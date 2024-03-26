Проводки по заработной плате

Зарплата — это плата за выполнение должностных обязанностей. Она включает оклад или тарифную ставку, производственные премии, доплаты и надбавки. Выплата зарплаты — ежемесячная обязанность каждого работодателя. Поэтому, ее начисление — ежемесячная обязанность бухгалтеров. О том, какие нюансы следует при этом учитывать, расскажем в нашей статье.

Зарплата в бухгалтерском учете

Бухучет зарплаты связан с осуществлением следующих основных операций:

начисление зарплаты;

удержание НДФЛ и начисление взносов на зарплату;

произведения иных отчислений с зарплаты. К примеру, алиментов;

выдачи зарплаты — аванса и основной части. Деньги можно получать на карту или из кассы предприятия;

перечисление налогов и взносов на зарплату в бюджет;

депонирование выплат — если зарплата не получена вовремя.

Начисление зарплаты в бухучете должно быть отражено по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Счета, с которыми будет корреспондировать счет 70, определяют исходя из вида деятельности работодателя:

20 — основное производство;

23 — вспомогательное производство;

25 — для занятых в управлении и обслуживании цехов;

26 — для управленцев и специалистов;

29 — для персонала обслуживающих производств и хозяйств;

44 — при выплате зарплаты лицам, занятым в торговле.

Кроме того, если речь идет о зарплате, используются сопутствующие счета, на которых отражают:

НДФЛ — по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» , субсчет «НДФЛ»;

страховые взносы — по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

В связи с переходом с 2023 года на ЕНП и ЕНС, нужно учитывать следующие особенности в бухгалтерских проводках, в том числе по начислению зарплаты, налогов и взносов:

1. Прежде чем налоги перечисляются в бюджет, надо пополнить «кошелек», за счет которого осуществляются списания.

Поэтому с 2023 года к двум проводкам о начислении НДФЛ с зарплаты и перечислении налога в бюджет добавилась еще одна — о пополнении единого налогового «кошелька».

Следовательно, чтобы уплатить НДФЛ с зарплаты, нужно сделать проводки:

Дебет 70 — Кредит 68, субсчет «НДФЛ» — начислен НДФЛ ;

Дебет 68, субсчет «ЕНС» — Кредит 51 — пополнен ЕНС ;

Дебет 68, субсчет «НДФЛ» — Кредит 68, субсчет «ЕНС» — с ЕНС списали НДФЛ.

2. С 2023 года изменена дата выплаты дохода.

До 2023 года датой фактического получения зарплаты признавался последний день месяца, за который она была начислена. С 2023 года это правило утратило силу.

В отношении уплаты НДФЛ с авансов по зарплате действует норма, согласно которой датой фактического получения работником дохода является день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК).

То есть удерживать НДФЛ нужно при каждой выдаче заработка, в том числе и с аванса. Следовательно, с 2023 года налоговый агент исчисляет и удерживает НДФЛ при выплате аванса и итоговой суммы заработка;

3. С 2023 года взносы начисляются по единому тарифу 30%, без разделения на ОПС, ОМС, ВНиМ. Исключение — взносы на травматизм, в отношении них правила расчета не изменились.

Эти новшества также отразились на бухучете.

Поэтому бухгалтерские проводки по страховым взносам нужно делать следующим образом:

Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) — Кредит 69, субсчет «Страховой взнос по единому тарифу» — начислены единые взносы (на ОПС, ОМС, ВНиМ);

Дебет 68, субсчет «ЕНС» — Кредит 51 — пополнен ЕНС ,

Дебет 69, субсчет «Страховой взнос по единому тарифу» — Кредит 68, субсчет «ЕНС» — с ЕНП списан взнос по единому тарифу ;

Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) — Кредит 69, субсчет «Страховой взнос НС и ПЗ» — начислен взнос на травматизм ;

Дебет 69, субсчет «Страховой взнос НС и ПЗ» — Кредит 51 — перечислен взнос на травматизм.

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Даты проводок по заработной плате

Одно из нововведений, которое связано с переходом на ЕНС и ЕНП, — дата начисления дохода физлицам определяется по-другому. Кроме того, введен новый порядок удержания НДФЛ.

Датой фактического получения дохода является день выплаты дохода. В связи с этим после перехода на новый порядок уплаты НДФЛ многие сотрудники обнаружили, что получили меньшие суммы, чем это было раньше.

Все дело в том, что теперь удержание НДФЛ происходят по принципу «день в день» — когда заработок выдан, тогда же нужно и вычесть налог. Таким образом, расчет НДФЛ теперь как бы дробится, но итоговая сумма всей выплаты у сотрудника остается без изменения. Он дополучит невыплаченную разницу при следующей выплате.

