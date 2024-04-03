Какие отчеты сдавать кадровикам во 2 квартале 2024 года

Сведения и отчет по травматизму за I квартал.

Сведения по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию за I квартал.

Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за I квартал.

Сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях.

Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц).

Заполнять всю необходимую отчетность по работникам и вести кадровый учет без ошибок научим на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Программа курса актуальна и учитывает изменения в правилах работы в 2024 году. В программу включено обучение и воинскому учету. Вы можете купить курс по специальной цене за 7 300 руб. вместо 32 890 руб.

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Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом». Вы получите диплом, который будет подтверждать ваши профессиональные компетенции.