО, в форму «Получение данных о кодах статистики и перечня форм» введите свой ИНН, ОГРН или ОКПО, чтобы увидеть индивидуальный перечень форм. Также за этой информацией можно обратиться в территориальный орган Росстата.
Если в ответ на запрос появится запись «Не найдены формы статистической отчетности» — ничего сдавать в этом году не нужно.
Отчетность компании, приостановившей деятельность
Если компания не вела деятельность в первом квартале 2024 года, это не освобождает вас от сдачи отчетности. Пока компания не ликвидирована, ряд форм нужно сдавать с нулевыми показателями.
До 22 апреля (перенос с 20) нужно сдать в ИФНС единую упрощенную декларацию, если вы не вели деятельность, у вас не было движения по расчетными счетам.
6-НДФЛ нужно сдавать только в том случае, если компания в период приостановки деятельности продолжает выплачивать работникам зарплату.
Нулевой РСВ нужно сдать в любом случае, даже если не было никаких выплат в пользу работников.
Если компания уволит всех работников, у нее все равно останется директор, трудовые отношения с ним не прекращаются, иначе компания не может существовать (в принципе).
Если директору заработная плата не выплачивалась, в отношении его все равно нужно сдавать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах».
Приостановление деятельности не освобождает и от сдачи сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (постановление ВС от 01.10.2021 № 57-АД21-5-К1, п. 41 Обзора).
В Соцфонд нужно сдать Раздела 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
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