Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Каждый новый сотрудник при вхождении в компанию испытывает мотивационный подъем. Все вокруг новое, интересное, вызывающее желание доказать свою профессиональную пригодность. Но неизбежно приходит время кризиса адаптации, когда реалии рабочего процесса сталкиваются с первоначальными ожиданиями. Этот кризис можно смягчить, если заранее подготовиться.

Обучение — это инструмент, который помогает сгладить этот переходный период. И здесь речь идет не только о передаче профессиональных знаний, но и изучении самой компании: ее корпоративной культуры, «языку» организации, ритуалов и ценностей.

Это позволяет новому сотруднику понять, что ценится в компании, какие правила и ограничения существуют и как правильно взаимодействовать с коллегами и клиентами.

Рынок корпоративного обучения и развития персонала переполнен различными методиками, курсами и инструментами. На множестве бизнес-семинаров и конференций говорят об «универсальных» подходах к обучению, которые якобы подходят абсолютно всем. Однако успешная практика одной компании не всегда может быть применима и эффективна для другой. И это важно учитывать.

Причины могут быть разные.

Во-первых, каждая организация имеет свою культуру, ценности, структуру и даже корпоративный язык. То, что приемлемо и работает в одной компании, может вызвать непонимание или даже отторжение в другой.

Во-вторых, специфика деятельности организации существенно влияет на потребности в обучении. Обучение для IT-специалиста в стартапе и менеджера по продажам в крупной FMCG-компании будут кардинально различаться.

Однако есть несколько важных общих принципов, которые помогут выстроить эффективную стратегию обучения новичков.

Дозированность информации.

Для многих компаний привлекательной кажется идея загрузить новичка всей доступной информацией, чтобы как можно быстрее подготовить его к работе. Однако подобный подход часто приводит к обратному эффекту.

Представьте себя на месте нового сотрудника, которому в первый же день выдают толстенные мануалы или книги по 2000 страниц. Подобное «информационное затопление» может легко привести к потере интереса, усталости и чувству, что задача непосильна.

Искусство корпоративного обучения во многом заключается в умении дозировать информацию, предоставлять ее в доступной и понятной форме, не утрачивая при этом мотивационный компонент. Вместо того чтобы вываливать на сотрудника горы информации, лучше построить путь обучения таким образом, чтобы он постепенно, шаг за шагом, углублялся в специфику деятельности, получая при этом четкое понимание своего вклада в общий процесс и видя результаты своей работы.

Интерактив и неформальное общение.

Важно уделять внимание неформальным аспектам обучения. Обсуждение реальных кейсов с коллегами, участие в корпоративных мероприятиях, работа в командных проектах позволяют не только лучше усваивать новую информацию, но и укрепляет чувство принадлежности к коллективу и организации.

Процесс обучения сам по себе транслирует корпоративную культуру. Каким образом он организован, какие методы используются, каковы правила и ограничения — все это формирует у сотрудника представление о компании и ее ценностях.

Нельзя забывать о важности привлечения к процессу обучения не только отдела персонала, но и наставников, «ролевых моделей» внутри компании. Они могут поделиться своим опытом, показать, как применять знания на практике, помочь адаптироваться в новой обстановке.

Обучение — это платформа для адаптации и социализации новичка, которая делает его переход в новую рабочую среду менее стрессовым и более плодотворным.

Когда сотрудник чувствует себя частью команды, это способствует его профессиональной уверенности, мотивации и, в конечном итоге, продуктивности.

Разработка учебных материалов.

Один из ключевых моментов — это создание качественных и стандартизированных учебных материалов. Что дает такая стандартизация? Прежде всего, унификацию знаний.

Когда все сотрудники проходят обучение на основе единых материалов, это гарантирует, что независимо от отдела или географического местоположения офиса, у всех будет одинаковый уровень понимания ключевых принципов и стандартов компании.

Такой подход также минимизирует риски, связанные с человеческим фактором. Даже опытный и квалифицированный тренер иногда может ошибаться во время обучения. А стандартизированные учебные материалы обеспечивают постоянство и качество обучения, делая его менее зависимым от личности тренера.

Оптимизация и технологизация процесса обучения.

Все, что можно автоматизировать или перевести в электронный формат, должно быть оптимизировано. Но важно помнить, что технологии — лишь инструмент, а не цель. Главное — грамотно продумать план обучения для наставника, который, возможно, далек от педагогики. Это поможет сделать процесс максимально продуктивным и эффективным.

Развитие тренеров.

Нельзя забывать о тех, кто стоит у руля этого процесса — корпоративных тренерах. Их профессиональное развитие, мотивация и благополучие напрямую влияют на качество обучения в компании.

Корпоративные тренеры — это не просто преподаватели. Они также являются представителями корпоративной культуры, переводчиками стратегических задач компании на понятный язык.

От их энтузиазма, уровня знаний и умения взаимодействовать с людьми во многом зависит, насколько успешно будут усвоены учебные материалы сотрудниками.

Поэтому компаниям необходимо вкладываться не только в обучение сотрудников, но и в постоянное профессиональное развитие своих тренеров. Это может включать в себя специализированные курсы, мастер-классы от приглашенных экспертов, участие в профессиональных конференциях.

Помимо этого, важно уделять внимание и психологическому благополучию тренеров. Работа с людьми требует огромных энергетических затрат. Особенно велик риск выгорания у тренеров, которые регулярно проводят обучающие сессии. Поэтому руководству компании стоит создать систему поддержки, в которую могут входить как регулярные консультации с психологом, так и возможность периодического отпуска или короткого отдыха.

Оценка результатов.

Обучение — это прежде всего ответственность сотрудника. Но компания должна создать все необходимые условия, чтобы этот процесс был максимально комфортным и продуктивным. И, конечно, важным этапом является тестирование или оценка полученных знаний. Это позволяет убедиться в эффективности обучения и понять, что нужно скорректировать в будущем

Обучение в корпоративной среде не является процессом ради процесса. Это стратегический инструмент, который, в первую очередь, служит интересам организации.

Каждая компания имеет свой уникальный набор принципов и ценностей, которые определяют ее культуру, стиль работы, отношение к клиентам и многие другие аспекты. Эти ценности служат компасом, по которому ориентируются сотрудники в своей повседневной деятельности.

Однако даже прошедший обучение новичок иногда может продолжать противоречить основным ценностям компании. Такое поведение может быть связано с различными факторами: личной неприязнью к каким-либо аспектам деятельности, несоответствием его личных ценностей корпоративным или простым нежеланием меняться.

В таких случаях руководство стоит перед сложным выбором. С одной стороны, можно продолжить обучение, пытаясь адаптировать сотрудника к корпоративным стандартам. С другой, если видно, что сотрудник категорически не соответствует культуре компании, возможно, стоит от него отказаться.

Как гласит старая поговорка: «Людей можно обучить навыкам, но не ценностям». Если после разных попыток адаптации новичок продолжает демонстрировать отклонение от организационных ценностей, может быть, для обеих сторон будет лучше расторгнуть рабочие отношения.

В конечном итоге обучение — это не только инвестиция в развитие сотрудников, но и инструмент для поддержания и укрепления корпоративной культуры. Компаниям важно сохранять этот фокус, чтобы обеспечить свою устойчивость и успешное развитие в долгосрочной перспективе.