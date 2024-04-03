Онлайн-кассы

Онлайн-оплата для интернет-магазина: требования 54-ФЗ

Все предприниматели должны работать с онлайн-кассой по 54-ФЗ. Расскажем, как принимать платежи по закону и какие виды онлайн-оплаты для интернет-магазина использовать. 
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Онлайн-оплата для интернет-магазина: требования 54-ФЗ
Иллюстрация: Бизнес.Ру

54-ФЗ для интернет-магазина: основные положения 

В соответствии с законом 54-ФЗ покупателям нужно предоставлять фискальный чек. Для этого все ИП и юридические лица, проводящие расчет с физическими лицами, должны использовать ККТ. Это правило касается и тех, кто работает в онлайн-сфере. 

В интернет-магазине формирует электронный чек после каждой продажи облачная касса. Далее через оператора фискальных данных (ОФД) чек отправляется в налоговую и покупателю.

Мы выделили основные пункты 54-ФЗ, касающиеся приема онлайн-оплаты и отправки чека:

  1. Онлайн-касса нужна для всех онлайн-платежей между ИП, ООО и физ. лицом. 

  2. Указание наименования товара в чеке — обязательно для всех ИП и юр. лиц. У клиента не должно возникнуть сложностей с расшифровкой и прочтением наименования товара/услуги. 

  3. Если доставка осуществляется курьером, то он необязательно должен возить с собой физическую кассу. Разрешено использовать мобильные приложения и облачную кассу для выдачи чека. 

  4. Для законной работы понадобится не только облачная-касса, но и фискальный накопитель, интернет-эквайринг, ОФД. 

  5. Данные о каждой продаже должны автоматически отправляться в ФНС через ОФД. 

  6. ИП могут использовать облачные кассы только с фискальным накопителем. Он записывает и хранит данные о расчетах. 

  7. ККТ ставят и снимают с учета онлайн через ОФД или личный кабинет на сайте ФНС. Относить лично в налоговую службу ничего не требуется.

  8. За нарушение требований для ИП и ООО предусмотрены штрафы.

  9. Электронные чеки, формирующиеся облачной кассой, по значимости приравниваются к бумажным. 

  10. Разрешено заменять бумажные чеки электронными в рознице, если клиент дал согласие и сообщил данные для отправки до момента расчета. 

Облачная касса для приема онлайн-платежей

Простое и выгодное решение по 54-ФЗ для приема онлайн-платежей — аренда облачной кассы.  По закону предприниматели не обязаны покупать такую кассу в собственность. Допускается помесячная/годовая аренда.  

Однако все остальные требования сохраняются. ИП должен:

  • купить фискальный накопитель (на 15 месяцев для ИП на ОСН, на 36 месяцев для ИП на УСН);

  • подключить интернет-эквайринг;

  • заключить договор с ОФД (ОФД выбирают из утвержденного списка ФНС). 

Основные отличия облачной кассы от стационарной:

  • оформляется в аренду и хранится в дата-центре компании-арендодателя; 

  • автоматически открывает и закрывает смены, не требует кассира и сотрудника для проведения платежа;

  • формирует и отправляет в ОФД электронные чеки за онлайн-оплату;

  • сервисной поддержкой и обслуживанием занимается компания-арендодатель (обслуживание уже заложено в стоимость аренды);

  • отслеживать онлайн-платежи можно в личном кабинете облачной кассы;

  • интегрируется со всеми популярными CMS интернет-магазинов. 

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Отправка электронных чеков клиентам и ФНС

Формирование чека через облачную кассу происходит так:

  1. Покупатель производит оплату на сайте магазина (картой, через СБП, электронный кошелек и т.д.).

  2. Банк проводит проверку транзакции, переводит оплату со счета покупателя на расчетный счет ИП (на этом этапе банк отправляет квитанцию покупателю о произведении платежа).

  3. Данные о платеже передаются сервису фискализации.

  4. Далее информация попадает в облачную кассу, которая формирует фискальный чек.  

  5. Чек поступает в ОФД, откуда отправляется клиенту на почту и в ФНС. 

Хотя цепочка кажется длинной, но на деле весь процесс занимает секунды. 

Квитанция о платеже, которую высылает банк на почту покупателя не является фискальным чеком или его заменой. Это квитанция интернет-эквайринга.

Плюс аренды облачной кассы для интернет-магазина в том, что сотрудники не участвуют в этой цепочке формирования чека. Вся транзакция срабатывает автоматически.

Виды онлайн-платежей для интернет-магазина 

  • Банковские карты.

Больше 50% покупателей выбирают оплату именно по карте. С каждого платежа предприниматель платит комиссию банка. Она зависит от банка, в котором подключен интернет-эквайринг, оборота и вида деятельности ИП. 

  • СБП.

К платежам через систему быстрых платежей относятся: оплата по QR-коду и платежной ссылке. После операций по банковской карте — это второй по популярности способ. 

