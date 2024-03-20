Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

Сазанов сказал так:

В части НДФЛ, конечно, много вопросов будет и в части НДФЛ, и в части тех задач, которые поставил президент о справедливости налогообложения, что можно сказать и видно, что сейчас есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И конечно, если мы говорим о справедливости налогообложения, по тем механизмам оптимизации налогообложения, которые есть, необходимо будет выровнять условия, скажем так, - добавил чиновник.

Ранее В. Путин в интервью высказался в том ключе, что справедливое распределение налогового бремени — это прогрессивный налог. Подробно об этом мы писали здесь.

Также Сазанов указал, что есть большая проблема с интернет-площадками. Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, если говорим о справедливости налогообложения, конечно, необходимо эти механизмы устранять. И выравнивать условия торговли через различные каналы — традиционную розницу и розницу, которая идет через интернет-площадки.