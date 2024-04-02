Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

На самом деле все достаточно легко, если знать в какой очередности программа анализирует данные. Есть всего 3 пункта, от которых зависит счет затрат при начислении зарплаты:

Способ отражения затрат в самом начислении зарплаты; Способ отражения затрат в карточке сотрудника; Способа отражения затрат общий для всей организации.

Рассмотрим их подробно.

1. Способ отражения затрат в самом начислении зарплаты

Максимальный приоритет 1С:Бухгалтерия уделяет настройкам внутри самого начисления.

В разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» в подразделе «Расчет зарплаты» есть пункт «Начисления».

Нажав туда, вы увидите список начислений, которые вы используете в работе: оплата по окладу, премии, отпускные, компенсации при увольнении и т.д.

Провалившись в любое из них, вы увидите настройки начисления: облагается оно НДФЛ и страховыми взносами или нет, какая у него категория доходов и т.д. Так вот нас программу первым делом интересует заполнено ли поле «Способ отражения».

Если оно заполнено, то именно тот счет, который там указан, будет тянуться в начисление зарплаты, вне зависимости от каких-либо других настроек.

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2. Способ отражения затрат в карточке сотрудника

Только если в начислении поле «Способ отражения» чистое, то есть в нем нет данных,

тогда программа анализирует способ отражения расходов, указанный в карточке сотрудника в разделе «Зарплата и кадры» — «Сотрудники»:

Тут важно верно указать дату, с которой применяется новый способ отражения затрат в синей гиперссылке «История».

А то часто бывает в спешке бухгалтер поставит текущую дату, например, 01 февраля, и пытается перезаполнить начисление зарплаты за январь, ожидая, что там будет новый счет затрат, но естественно этого не происходит.

3. Способ отражения затрат общий для всей организации

Если по первому и второму пункту у вас пустые значения, то тогда счет учета зарплаты программа будет брать из общих зарплатных настроек, которые указаны в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Порядок учета зарплаты».

Надеемся, что теперь вы по-новому взглянули на 1С: Бухгалтерию предприятия!