Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Происходящие в последнее время события значительно влияют на многие сферы нашей жизни, одной из которых является бизнес, испытывающий серьезные трудности, в частности, малый и средний бизнес, который нуждается в особой поддержке. Для этих целей предусмотрены различные программы и льготы. Подробнее о действующих и планируемых мерах поддержки мы расскажем далее.

Программы льготного кредитования МСП

Кредитные каникулы представляют собой возможность в течение определенного периода времени уменьшать платежи по займу или вовсе не платить. При этом какие-либо санкции к такой неуплате (неполной уплате) применены не будут.

Кредитные каникулы вправе получить организации, являющиеся субъектами МСП, у которых единственный участник — руководитель попал под мобилизацию (ст. 5 закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ).

Срок льготного периода равен сроку мобилизации, увеличенному на 90 дней. Для использования льготы нужно было не позднее 31.12.2023 обратиться к кредитору с требованием, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств.

При этом кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до дня мобилизации участника общества.

Помимо указанных льгот, законодательство (в лице правительства, Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП) предусматривает несколько программ льготного кредитования, которые действуют в 2024 году. Для получения такого кредита нужно обращаться в банк, являющийся участником данной государственной программы.

Рассмотрим подробнее, о каких льготных программах идет речь.

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1. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП

Проект запущен Банком России и Корпорацией МСП.

Поддержка заключается в предоставлении льготных кредитов в размере до 2 млрд рублей. Средства могут предоставляться на срок до 3 лет.

Ставка по кредиту не может быть больше ключевой ставки, которую увеличили на 3 процентных пункта, если заемщиком является субъект среднего предпринимательства, лизинговая компания или МФО, на 4 процентных пункта, если заемщиком является субъект малого предпринимательства, на 4,5 процентного пункта, если заемщиком является микропредприятие или самозанятый.

Цели программы:

рефинансирование выданных кредитов;

инвестиции для основных средств;

другие нужды, связанные с хозяйственной деятельностью;

иные цели для развития предпринимательской деятельности (не более 50 млн рублей).

Также подобные микрозаймы смогут получить самозанятые лица в сумме до 500 тыс. рублей на развитие своего дела. Из этой суммы указанные лица могут также оплачивать налоги (сборы).

Для получения кредита нужно обращаться в банк, имеющий специальные полномочия для его выдачи.

2. Программа «1764»

В рамках данного вида поддержки могут быть выданы кредиты на инвестиционную деятельность или пополнение оборотных средств.

Кредит предоставят на приобретение (создание, пополнение) основных средств, в целях реализации услуг общепита, строительства, утилизации отходов, туризма и прочее.

Заем может быть получен субъектами малого и среднего бизнеса по ставке не более 10,75% годовых (рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2,75%) .

Срок выдачи кредита будет определяться в зависимости от той цели, на которую такой кредит был выдан. Для выдачи кредита в оборотных целях максимальный срок составит 3 года, для инвестиционных целей — не более 10 лет.

3. Объединенная программа льготного кредитования

Данный вид поддержки включает в себя объединение программы стимулирования кредитования и субсидирование по программе 1764.

В рамках этой льготы некоторые субъекты МСП смогут получить сниженные проценты по кредиту.

Речь идет об организациях, имеющих существенное влияние на экономику. В частности, право на льготу имеют МСП, осуществляющие:

гостиничную деятельность;

обрабатывающее производство;

транспортировку и хранение;

переработку сельхозпродукции.

Процентная ставка:

для малого и микробизнеса — до 9%;

для среднего бизнеса — до 7,5%.

Потратить средства можно на закупку основных средств, капитальный ремонт, запуск новых производств и так далее.

Кредит предоставляется в инвестиционных целях и для проектного финансирования. Средства предоставляются на 10 лет (но только 5 из них льготный период). Сумма кредита от 50 млн до 2 млрд рублей.

В течение первых 3 лет ставки 7,5–9%, затем 2 года ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора.

Перечень банков, которые участвуют в данной программе, вы можете посмотреть на сайте Корпорации МСП (постановление Правительства от 16.08.2022 № 1420).

4. Кредиты на региональном уровне

Местные власти могут предусматривать и иные льготы в своих регионах, поэтому при поиске нужно отталкиваться от вашего конкретного субъекта.

Что касается Москвы, то в отношении предусмотренных в этом регионе льгот информация будет рассмотрена в статье отдельно.

Антикризисные оборотные кредиты

Уполномоченным банкам (кредитным, финансовым организациям), которые выдают льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляются субсидии. Они предоставляются в целях выдачи этих льготных кредитов.

Согласно подпункту 5 правил предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764, одним из таких льготных кредитов является кредит на пополнение оборотных средств.

Его размер составляет от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до 3 лет.

Ставка при этом при значениях ключевой ставки Центрального банка 13% годовых и более не может быть больше:

15% годовых — для малых предприятий;

13,5% годовых — для средних предприятий.