Пример. Как изменился порядок выдачи зарплаты после перехода на ЕНП

Оклад сотрудника – 80 тыс. рублей.

После вычета НДФЛ 13% (это 10 400 рублей), сотрудник получит на руки 69 600 рублей.

Раньше сотрудник получал:

40 % аванса в размере 32 тыс. рублей;

и 37 600 рублей основной зарплаты (80 000 — 32 000 аванс – 10 400 НДФЛ со всей зарплаты за месяц).

С 2023 года сотруднику выплачивают:

аванс в размере 27 840 рублей — меньше, чем было в предыдущем году (32 тыс. рублей, но с вычетом НДФЛ 4 160 рублей);

и зарплату в сумме 41 760 рублей (48 000 рублей — НДФЛ 6 240 рублей).

В итоге зарплата больше, чем была раньше, но в итоге сотрудник получает все те же 69 600 рублей.

В связи с указанными новшествами с 2023 года ранее применявшийся коэффициент 0,87 больше не нужен. Поскольку НДФЛ удерживается с каждой выплаты, в том числе аванса за первую половину месяца.

Конкретная дата выдачи зарплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК).

Таким образом, заработная плата:

за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) число текущего периода ;

за вторую половину — с по 15 число следующего месяца.

При этом разрыв между выплатами на первую и за вторую половину месяца не должен превышать 15 календарных дней (письма Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663, ГИТ в городе Москве от 22.06.2021 № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593).

Таким образом, заработок сотруднику выдается не реже чем каждые полмесяца.

В бухучете проводки, связанные с выдачей положенных сотрудникам денежных сумм, могут быть сделаны:

на общую сумму начисленной зарплаты за месяц . Либо по каждому сотруднику, если учет на счете 70 организован с аналитикой по сотрудникам;

на сумму выданного аванса. Однако проводки по авансам зависят от способа его расчета.

Порядок расчета аванса в законах не урегулирован. На практике используются следующие способы расчета:

исходя из времени, которое отработано физлицом в первой половине месяца.

Такой способ применяет большинство работодателей, и его одобряет Роструд. Его представители отмечает, что при определении размера первой выплаты (аванса), должно учитываться фактически отработанное работником время. То есть сумма аванса не может быть меньше размера зарплаты за фактически выполненную работу в течение половины месяца.

При определении размера выплаты зарплаты за первую половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) (письмо Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-177).

Если аванс рассчитывается по фактически отработанному времени, зачастую из него делают резервные удержания, к примеру, алиментов по исполнительным листам;

«процентный» — когда аванс начисляется в виде закрепленного от оклада процента. ТК не запрещает такой механизм расчета.

При этом, если аванс:

зависит от времени, которое работник фактически отработал в первой половине месяца, проводка по начислению аванса нужна по окончании первой половины месяца, за который он начислен;

выдается в «процентном» отношении к окладу, проводка по его начислению не нужна. Нужно сделать проводку по начислению зарплаты за месяц в последний день этого месяца.

При этом отметим, что обязанность рассчитать и удержать НДФЛ с каждой выплаты сотруднику не влияет на то, какой выбран способ расчета аванса. Несмотря на то что новые правила уплаты НДФЛ в рамках ЕНП применяются всего лишь второй год, их уже успели пересмотреть

В самом начале внедрения единого налогового «кошелька» налоговые агенты должны были перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца (п. 6 ст. 226 НК в редакции закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Эти изменения нашли отражение и в бухучете. НДФЛ с аванса (зарплаты) за первую половину отработанного месяца следующими проводками:

Дебет 70 — Кредит 51 — перечислен аванс по зарплате за первую половину месяца;

Дебет 70 — Кредит 68, субсчет «НДФЛ» — начислен НДФЛ;

Дебет 68, субсчет «ЕНС» — Кредит 51 — пополнили ЕНС;

Дебет 68, субсчет «НДФЛ» — Кредит 68, субсчет «ЕНС» — с ЕНС списали НДФЛ.

С 2024 года исчисленный и удержанный НДФЛ в составе ЕНП нужно перечислять 2 раза в месяц:

с доходов, выплаченных с 1 по 22 число каждого месяца, — не позднее 28-го числа текущего месяца;

с доходов, выплаченных с 23 числа по последний день месяца, — не позднее 5 числа следующего месяца.

Для НДФЛ, исчисленного и удержанного в период с 23 по 31 декабря, срок перечисления — не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Однако появление обязанности удерживать НДФЛ 2 раза в месяц повлекло обязанность дважды сдавать уведомление по этому налогу. В связи с этим бухгалтеры стали пересматривать сроки выплаты авансов таким образом, чтобы обе выплаты приходились на период с 1 по 22 число. Следовательно, в таком случае они попадают в одно уведомление по НДФЛ.

