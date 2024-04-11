Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Программы льготного кредитования МСП
Кредитные каникулы представляют собой возможность в течение определенного периода времени уменьшать платежи по займу или вовсе не платить. При этом какие-либо санкции к такой неуплате (неполной уплате) применены не будут.
Кредитные каникулы вправе получить организации, являющиеся субъектами МСП, у которых единственный участник — руководитель попал под мобилизацию (ст. 5 закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ).
Срок льготного периода равен сроку мобилизации, увеличенному на 90 дней. Для использования льготы нужно было не позднее 31.12.2023 обратиться к кредитору с требованием, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств.
При этом кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до дня мобилизации участника общества.
Помимо указанных льгот, законодательство (в лице правительства, Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП) предусматривает несколько программ льготного кредитования, которые действуют в 2024 году. Для получения такого кредита нужно обращаться в банк, являющийся участником данной государственной программы.
Рассмотрим подробнее, о каких льготных программах идет речь.
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1. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
Проект запущен Банком России и Корпорацией МСП.
Поддержка заключается в предоставлении льготных кредитов в размере до 2 млрд рублей. Средства могут предоставляться на срок до 3 лет.
Ставка по кредиту не может быть больше ключевой ставки, которую увеличили на 3 процентных пункта, если заемщиком является субъект среднего предпринимательства, лизинговая компания или МФО, на 4 процентных пункта, если заемщиком является субъект малого предпринимательства, на 4,5 процентного пункта, если заемщиком является микропредприятие или самозанятый.
Цели программы:
рефинансирование выданных кредитов;
инвестиции для основных средств;
другие нужды, связанные с хозяйственной деятельностью;
иные цели для развития предпринимательской деятельности (не более 50 млн рублей).
Также подобные микрозаймы смогут получить самозанятые лица в сумме до 500 тыс. рублей на развитие своего дела. Из этой суммы указанные лица могут также оплачивать налоги (сборы).
Для получения кредита нужно обращаться в банк, имеющий специальные полномочия для его выдачи.
2. Программа «1764»
В рамках данного вида поддержки могут быть выданы кредиты на инвестиционную деятельность или пополнение оборотных средств.
Кредит предоставят на приобретение (создание, пополнение) основных средств, в целях реализации услуг общепита, строительства, утилизации отходов, туризма и прочее.
Заем может быть получен субъектами малого и среднего бизнеса по ставке не более 10,75% годовых (рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2,75%) .
Срок выдачи кредита будет определяться в зависимости от той цели, на которую такой кредит был выдан. Для выдачи кредита в оборотных целях максимальный срок составит 3 года, для инвестиционных целей — не более 10 лет.
3. Объединенная программа льготного кредитования
Данный вид поддержки включает в себя объединение программы стимулирования кредитования и субсидирование по программе 1764.
В рамках этой льготы некоторые субъекты МСП смогут получить сниженные проценты по кредиту.
Речь идет об организациях, имеющих существенное влияние на экономику. В частности, право на льготу имеют МСП, осуществляющие:
гостиничную деятельность;
обрабатывающее производство;
транспортировку и хранение;
переработку сельхозпродукции.
Процентная ставка:
для малого и микробизнеса — до 9%;
для среднего бизнеса — до 7,5%.
Потратить средства можно на закупку основных средств, капитальный ремонт, запуск новых производств и так далее.
Кредит предоставляется в инвестиционных целях и для проектного финансирования. Средства предоставляются на 10 лет (но только 5 из них льготный период). Сумма кредита от 50 млн до 2 млрд рублей.
В течение первых 3 лет ставки 7,5–9%, затем 2 года ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора.
Перечень банков, которые участвуют в данной программе, вы можете посмотреть на сайте Корпорации МСП (постановление Правительства от 16.08.2022 № 1420).
4. Кредиты на региональном уровне
Местные власти могут предусматривать и иные льготы в своих регионах, поэтому при поиске нужно отталкиваться от вашего конкретного субъекта.
Что касается Москвы, то в отношении предусмотренных в этом регионе льгот информация будет рассмотрена в статье отдельно.
Антикризисные оборотные кредиты
Уполномоченным банкам (кредитным, финансовым организациям), которые выдают льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляются субсидии. Они предоставляются в целях выдачи этих льготных кредитов.
Согласно подпункту 5 правил предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764, одним из таких льготных кредитов является кредит на пополнение оборотных средств.
Его размер составляет от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до 3 лет.
Ставка при этом при значениях ключевой ставки Центрального банка 13% годовых и более не может быть больше:
15% годовых — для малых предприятий;
13,5% годовых — для средних предприятий.
Кредит предоставляется при соблюдении следующих условий:
субъект ведет деятельность в приоритетных отраслях. Их перечень утвержден приложением 2 постановления Правительства от 30.12.2018 № 1764;
субъект соответствует требованиям, установленным п. 10 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.
Такой льготный кредит предоставляется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Также кредиты, в том числе на пополнение оборотных средств, предоставляются по программе Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
Документом, регламентирующим программу оборотного кредитования, является «Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденная решением совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 15.03.2022, протокол № 131.
