Цитата дня. Про искоренение налоговых схем

Замглавы Минфина, выступая на коллегии ФНС, отметил, что определенные недочеты существуют и в сфере налогов на доходы физических лиц.

В части НДФЛ, конечно, много вопросов будет и в части НДФЛ, и в части тех задач, которые поставил президент о справедливости налогообложения, что можно сказать и видно, что сейчас есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И конечно, если мы говорим о справедливости налогообложения, по тем механизмам оптимизации налогообложения, которые есть, необходимо будет выровнять условия, скажем так, — добавил чиновник.