Проводки по НДФЛ нужны при выплате аванса и зарплаты.

Виды проводок по зарплате и зарплатным налогам

Проводка по заработку сотруднику всегда будет в корреспонденции с кредитом счета 70.

При этом проводка по кредиту 70 показывает общую сумму начисления, включая НДФЛ.

В корреспонденции со счетом 70 бухгалтер может формировать следующиевиды проводок:

Дебет 20 — Кредит 70 — начислен заработок персоналу основного производства;

Дебет 44 — Кредит 70 — начислен заработок сотруднику торговли;

Дебет 26 — Кредит 70 — начислена премия за месяц сотрудникам управленческого аппарата;

Дебет 26 — Кредит 70 — начислена доплата за выход сотрудника бухгалтерии в офис в выходной;

Дебет 70 — Кредит 50 — выплачены наличные деньги из кассы;

Дебет 70 — Кредит 51 — перечислены деньги на карту сотрудника;

Дебет 70 — Кредит 76 — удержаны средства по исполнительному листку;

Дебет 70 — Кредит 76-4 — депонирована сумма неполученного заработка;

Дебет 76-4 — Кредит 50-1 — выдана сотруднику депонированная сумма.

Пример бухгалтерских проводок по заработной плате

На должность продавца был принят работник — Симонов А.В., его оклад — 60 тыс. рублей в месяц, из которого ежемесячно удерживают алименты в размере 25%.

Аванс рассчитывается по фактически отработанному времени в первой половине месяца. При его начислении делаются резервные удержания.

15 августа 2024 года бухгалтер начислил Симонову аванс за первую половину — 30 тыс. рублей.

В тот же день деньги перевели на карту, а бухгалтер сделал проводки:

Дебет 44 — Кредит 70 субсчет «Зарплата Симонова» — 30 тыс. рублей (начислен заработок за первую половину августа 2024 года);

Дебет 70 субсчет «Зарплата Симонова» — Кредит 68 субсчет «НДФЛ» — 3 900 рублей (НДФЛ);

28 августа 2024 года бухгалтер перечислил НДФЛ с аванса на ЕНС и сделал проводку:

Дебет 68 субсчет «НДФЛ» — Кредит 51 — 3 900 рублей (перечислен НДФЛ с выплат за первую половину августа 2024 года);

Дебет 70 субсчет «Зарплата Симонова» — Кредит 51 — 26 100 рублей (30 тыс. – 3 900) (перечислены деньги на счет сотрудника).

31 августа 2024 года бухгалтер начислил заработок 30 тыс. рублей. Этой же датой он сделал проводки:

Дебет 44 — Кредит 70 субсчет «Зарплата Симонова» — 30 тыс. рублей (начислен заработок за вторую половину августа 2024 года);

Дебет 70 субсчет «Зарплата Симонова» — Кредит 68 субсчет «НДФЛ» — 3 900 рублей (НДФЛ);

Дебет 70 субсчет «Зарплата Симонова» — Кредит 76 субсчет «Резервные удержания по алиментам» — 6 525 рублей (30 тыс. – 3 900) х 25 %) (удержаны алименты);

Дебет 76 субсчет «Резервные удержания по алиментам» — Кредит 70 субсчет «Зарплата Симонова» — 6 525 рублей (списаны алименты);

Дебет 70 субсчет «Зарплата Симонова» — Кредит 51 — 19 575 рублей (30 тыс. – 3 900 — 6 525) (перечислены деньги на счет сотрудника);

Дебет 76 субсчет «Расчеты по алиментам» — Кредит 51 — 6 525 рублей (перечислены алименты из зарплаты);

Дебет 44 — Кредит 69 субсчет «Расчеты по взносам по единому тарифу» – 18 тыс. рублей (60 тыс. х 30%) (начислены взносы за август 2024 года);

Дебет 44 — Кредит 69 субсчет «Расчеты по страхованию от несчастных случаев на производстве» — 120 рублей (60 тыс. х 0,2 %) (начислены взносы на травматизм за август 2024 года);

15 августа 2024 года бухгалтер перечислил взносы на травматизм и сделал проводку:

Дебет 69 субсчет «Расчеты по страхованию от несчастных случаев на производстве» — Кредит 51;

28 августа 2024 года бухгалтер перечислил НДФЛ с выплат за вторую часть месяца и сделал проводки:

Дебет 68 субсчет «НДФЛ» — Кредит 51 — 3 900 рублей (перечислен НДФЛ);

Дебет 69 субсчет «Расчеты по взносам по единому тарифу» — Кредит 51 (перечислены взносы по единому тарифу).

Если бы компания выплачивала «процентный» аванс, то проводку по зарплате нужно было бы создать единожды в конце месяца.