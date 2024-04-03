Отчетность

Какие отчеты сдавать кадровикам во 2 квартале 2024 года

Данный материал обобщает в себя список отчетов, которые нужно сдавать кадровым работникам во 2 квартале 2024 года. Для удобства — информацию сведена в таблицу.
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Какие отчеты сдавать кадровикам во 2 квартале 2024 года
Иллюстрация: Franz26/pixabay

Даты подачи

Информация

Куда представлять

1 апреля

2 мая

3 июня

Сведения о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф).

Росстат

2 апреля

3 мая

4 июня

Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР).

Росстат

3 апреля

3 мая

3 июня

Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)).

Роструд

8 апреля

Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)).

Росстат

10 апреля

Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц).

Росстат

12 апреля

17 мая

17 июня

Реестр медработников, имеющих право на получение специальной соцвыплаты.

СФР

15 апреля

15 мая

17 июня

Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (месячная)).

Росстат

15 апреля

Сведения о численности и (П-4 (квартальная)).

Росстат

25 апреля

27 мая

25 июня

Налоговая, СФР

25 апреля

  • Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за I квартал.

  • Сведения по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию за I квартал.

  • Сведения и отчет по травматизму за I квартал.

Налоговая, СФР

27 апреля

Уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) — высококвалифицированным специалистам.

МВД

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Источник: https://buhguru.com/otchetnost/kakie-otchety-sdavat-kadrovikam-vo-2-kvartale-2024-goda.html#.

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