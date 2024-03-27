Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

Единый налоговый счет

По ЕНС в 2024 году:

Декларации с нарушениями контрольных соотношений будут учитываться на ЕНС по итогам камеральной проверки. Если нарушения не выявлены — на следующий день после завершения проверки, если выявлены — со дня решения по проверке.

Взысканные приставом деньги признаются уплаченными в счет требований налогового органа вне зависимости от определения их принадлежности.

Уведомления об исчисленных авансовых платежах к уменьшению подаются, если сумма аванса в текущем отчетном периоде меньше, чем в предыдущем.

При неподаче декларации/расчета обратная корректировка производится через 30 дней после окончания срока их подачи (кроме годовых деклараций).

Сальдо ЕНС можно зачесть в счет уплаты налогов другого лица.

Прекращается переходный период по ЕНС. С 2024 года уведомления подаются только с кодом 01 и КБК единого налогового счета.

Для агентов по НДФЛ установлены единые сроки подачи уведомлений 2 раза в месяц: за период 1–22 числа — не позднее 28 числа текущего месяца, за период с 23 числа — не позднее 5 числа следующего месяца. А уведомления за 23–31 декабря подаются не позднее последнего рабочего дня года.

Пени

С 1 января 2024 года изменился порядок расчета пеней.

При просрочке уплаты до 30 дней применяется коэффициент 1/300 ставки ЦБ, при просрочке более 30 дней — 1/150 ставки ЦБ (рост суммы пеней вдвое).

Это сильно увеличивает штрафные санкции, особенно с учетом повышения ключевой ставки ЦБ до 16%. Поэтому крайне важно не допускать длительных просрочек по налогам.

Доверенности

Для представления интересов налогоплательщиков (кроме руководителей организаций и ИП) с 1 сентября 2024 года надо будет использовать машиночитаемые доверенности (МЧД) в электронной форме в формате xml.

МЧД подписывается электронной подписью доверителя, в ней будут указаны полномочия представителя через классификатор. МЧД можно создавать и проверять через специальный сервис ФНС.

Это нововведение позволит отслеживать все действующие доверенности в личном кабинете налогоплательщика и оперативно выявлять подозрительные случаи представления отчетности неуполномоченными лицами. До 31 августа 2024 года переход на МЧД добровольный.

НДС

Основные изменения по НДС в 2024 году:

Для экспортеров упрощен порядок подтверждения нулевой ставки. Достаточно будет подать в электронном виде реестр со сведениями из деклараций и контрактов, без бумажных копий. Единым моментом определения налоговой базы при экспорте становится последний день квартала, в котором собран пакет подтверждающих документов.

Услуги по строительству апартаментов (объектов, не предназначенных для постоянного проживания) больше не освобождаются от НДС.

Обновлены перечни медицинских товаров, облагаемых по ставке 10% или освобожденных от НДС.

Расширен список детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% (игрушки, школьно–письменные принадлежности и др.).

Для применения освобождения от НДС организациями общепита среднемесячный размер выплат работникам за предыдущий год должен превышать среднюю зарплату по региону на основании показателя среднесписочной, а не списочной численности.

НДФЛ

В части НДФЛ самые значимые поправки касаются налогообложения доходов дистанционных работников (в том числе переехавших за границу):

С 2024 года независимо от статуса налогового резидента РФ зарплата таких работников по трудовым договорам будет облагаться НДФЛ как доход от источников в РФ по ставке 13% (для годового дохода до 5 млн руб.) или 15% (для превышения 5 млн руб.). Такой подход в ряде случаев уже применяется в судебной практике.

Установлена необлагаемая НДФЛ предельная сумма компенсации «удаленщикам» за использование собственного или арендованного оборудования, программно–технических средств — в размере 35000 руб. в месяц. Условия: использование в служебных целях с ведома работодателя, фиксация размера компенсации в локальном нормативном акте, коллективном/трудовом договоре.

Кроме того:

Введен единый необлагаемый лимит суточных и полевого довольствия — 700 руб. в день по РФ и 2500 руб. в день за рубежом.

Упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов (за обучение, лечение, фитнес) — через работодателя или личный кабинет налогоплательщика на основании подтверждающих документов по утвержденной ФНС форме.

Супруги смогут получать вычет по НДФЛ на обучение друг друга при очной форме обучения.

Налог на прибыль

В налогообложении прибыли организаций появились такие новшества:

Сужены интервалы предельных значений процентов по долговым обязательствам, учитываемых при расчете налога. Диапазон ставок привязан к ключевой ставке ЦБ.

Освобождены от налога на прибыль доходы от погашения акций, полученные налогоплательщиками под санкциями (владеющими более 50% акций ликвидируемой иностранной компании более 365 дней) в 2024–2025 годах.

Из-за прекращения действия СИДН с Латвией с 2024 года ряд «латвийских» доходов будет облагаться налогом у источника выплаты в РФ. Установлены льготные ставки для отдельных видов доходов, выплачиваемых в адрес бенефициаров из недружественных стран, если получатель и плательщик не являются взаимозависимыми лицами. Для доходов от внутригрупповых услуг применяется ставка 15%.

Имущественные налоги

Сдвинуты сроки подачи деклараций и уведомлений по налогу на имущество организаций (уведомления — до 1 февраля, декларации — до 25 февраля).

По транспортному налогу для угнанных/числящихся в розыске ТС начисление налога будет прекращаться автоматически по информации из базы розыска без заявления владельца.

При «налоговой миграции» плательщиков патентной системы в другой субъект РФ в течение года ПСН рассчитывается по ставке нового региона. Переезд исключительно ради пониженной ставки налога может быть признан получением необоснованной налоговой выгоды.

Страховые взносы

Предельная база по страховым взносам в 2024 году: 2225000 руб. (рост на 8%).

Освобождены от обложения взносами компенсации «удаленщикам» за использование собственного оборудования (как по НДФЛ).

Для ИП и лиц, не производящих выплаты физлицам, при годовом доходе до 300 тыс. руб. фиксированный размер взносов — 49500 руб., при доходе более 300 тыс. руб. — плюс 1% с суммы превышения, но не более 277500 руб.

Подводя итоги, можно сказать, что изменения в налоговом законодательстве 2024 года носят масштабный характер и требуют повышенного внимания от бухгалтеров, юристов, руководителей бизнеса.

Важно оперативно скорректировать свои учетные политики, системы расчетов, договорные модели и методологии под новые правила, чтобы избежать претензий и доначислений со стороны налоговых органов.

Многие нововведения достаточно сложны и неоднозначны, имеют нюансы в части практического применения, сроков, переходных положений.

Положительными моментами можно назвать некоторые точечные налоговые послабления и освобождения, упрощение администрирования по отдельным процедурам (подтверждение экспорта, получение вычетов, прекращение налога на угнанный транспорт), сближение налогового учета с бухгалтерским. В то же время усиливается фискальная нагрузка в виде двукратного роста пеней, появления НДФЛ для работающих за рубежом, сужения границ процентных расходов, новых форм контроля.

В любом случае углубленное изучение всех налоговых новаций и своевременная перестройка под них внутренних процессов — залог спокойной и уверенной работы любой организации и предпринимателя в 2024 году.