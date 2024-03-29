Управление персоналом

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.
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Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Каждый новый сотрудник при вхождении в компанию испытывает мотивационный подъем. Все вокруг новое, интересное, вызывающее желание доказать свою профессиональную пригодность. Но неизбежно приходит время кризиса адаптации, когда реалии рабочего процесса сталкиваются с первоначальными ожиданиями. Этот кризис можно смягчить, если заранее подготовиться.

Обучение — это инструмент, который помогает сгладить этот переходный период. И здесь речь идет не только о передаче профессиональных знаний, но и изучении самой компании: ее корпоративной культуры, «языку» организации, ритуалов и ценностей.

Это позволяет новому сотруднику понять, что ценится в компании, какие правила и ограничения существуют и как правильно взаимодействовать с коллегами и клиентами.

Рынок корпоративного обучения и развития персонала переполнен различными методиками, курсами и инструментами. На множестве бизнес-семинаров и конференций говорят об «универсальных» подходах к обучению, которые якобы подходят абсолютно всем. Однако успешная практика одной компании не всегда может быть применима и эффективна для другой. И это важно учитывать.

Причины могут быть разные.

Во-первых, каждая организация имеет свою культуру, ценности, структуру и даже корпоративный язык. То, что приемлемо и работает в одной компании, может вызвать непонимание или даже отторжение в другой.

Во-вторых, специфика деятельности организации существенно влияет на потребности в обучении. Обучение для IT-специалиста в стартапе и менеджера по продажам в крупной FMCG-компании будут кардинально различаться.

Однако есть несколько важных общих принципов, которые помогут выстроить эффективную стратегию обучения новичков.

  • Дозированность информации.

Для многих компаний привлекательной кажется идея загрузить новичка всей доступной информацией, чтобы как можно быстрее подготовить его к работе. Однако подобный подход часто приводит к обратному эффекту.

Представьте себя на месте нового сотрудника, которому в первый же день выдают толстенные мануалы или книги по 2000 страниц. Подобное «информационное затопление» может легко привести к потере интереса, усталости и чувству, что задача непосильна.

Искусство корпоративного обучения во многом заключается в умении дозировать информацию, предоставлять ее в доступной и понятной форме, не утрачивая при этом мотивационный компонент. Вместо того чтобы вываливать на сотрудника горы информации, лучше построить путь обучения таким образом, чтобы он постепенно, шаг за шагом, углублялся в специфику деятельности, получая при этом четкое понимание своего вклада в общий процесс и видя результаты своей работы.

  • Интерактив и неформальное общение.

Важно уделять внимание неформальным аспектам обучения. Обсуждение реальных кейсов с коллегами, участие в корпоративных мероприятиях, работа в командных проектах позволяют не только лучше усваивать новую информацию, но и укрепляет чувство принадлежности к коллективу и организации.

Процесс обучения сам по себе транслирует корпоративную культуру. Каким образом он организован, какие методы используются, каковы правила и ограничения — все это формирует у сотрудника представление о компании и ее ценностях. 

Нельзя забывать о важности привлечения к процессу обучения не только отдела персонала, но и наставников, «ролевых моделей» внутри компании. Они могут поделиться своим опытом, показать, как применять знания на практике, помочь адаптироваться в новой обстановке.

Обучение — это платформа для адаптации и социализации новичка, которая делает его переход в новую рабочую среду менее стрессовым и более плодотворным.

Когда сотрудник чувствует себя частью команды, это способствует его профессиональной уверенности, мотивации и, в конечном итоге, продуктивности.

  • Разработка учебных материалов.

Один из ключевых моментов — это создание качественных и стандартизированных учебных материалов. Что дает такая стандартизация? Прежде всего, унификацию знаний.

Когда все сотрудники проходят обучение на основе единых материалов, это гарантирует, что независимо от отдела или географического местоположения офиса, у всех будет одинаковый уровень понимания ключевых принципов и стандартов компании. 

Такой подход также минимизирует риски, связанные с человеческим фактором. Даже опытный и квалифицированный тренер иногда может ошибаться во время обучения. А стандартизированные учебные материалы обеспечивают постоянство и качество обучения, делая его менее зависимым от личности тренера.

  • Оптимизация и технологизация процесса обучения.

Все, что можно автоматизировать или перевести в электронный формат, должно быть оптимизировано. Но важно помнить, что технологии — лишь инструмент, а не цель. Главное — грамотно продумать план обучения для наставника, который, возможно, далек от педагогики. Это поможет сделать процесс максимально продуктивным и эффективным.

  • Развитие тренеров.

Нельзя забывать о тех, кто стоит у руля этого процесса — корпоративных тренерах. Их профессиональное развитие, мотивация и благополучие напрямую влияют на качество обучения в компании.

Корпоративные тренеры — это не просто преподаватели. Они также являются представителями корпоративной культуры, переводчиками стратегических задач компании на понятный язык.

От их энтузиазма, уровня знаний и умения взаимодействовать с людьми во многом зависит, насколько успешно будут усвоены учебные материалы сотрудниками. 

Поэтому компаниям необходимо вкладываться не только в обучение сотрудников, но и в постоянное профессиональное развитие своих тренеров. Это может включать в себя специализированные курсы, мастер-классы от приглашенных экспертов, участие в профессиональных конференциях.

Помимо этого, важно уделять внимание и психологическому благополучию тренеров. Работа с людьми требует огромных энергетических затрат. Особенно велик риск выгорания у тренеров, которые регулярно проводят обучающие сессии. Поэтому руководству компании стоит создать систему поддержки, в которую могут входить как регулярные консультации с психологом, так и возможность периодического отпуска или короткого отдыха.

  • Оценка результатов.

Обучение — это прежде всего ответственность сотрудника. Но компания должна создать все необходимые условия, чтобы этот процесс был максимально комфортным и продуктивным. И, конечно, важным этапом является тестирование или оценка полученных знаний. Это позволяет убедиться в эффективности обучения и понять, что нужно скорректировать в будущем

Обучение в корпоративной среде не является процессом ради процесса. Это стратегический инструмент, который, в первую очередь, служит интересам организации.

Каждая компания имеет свой уникальный набор принципов и ценностей, которые определяют ее культуру, стиль работы, отношение к клиентам и многие другие аспекты. Эти ценности служат компасом, по которому ориентируются сотрудники в своей повседневной деятельности. 

Однако даже прошедший обучение новичок иногда может продолжать противоречить основным ценностям компании. Такое поведение может быть связано с различными факторами: личной неприязнью к каким-либо аспектам деятельности, несоответствием его личных ценностей корпоративным или простым нежеланием меняться. 

В таких случаях руководство стоит перед сложным выбором. С одной стороны, можно продолжить обучение, пытаясь адаптировать сотрудника к корпоративным стандартам. С другой, если видно, что сотрудник категорически не соответствует культуре компании, возможно, стоит от него отказаться.

Как гласит старая поговорка: «Людей можно обучить навыкам, но не ценностям». Если после разных попыток адаптации новичок продолжает демонстрировать отклонение от организационных ценностей, может быть, для обеих сторон будет лучше расторгнуть рабочие отношения.

В конечном итоге обучение — это не только инвестиция в развитие сотрудников, но и инструмент для поддержания и укрепления корпоративной культуры. Компаниям важно сохранять этот фокус, чтобы обеспечить свою устойчивость и успешное развитие в долгосрочной перспективе.

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