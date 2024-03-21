НДФЛ

Цитата дня. Про искоренение налоговых схем

Налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, эти лазейки прикроют.
13 5
Цитата дня. Про искоренение налоговых схем

Замглавы Минфина, выступая на коллегии ФНС, отметил, что определенные недочеты существуют и в сфере налогов на доходы физических лиц.

В части НДФЛ, конечно, много вопросов будет и в части НДФЛ, и в части тех задач, которые поставил президент о справедливости налогообложения, что можно сказать и видно, что сейчас есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И конечно, если мы говорим о справедливости налогообложения, по тем механизмам оптимизации налогообложения, которые есть, необходимо будет выровнять условия, скажем так,добавил чиновник.

Минфин России будет выявлять и пресекать различные схемы оптимизации налогообложения, в том числе бороться с зарплатами в конвертах.

Начать дискуссию

Action Digital School
Автоматизация учета

18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»

Это ваш шанс освоить Excel от базовых функций до продвинутых возможностей. Марафон поможет вам научиться организовывать данные, анализировать их, визуализировать, а также автоматизировать многие рутинные задачи. 

18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»
1
7

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Малый и средний бизнес

Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

Чтобы предприятия малого и среднего бизнеса не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, власти создадут цифровую платформу статистических данных. Туда можно загрузить нужные документы, а госорганы получат доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП.

4
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
2 тыс.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтерская отчетность

ТОП ошибок при составлении годовой бухгалтерской отчетности

До дедлайна по подготовке годовой бухгалтерской отчетности осталось чуть больше полутора недель. Самое время проверить, не допустили ли вы при составлении отчета ошибок. В статьи мы собрали наиболее частые из них. 

ТОП ошибок при составлении годовой бухгалтерской отчетности
19
НДФЛ

Цитата дня. Про искоренение налоговых схем

Налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, эти лазейки прикроют.

Цитата дня. Про искоренение налоговых схем
13
Пользователи интернета

Кому отключат облачные сервисы MS Office

Представители компании Майкрософт сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта.

2
412

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономические преступления

Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям

Как теперь будут считать тяжесть уголовных преступлений предпринимателей — смотрите в нашей таблице.

61
Кадры

На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

В сервисе Клерк.Работа появилась вакансия специалиста в ИФНС № 36 по Москве.

85
Инвестиции

Инвесторам отменяют налоговые льготы на долгосрочное владение иностранными акциями

Теперь инвесторы не смогут применять налоговые льготы на долгосрочное владение бумагами эмитентов, которые зарегистрированы не в РФ или не в ЕАЭС.

21
Маркировка товаров

🍻С 1 апреля 2024 — важные изменения и новшества в маркировке товаров

Представителям розничной торговли, общепита и других сфер оборота нужно учесть, что с 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в системе обязательной маркировки товаров.

74
ПланФикс
Автоматизация учета

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Рассказываем, как в одном окне собрать рабочие чаты, документы, комментарии и поручения заказчиков, закрепить важные даты и сохранить безопасность и конфиденциальность данных. Не верите что так можно? Тогда наша статья для вас.

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне
38
КУБ24 ФинДиректор
Финансовый анализ

Как найти узкое место в бизнесе, мешающее зарабатывать больше

Если бизнес уперся в потолок, который не дает развиваться, открывать новые горизонты и ограничивает результативность, то давайте разбираться, в чем тут дело и как преодолеть сложности.

Как найти узкое место в бизнесе, мешающее зарабатывать больше
32

Разборы законов

1 212
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
3
144
УСН

Поменять объект по УСН в середине года можно только одним способом

По общему правилу НК сменить объект налогообложения с УСН «доходы» на «доходы минус расходы» можно только со следующего года.

1
117
Projecto.pro
Менеджмент

Impact mapping (мэппинг проектов). Что это такое и как работает

Создание карт влияния, или impact map, является одним из инструментов повышения эффективности планирования проектов. Они имеют сходство с моделями User Story экстремального программирования или Agile-методикой SCRUM.

Impact mapping (мэппинг проектов). Что это такое и как работает
10
Инвестиции

Деньги на ИИС-3 будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей

Если законопроект примут, будет создан компенсационный фонд для страхования долгосрочных сбережений инвесторов.

31
LANIT Document Management
ЭДО

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)
1
542
Основные средства

Дорогая запчасть к авто — обычно не основное средство для бухучета

По общему правилу купленную запасную часть к автомобилю не нужно ставить на бухгалтерский учет как основное средство.

2
90

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Такском
Декларация по налогу на прибыль

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год: как заполнить и сдать, примеры

Приближается срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 2023 год. Рассказываем, как подготовить отчет, и приводим пример такого заполнения.

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год: как заполнить и сдать, примеры
542

Интересные материалы

Астрал
Электронные подписи

Блокировка продуктов КриптоПро компанией Apple

С последними обновлениями MacOS многие пользователи обнаружили проблему с запуском КриптоПро CSP, а также столкнулись с различными сложностями, препятствующими нормальной работе программы.

Блокировка продуктов КриптоПро компанией Apple
26