НДФЛ

В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам

Работникам с разъездным характером работы, организация обязана возмещать расходы, связанные со служебными поездками, в том числе дополнительные расходы на арену жилья вне места постоянного жительства, то есть суточные (ст.168.1 ТК).
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В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Размер выплат вы вправе определить самостоятельно и закрепить свое решение в локальном нормативном акте, трудовом договоре с работником или в допсоглашении. Это может любая сумма, которую вы посчитаете справедливой. Но, такие выплаты будут облагаться страховыми взносами и НДФЛ, если превысят лимит, введенный для таких суточных с 1 января 2024 года.  

С 1 января 2024 года для суточных, выплачиваемых работникам с разъездным характером работы, установлен лимит (п. 1 ст. 217 НК в редакции закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ) в размере:

  • не более 700 рублей за каждый день нахождения в пути на территории РФ;

  • не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в пути за пределами РФ.

Если на основании локальных нормативных актов или трудовых договоров вы выплачиваете работникам суточных в пределах сумм, указанных выше, НДФЛ и страховые взносы платить не нужно. С сумм, превышающих указанные размеры суточных, нужно удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы.

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В какой день удержать НДФЛ и начислять страховых взносы с суточных

Как сказано выше с суточных в пределах нормативов НДФЛ и страховые взносы платить не нужно.

С суточных сверх установленных в НК нормативов НДФЛ удерживайте в день выплаты денег работнику, и этой же датой включайте их в базу для исчисления страховых взносов (то есть, в день начисления суточных работнику) (п. 1 ст. 424 НК, пп. 1 п. 1 ст. 223 НК).

По отношению к этим выплатам не применяется пп. 6 п. 1 ст. 223 НК, который регулируют выплату командировочных и устанавливает для суточных другую дату получения работником дохода — последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет.

Такая же позиция изложения в письмах Минфина от 26.01.2024 № 03-04-06/6169, от 07.02.2024  № 03-04-06/10296.

Заплатить НДФЛ в бюджет нужно:

  • 5 числа текущего месяца, если НДФЛ удержан с 23 по 31 число предыдущего месяца;

  • 25 числа текущего месяца по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца.

Как отразить в справке о доходах

Для суточных, выплаченных работникам с разъездным характером труда, введен специальный коды выплат для формы 6-НДФЛ — справки о доходах работника (приложение 2 к приказу ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@).

Код

Размер суточных

2017

Суточные сотрудникам с разъездным характером труда, а также надбавки вахтовикам (взамен суточных) в сумме свыше 700 руб. за каждый день выполнения работ (нахождения в пути) на территории РФ и свыше 2 500 руб. — за пределами РФ.

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В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам

Работникам с разъездным характером работы, организация обязана возмещать расходы, связанные со служебными поездками, в том числе дополнительные расходы на арену жилья вне места постоянного жительства, то есть суточные (ст.168.1 ТК).

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