Инвестиционный кредит для малого бизнеса
Льготные кредиты предоставляются и на некоторые инвестиционные цели, в частности, на приобретение и (или) создание (в том числе достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств, включая выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации. Регулируется такое предоставление также пп. 5 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.
Размер кредита составляет от 500 тыс. до 2 млрд рублей, срок предоставления — 10 лет. Ставка не должна превышать 15%годовых для малых предприятий и 13,5% годовых — для средних предприятий.
Кредит предоставляется субъектам, ведущим деятельность в приоритетных отраслях, установленных приложением 2. А заемщик должен соответствовать обязательным требованиям, установленным п. 10 правил предоставления субсидий из федерального бюджета.
Данная льгота также предоставляется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Другие кредиты, предоставляемые проектом «Акселерация субъектов МСП»
Кредиты на развитие предпринимательской деятельности.
Размер кредита достигает 10 млн рублей, предоставляется на срок до 3 лет. Ставка не должна превышать 15,75% годовых.
Кредиты МСП на рефинансирование кредита.
Относится к ранее предоставленному кредиту в рублях по кредитному договору. Предоставляется на срок, не превышающий срока по рефинансируемому кредиту.
Ставка не должна превышать 15% годовых для малых предприятий и 13,5% годовых — для средних предприятий. Или не более 12,25% годовых, если ключевая ставка Банка России менее 13% годовых;
Порядок регулируется постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764 (пп. 5, 5 (1) правил предоставления субсидий из федерального бюджета).
Льготное кредитование высокотехнологичных и инновационных субъектов МСП
В 2024 году продолжает действовать право на получение льготных кредитов в АО «МСП Банк». Получить средства могут высокотехнологичные, инновационные субъекты МСП.
Определять заемщика как высокотехнологичного (инновационного) субъекта МСП корпорация будет с привлечением независимых экспертов.
Порядок предоставления льготы регулируется постановлением Правительства от 25.03.2022 № 469.
Льготное кредитование МСП в Москве
В 2024 году продолжает действовать льготное кредитование МСП в Москве. Для субъектов, уже взявших кредит, сохранятся те же условия в отношении процентной ставки.
Программа была создана для получения онлайн-кредитов субъектами малого и среднего бизнеса на любые цели.
Конечная ставка 13,5% (половина ключевой ставки Банка России плюс 5 процентных пунктов). Получить можно не более 5 млн рублей. Срок субсидирования — 9 месяцев.
В качестве дополнительных мер поддержки бизнеса была также создана городская программа льготного факторинга. Создана она для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.
В рамках данной программы факторинговая компания осуществляет финансирование при отгрузке и рассчитывается с потребителем.
Делается это в целях продолжения работы предприятий и стабилизации цен для потребителей в условиях санкций.
Ставка по договору факторинга доходит до 13,5%, срок — 12 месяцев.
Другие дополнительные льготы
В 2024 году также действуют различные налоговые и другие льготы для некоторых субъектов. Рассмотрим подробнее, что они из себя представляют и у кого есть право на их применение.
НДС. Установлена с нулевая ставка НДС для гостиниц и объектов, относящихся к туристической индустрии. Ставка применяется до 30.06.2027 по уже действующим гостиницам. В отношении же новых объектов пользоваться нулевой ставкой можно до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за налоговым периодом введения объекта туристской индустрии в эксплуатацию.
До конца 2025 года продолжает существовать заявительный порядок возмещения НДС. Возмещение происходит без банковской гарантии (поручительства).
Налог на прибыль. Налогом не облагается доход в сумме долга, прощенного иностранным кредитором.
Субсидии на трудоустройство. На 2024 год продлена программа субсидирования в отношении трудоустройства лиц до 30 лет, безработных и беженцев. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда. Чтобы получить субсидию, подбор новых сотрудников должен происходить через портал «Работа в России». Порядок регулируется постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2134.
Курсовые разницы. Положительные и отрицательные курсовые разницы признаются в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения требования либо обязательства. Правило действует для положительных курсовых разниц возникших в 2022–2024 годах, и отрицательных, которые появились в 2023–2024 годах.
Мораторий на проверки. В 2024 году продолжает действовать мораторий на валютные проверки. Также он действует в отношении плановых неналоговых проверок. Помимо этого, не будут привлекать к ответственности при неисполнении требований валютного законодательства по причине санкций.
Штрафы и пени.
Значительное снижение штрафов за валютные нарушения. Ранее размер штрафов составлял 75–100%, а теперь он будет 20–40%.
Отмена штрафа в размере 40% в отношении контролируемых сделок. Речь идет о сделках за 2022 и 2023 годы.
Также штраф теперь не платят, если уточненная налоговая декларация подана не в срок. Но есть условие и заключается оно в том, что на едином налоговом счету должны быть в наличии средства, позволяющие уплатить налоги.
Выдача лицензий. На сегодняшний день действует возможность получения лицензий в упрощенном порядке. Данный порядок продлен до 31.12.2024.
Государственные контракты. Возможность изменения условий контракта, заключенного до 01.01.2023 поставщиком, если он сможет обосновать причину его неисполнения.
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