Предпринимателю выгоднее, когда клиенты выбирают оплату по СБП, т.к.  ниже комиссия — от 0,4%. Деньги зачисляются на расчетный счет сразу. 

Оплата по СБП на сайте происходит так:  

  1. Клиент сканирует QR-код или переходит по платежной ссылке.

  2. После попадает на страницу мобильного банка и подтверждает покупку.

Преимущество СБП и в том, что конверсия оплаты со смартфонов выше. Покупателю не надо вводить свои данные, платеж проходит за 2–3 клика.

  • Pay-сервисы.

Сервисы онлайн-оплаты для интернет магазинов (Tinkoff Pay, SberPay и Яндекс Пэй) проводят операцию через приложение мобильного банка. 

При оплате с телефона у покупателя сразу откроется мобильный банк. Если клиент оформляет заказ с компьютера, то сформируется QR-код, который надо отсканировать через приложение банка. 

  • Платежи по подписке.

Удобный способ для клиента, так как ему не требуется вводить данные карты каждый раз и запоминать даты платежей. Оплата списывается автоматически со счета клиента, а на его почту отправляется электронный чек. 

  • Оплата при получении.

Для интернет-магазинов такая оплата возможна, если доставка осуществляется через курьера или пункты самовывоза. Произвести оплату можно по карте или через СБП. 

Где принимать оплату 

У владельцев интернет-магазина есть 3 варианта:

  • Сайт.

Это привычный интернет–магазин с каталогом товаров/услуг и кнопкой «оплатить». Как правило, клиентам доступны практически все виды платежей: по карте, СБП, электронные кошельки, рассрочка, автоплатежи и т.д.

  • Социальные сети. 

Продавать можно не только через сайт, но и социальные сети. Принимать платежи в мессенджерах, сообщениях и других соц. сетях удобно через СБП. Как это сделать? Просто отправить платежную ссылку в чате.

  • Мобильное приложение. 

Прием платежей можно внедрить в мобильном приложении. Клиентам будет доступна оплата по карте, СБП и т.д. Но для подключения потребуется помощь разработчика. 

Оплата через курьера 

Как уже говорили выше, облачная касса подходит для работы с курьерами. По 54-ФЗ при доставке товара или оказании услуги на выезде необязательно иметь при себе физический терминал. Есть простое решение, как принимать платежи на выезде. Это мобильное приложение, которое превращает смартфон в кассу

Например, в приложении «Мобильный кассир» от Бизнес. Ру доступно сразу несколько функций:

  • прием онлайн-платежей;

  • формирование и отправка электронного чека;

  • формирование заказа прямо в приложении;

  • добавление ответственных сотрудников;

  • учет остатков. 

После оплаты курьер показывает чек в виде QR-кода на экране телефона для сканирования. Клиент сканирует код и получает чек на почту.

Получите бесплатно приложение «Мобильный кассир» при аренде облачной кассы от Бизнес. Ру. Принимайте платежи на выезде, не покупая дополнительную кассу для курьера!

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Касса 2 в 1: одна касса для офлайн и онлайн

Если предприниматель работает в рознице и решил перейти в онлайн-бизнес, то для него тоже есть решение. 

Это сервис «Онлайн-Чеки» от Бизнес. Ру, который позволит использовать одну кассу для онлайн и офлайн платежей. Он устанавливается на стационарную кассу. После этого оплаты с интернет-магазина и розничного магазина будут проходить через одну кассу. 

При этом в рознице стандартно можно печатать бумажные чеки. А клиенты с онлайн будут получать электронный вариант на почту. 

Главное преимущество сервиса — экономия средств на покупке нового терминала и фискального накопителя до 40 000 ₽. 

Сервис «Онлайн-Чеки» соответствует требованию 54-ФЗ и является законным способом для формирования электронного чека. 

Подходит для онлайн-касс Атол, Эвотор, Дримкас, Штрих-М. 

Подключите сервис «Онлайн-Чеки» и начните принимать платежи с офлайн и онлайн на одну кассу. 

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Как подключить облачную кассу

Чтобы подключить облачную кассу по 54-ФЗ, надо пройти несколько этапов:

  1. Выбрать компанию-арендодателя и заключить с ней договор аренды кассы.

  2. Купить фискальный накопитель. 

  3. Подключить интернет-эквайринг.

  4. Зарегистрировать ККТ в ФНС.

  5. Заключить договор с ОФД.

  6. Провести интеграцию кассы и сайта. 

  7. Провести тестовый платеж и выбить чек. 

Выгоднее выбирать компании, которые берут на себя вышеперечисленные шаги. Как правило, подобные услуги уже включены в стоимость тарифа.

Специалисты Бизнес. Ру берут все на себя

  • помогают выбрать и подключить интернет-эквайринг; 

  • предоставляют ОФД в подарок;

  • заполняют вместе с клиентом документы для ФНС;

  • проводят интеграцию облачной кассы с сайтом и тестовый платеж. 

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