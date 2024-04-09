Всего один пункт в договоре — и ребенку пришлось платить кредит за свою мать: разбираем решение суда

К сожалению, известная фраза «сын за отца не отвечает» далеко не всегда срабатывает в нашей правоприменительной практике: найдется немало примеров того, как дети стали ответчиками в суде за долги своих родителей. Представлю вашему вниманию свежее решение Верховного суда по этой теме.

После смерти женщины единственным ее наследником по закону стал несовершеннолетний сын. Нотариус выдал ему свидетельство о праве на наследство, в которое вошла лишь сумма страховой выплаты, полагавшейся покойной матери (200 тысяч рублей).

Но вслед за этим сын получил письмо от банка: там напоминали о задолженности матери по кредитной карте и требовали от наследника вернуть все деньги с процентами (49 тысяч рублей). Тот отказался — и дело перешло в суд. Банк пояснил, что кредитная карта была выдана заемщице в 2014 году.

Она не допускала просрочек графика выплат, но, начиная с июля 2019 г., платежи по карте прекратились. Выяснив, что заемщица скончалась, банк установил ее наследника и предъявил к нему требования о возврате кредита.

По закону наследники действительно отвечают по долгам своего наследодателя (если они не носят личный характер и их размер не превышает стоимость полученного наследником имущества — ст. 1175 ГК). Но, несмотря на то, что все эти условия соблюдались, суд отказал банку во взыскании долга с ребенка, сославшись на пропуск срока исковой давности.

Как следовало из материалов дела, о просрочке выплаты кредита банку стало известно в июле 2019 г., а иск он подал только в августе 2022 г. — т. е. за рамками 3-летнего срока исковой давности (ст. 196 ГК). А открытие наследства не прерывает течение исковой давности.

В трех вышестоящих инстанциях согласились с таким решением, но банк дошел до Верховного суда — и там оно не устояло. В высшей инстанции обратили внимание на текст кредитного договора, который подписывала женщина:

в одном из пунктов говорилось, что погашение суммы кредита осуществляется «ежемесячными обязательными платежами»,

а по искам о взыскании задолженности по таким кредитам (где исполнение идет в форме периодических платежей), срок давности исчисляется не по общему правилу (на всю сумму долга, со дня, когда кредитор узнал о просрочке), а отдельно по каждому платежу — со дня, когда кредитор должен был узнать о нарушении своего права (п. 3 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС от 22.05.2013).

Если применить расчет по каждому платежу, получится, что банк уложился в срок исковой давности для большей части суммы кредитной задолженности — и наследнику все-таки придется выплатить ее, несмотря на свой юный возраст.

А все из-за указанного пункта в кредитном договоре (определение ВС № 4-КГ24-4-К1).