Кредит предоставляется при соблюдении следующих условий:

субъект ведет деятельность в приоритетных отраслях. Их перечень утвержден приложением 2 постановления Правительства от 30.12.2018 № 1764;

субъект соответствует требованиям, установленным п. 10 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Такой льготный кредит предоставляется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Также кредиты, в том числе на пополнение оборотных средств, предоставляются по программе Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Документом, регламентирующим программу оборотного кредитования, является «Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденная решением совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 15.03.2022, протокол № 131.

Инвестиционный кредит для малого бизнеса

Льготные кредиты предоставляются и на некоторые инвестиционные цели, в частности, на приобретение и (или) создание (в том числе достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств, включая выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации. Регулируется такое предоставление также пп. 5 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Размер кредита составляет от 500 тыс. до 2 млрд рублей, срок предоставления — 10 лет. Ставка не должна превышать 15%годовых для малых предприятий и 13,5% годовых — для средних предприятий.

Кредит предоставляется субъектам, ведущим деятельность в приоритетных отраслях, установленных приложением 2. А заемщик должен соответствовать обязательным требованиям, установленным п. 10 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Данная льгота также предоставляется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Другие кредиты, предоставляемые проектом «Акселерация субъектов МСП»

Кредиты на развитие предпринимательской деятельности.

Размер кредита достигает 10 млн рублей, предоставляется на срок до 3 лет. Ставка не должна превышать 15,75% годовых.

Кредиты МСП на рефинансирование кредита.

Относится к ранее предоставленному кредиту в рублях по кредитному договору. Предоставляется на срок, не превышающий срока по рефинансируемому кредиту.

Ставка не должна превышать 15% годовых для малых предприятий и 13,5% годовых — для средних предприятий. Или не более 12,25% годовых, если ключевая ставка Банка России менее 13% годовых;

Порядок регулируется постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764 (пп. 5, 5 (1) правил предоставления субсидий из федерального бюджета).

Льготное кредитование высокотехнологичных и инновационных субъектов МСП

В 2024 году продолжает действовать право на получение льготных кредитов в АО «МСП Банк». Получить средства могут высокотехнологичные, инновационные субъекты МСП.

Определять заемщика как высокотехнологичного (инновационного) субъекта МСП корпорация будет с привлечением независимых экспертов.

Порядок предоставления льготы регулируется постановлением Правительства от 25.03.2022 № 469.

Льготное кредитование МСП в Москве

В 2024 году продолжает действовать льготное кредитование МСП в Москве. Для субъектов, уже взявших кредит, сохранятся те же условия в отношении процентной ставки.

Программа была создана для получения онлайн-кредитов субъектами малого и среднего бизнеса на любые цели.

Конечная ставка 13,5% (половина ключевой ставки Банка России плюс 5 процентных пунктов). Получить можно не более 5 млн рублей. Срок субсидирования — 9 месяцев.

В качестве дополнительных мер поддержки бизнеса была также создана городская программа льготного факторинга. Создана она для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.

В рамках данной программы факторинговая компания осуществляет финансирование при отгрузке и рассчитывается с потребителем.

Делается это в целях продолжения работы предприятий и стабилизации цен для потребителей в условиях санкций.

Ставка по договору факторинга доходит до 13,5%, срок — 12 месяцев.

Другие дополнительные льготы

В 2024 году также действуют различные налоговые и другие льготы для некоторых субъектов. Рассмотрим подробнее, что они из себя представляют и у кого есть право на их применение.

НДС . Установлена с нулевая ставка НДС для гостиниц и объектов, относящихся к туристической индустрии. Ставка применяется до 30.06.2027 по уже действующим гостиницам. В отношении же новых объектов пользоваться нулевой ставкой можно до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за налоговым периодом введения объекта туристской индустрии в эксплуатацию.

До конца 2025 года продолжает существовать заявительный порядок возмещения НДС . Возмещение происходит без банковской гарантии (поручительства).

Налог на прибыль . Налогом не облагается доход в сумме долга, прощенного иностранным кредитором.

Субсидии на трудоустройство . На 2024 год продлена программа субсидирования в отношении трудоустройства лиц до 30 лет, безработных и беженцев. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда. Чтобы получить субсидию, подбор новых сотрудников должен происходить через портал «Работа в России». Порядок регулируется постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2134.

Курсовые разницы . Положительные и отрицательные курсовые разницы признаются в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения требования либо обязательства. Правило действует для положительных курсовых разниц возникших в 2022–2024 годах, и отрицательных, которые появились в 2023–2024 годах.

Мораторий на проверки . В 2024 году продолжает действовать мораторий на валютные проверки. Также он действует в отношении плановых неналоговых проверок. Помимо этого, не будут привлекать к ответственности при неисполнении требований валютного законодательства по причине санкций.

Штрафы и пени.

Значительное снижение штрафов за валютные нарушения. Ранее размер штрафов составлял 75–100%, а теперь он будет 20–40%.

Отмена штрафа в размере 40% в отношении контролируемых сделок. Речь идет о сделках за 2022 и 2023 годы.

Также штраф теперь не платят, если уточненная налоговая декларация подана не в срок. Но есть условие и заключается оно в том, что на едином налоговом счету должны быть в наличии средства, позволяющие уплатить налоги.