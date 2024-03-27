Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.
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Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Единый налоговый счет

По ЕНС в 2024 году:

  • Декларации с нарушениями контрольных соотношений будут учитываться на ЕНС по итогам камеральной проверки. Если нарушения не выявлены — на следующий день после завершения проверки, если выявлены — со дня решения по проверке.

  • Взысканные приставом деньги признаются уплаченными в счет требований налогового органа вне зависимости от определения их принадлежности.

  • Уведомления об исчисленных авансовых платежах к уменьшению подаются, если сумма аванса в текущем отчетном периоде меньше, чем в предыдущем.

  • При неподаче декларации/расчета обратная корректировка производится через 30 дней после окончания срока их подачи (кроме годовых деклараций).

  • Сальдо ЕНС можно зачесть в счет уплаты налогов другого лица.

  • Прекращается переходный период по ЕНС. С 2024 года уведомления подаются только с кодом 01 и КБК единого налогового счета.

  • Для агентов по НДФЛ установлены единые сроки подачи уведомлений 2 раза в месяц: за период 1–22 числа — не позднее 28 числа текущего месяца, за период с 23 числа — не позднее 5 числа следующего месяца. А уведомления за 23–31 декабря подаются не позднее последнего рабочего дня года.

Пени

С 1 января 2024 года изменился порядок расчета пеней.

При просрочке уплаты до 30 дней применяется коэффициент 1/300 ставки ЦБ, при просрочке более 30 дней — 1/150 ставки ЦБ (рост суммы пеней вдвое).

Это сильно увеличивает штрафные санкции, особенно с учетом повышения ключевой ставки ЦБ до 16%. Поэтому крайне важно не допускать длительных просрочек по налогам.

Доверенности

Для представления интересов налогоплательщиков (кроме руководителей организаций и ИП) с 1 сентября 2024 года надо будет использовать машиночитаемые доверенности (МЧД) в электронной форме в формате xml.

МЧД подписывается электронной подписью доверителя, в ней будут указаны полномочия представителя через классификатор. МЧД можно создавать и проверять через специальный сервис ФНС.

Это нововведение позволит отслеживать все действующие доверенности в личном кабинете налогоплательщика и оперативно выявлять подозрительные случаи представления отчетности неуполномоченными лицами. До 31 августа 2024 года переход на МЧД добровольный.

НДС

Основные изменения по НДС в 2024 году:

  • Для экспортеров упрощен порядок подтверждения нулевой ставки. Достаточно будет подать в электронном виде реестр со сведениями из деклараций и контрактов, без бумажных копий. Единым моментом определения налоговой базы при экспорте становится последний день квартала, в котором собран пакет подтверждающих документов.

  • Услуги по строительству апартаментов (объектов, не предназначенных для постоянного проживания) больше не освобождаются от НДС.

  • Обновлены перечни медицинских товаров, облагаемых по ставке 10% или освобожденных от НДС.

  • Расширен список детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% (игрушки, школьно–письменные принадлежности и др.).

  • Для применения освобождения от НДС организациями общепита среднемесячный размер выплат работникам за предыдущий год должен превышать среднюю зарплату по региону на основании показателя среднесписочной, а не списочной численности.

НДФЛ

В части НДФЛ самые значимые поправки касаются налогообложения доходов дистанционных работников (в том числе переехавших за границу):

  • С 2024 года независимо от статуса налогового резидента РФ зарплата таких работников по трудовым договорам будет облагаться НДФЛ как доход от источников в РФ по ставке 13% (для годового дохода до 5 млн руб.) или 15% (для превышения 5 млн руб.). Такой подход в ряде случаев уже применяется в судебной практике.

  • Установлена необлагаемая НДФЛ предельная сумма компенсации «удаленщикам» за использование собственного или арендованного оборудования, программно–технических средств — в размере 35000 руб. в месяц. Условия: использование в служебных целях с ведома работодателя, фиксация размера компенсации в локальном нормативном акте, коллективном/трудовом договоре.

Кроме того:

  • Введен единый необлагаемый лимит суточных и полевого довольствия — 700 руб. в день по РФ и 2500 руб. в день за рубежом.

  • Упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов (за обучение, лечение, фитнес) — через работодателя или личный кабинет налогоплательщика на основании подтверждающих документов по утвержденной ФНС форме.

  • Супруги смогут получать вычет по НДФЛ на обучение друг друга при очной форме обучения.

Налог на прибыль

В налогообложении прибыли организаций появились такие новшества:

  • Сужены интервалы предельных значений процентов по долговым обязательствам, учитываемых при расчете налога. Диапазон ставок привязан к ключевой ставке ЦБ.

  • Освобождены от налога на прибыль доходы от погашения акций, полученные налогоплательщиками под санкциями (владеющими более 50% акций ликвидируемой иностранной компании более 365 дней) в 2024–2025 годах.

  • Из-за прекращения действия СИДН с Латвией с 2024 года ряд «латвийских» доходов будет облагаться налогом у источника выплаты в РФ. Установлены льготные ставки для отдельных видов доходов, выплачиваемых в адрес бенефициаров из недружественных стран, если получатель и плательщик не являются взаимозависимыми лицами. Для доходов от внутригрупповых услуг применяется ставка 15%.

Имущественные налоги

  • Сдвинуты сроки подачи деклараций и уведомлений по налогу на имущество организаций (уведомления — до 1 февраля, декларации — до 25 февраля).

  • По транспортному налогу для угнанных/числящихся в розыске ТС начисление налога будет прекращаться автоматически по информации из базы розыска без заявления владельца.

  • При «налоговой миграции» плательщиков патентной системы в другой субъект РФ в течение года ПСН рассчитывается по ставке нового региона. Переезд исключительно ради пониженной ставки налога может быть признан получением необоснованной налоговой выгоды.

Страховые взносы

  • Предельная база по страховым взносам в 2024 году: 2225000 руб. (рост на 8%).

  • Освобождены от обложения взносами компенсации «удаленщикам» за использование собственного оборудования (как по НДФЛ).

  • Для ИП и лиц, не производящих выплаты физлицам, при годовом доходе до 300 тыс. руб. фиксированный размер взносов — 49500 руб., при доходе более 300 тыс. руб. — плюс 1% с суммы превышения, но не более 277500 руб.

Подводя итоги, можно сказать, что изменения в налоговом законодательстве 2024 года носят масштабный характер и требуют повышенного внимания от бухгалтеров, юристов, руководителей бизнеса.

Важно оперативно скорректировать свои учетные политики, системы расчетов, договорные модели и методологии под новые правила, чтобы избежать претензий и доначислений со стороны налоговых органов.

Многие нововведения достаточно сложны и неоднозначны, имеют нюансы в части практического применения, сроков, переходных положений.

Положительными моментами можно назвать некоторые точечные налоговые послабления и освобождения, упрощение администрирования по отдельным процедурам (подтверждение экспорта, получение вычетов, прекращение налога на угнанный транспорт), сближение налогового учета с бухгалтерским. В то же время усиливается фискальная нагрузка в виде двукратного роста пеней, появления НДФЛ для работающих за рубежом, сужения границ процентных расходов, новых форм контроля.

В любом случае углубленное изучение всех налоговых новаций и своевременная перестройка под них внутренних процессов — залог спокойной и уверенной работы любой организации и предпринимателя в 2024 году.

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Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

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