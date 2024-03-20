Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2024 года

Ежеквартальная отчетность сдается в ИФНС, Соцфонд и Росстат. Самый большой объем отчетности сдают компании на ОСНО, которым нужно составить налоговые декларации. Для малого бизнеса квартальная отчетность увеличится на две формы в налоговую и одну — в СФР.

Основная отчетная дата за первый квартал 2024 года — 25 апреля.

Отчетность в ИФНС

Отчетность по налогу на прибыль и НДС

В составе квартальной отчетности компании на ОСНО сдают декларацию по налогу на прибыль и декларацию по НДС. По НДС должны отчитаться все, кто работает с этим налогом, в том числе ИП и фирмы на УСН, выставившие счета-фактуры.

Декларации по налогу на прибыль и НДС нужно сдать не позднее 25 апреля 2024 года.

Если организация выплачивала в первом квартале 2024 года дивиденды в пользу иностранных компаний, в ИФНС нужно сдать расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям.

Срок такой же — 25 апреля.

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Отчетность по НДФЛ и страховым взносам

Все компании, которые выплачивают работникам зарплату, обязаны отчитаться по НДФЛ и страховым взносам.

Квартальная отчетность включает в себя три отчета, причем один из них — персонифицированные сведения — ежемесячный.

Не позднее 25 апреля 2024 года нужно сдать:

6-НДФЛ за первый квартал 2024 года;

РСВ за первый квартал 2024 года;

Персонифицированные сведения за март 2024 года.

Отчетность в СФР

Отчетность в СФР сдается в составе единой формы ЕФС-1. За первый квартал 2024 года в фонд нужно сдать: раздел 2 формы ЕФС-1 (отчет по взносам на травматизм).

Срок стандартный — до 25.04.2024.

Отчетность в статистику

Отчетность в Росстат сдают только те компании, которые попали в выборку ведомства. Формы отчетности постоянно видоизменяются.

Отчитываются только те компании и ИП, которые получили от Росстата требование о предоставлении данных, такая «бумага» направляется по месту регистрации ООО или месту жительства ИП.

Вы можете сами на сайте Росстата проверить, попали в списке отчитывающихся или нет.

На странице индивидуальный перечень форм по ИНН / ОГРН (ОГРНИП) / ОКПО, в форму «Получение данных о кодах статистики и перечня форм» введите свой ИНН, ОГРН или ОКПО, чтобы увидеть индивидуальный перечень форм. Также за этой информацией можно обратиться в территориальный орган Росстата.

Если в ответ на запрос появится запись «Не найдены формы статистической отчетности» — ничего сдавать в этом году не нужно.

Отчетность компании, приостановившей деятельность

Если компания не вела деятельность в первом квартале 2024 года, это не освобождает вас от сдачи отчетности. Пока компания не ликвидирована, ряд форм нужно сдавать с нулевыми показателями.

До 22 апреля (перенос с 20) нужно сдать в ИФНС единую упрощенную декларацию, если вы не вели деятельность, у вас не было движения по расчетными счетам.

6-НДФЛ нужно сдавать только в том случае, если компания в период приостановки деятельности продолжает выплачивать работникам зарплату.

Нулевой РСВ нужно сдать в любом случае, даже если не было никаких выплат в пользу работников.

Если компания уволит всех работников, у нее все равно останется директор, трудовые отношения с ним не прекращаются, иначе компания не может существовать (в принципе).

Если директору заработная плата не выплачивалась, в отношении его все равно нужно сдавать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Приостановление деятельности не освобождает и от сдачи сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (постановление ВС от 01.10.2021 № 57-АД21-5-К1, п. 41 Обзора).

В Соцфонд нужно сдать Раздела 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».