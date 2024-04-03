Какие отчеты сдавать кадровикам во 2 квартале 2024 года

Даты подачи
Информация
Куда представлять
1 апреля
2 мая
3 июня
Сведения о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф).
Росстат
2 апреля
3 мая
4 июня
Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР).
Росстат
3 апреля
3 мая
3 июня
Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)).
Роструд
8 апреля
—
—
Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)).
Росстат
10 апреля
—
—
Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц).
Росстат
12 апреля
17 мая
17 июня
Реестр медработников, имеющих право на получение специальной соцвыплаты.
СФР
15 апреля
15 мая
17 июня
Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (месячная)).
Росстат
15 апреля
—
—
Сведения о численности и (П-4 (квартальная)).
Росстат
25 апреля
27 мая
25 июня
Налоговая, СФР
25 апреля
—
—
Налоговая, СФР
27 апреля
—
—
Уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) — высококвалифицированным специалистам.
МВД
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Источник: https://buhguru.com/otchetnost/kakie-otchety-sdavat-kadrovikam-vo-2-kvartale-2024-goda.html#.
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