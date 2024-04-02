Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

На самом деле все достаточно легко, если знать в какой очередности программа анализирует данные. Есть всего 3 пункта, от которых зависит счет затрат при начислении зарплаты:
Способ отражения затрат в самом начислении зарплаты;
Способ отражения затрат в карточке сотрудника;
Способа отражения затрат общий для всей организации.
Рассмотрим их подробно.
1. Способ отражения затрат в самом начислении зарплаты
Максимальный приоритет 1С:Бухгалтерия уделяет настройкам внутри самого начисления.
В разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» в подразделе «Расчет зарплаты» есть пункт «Начисления».
Нажав туда, вы увидите список начислений, которые вы используете в работе: оплата по окладу, премии, отпускные, компенсации при увольнении и т.д.
Провалившись в любое из них, вы увидите настройки начисления: облагается оно НДФЛ и страховыми взносами или нет, какая у него категория доходов и т.д. Так вот нас программу первым делом интересует заполнено ли поле «Способ отражения».
Если оно заполнено, то именно тот счет, который там указан, будет тянуться в начисление зарплаты, вне зависимости от каких-либо других настроек.
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2. Способ отражения затрат в карточке сотрудника
Только если в начислении поле «Способ отражения» чистое, то есть в нем нет данных,
тогда программа анализирует способ отражения расходов, указанный в карточке сотрудника в разделе «Зарплата и кадры» — «Сотрудники»:
Тут важно верно указать дату, с которой применяется новый способ отражения затрат в синей гиперссылке «История».
А то часто бывает в спешке бухгалтер поставит текущую дату, например, 01 февраля, и пытается перезаполнить начисление зарплаты за январь, ожидая, что там будет новый счет затрат, но естественно этого не происходит.
3. Способ отражения затрат общий для всей организации
Если по первому и второму пункту у вас пустые значения, то тогда счет учета зарплаты программа будет брать из общих зарплатных настроек, которые указаны в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Порядок учета зарплаты».
Надеемся, что теперь вы по-новому взглянули на 1С: Бухгалтерию предприятия!
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