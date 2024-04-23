Учет убытков в 2024 году

К сожалению, не всегда компаниям удается получить желаемую прибыль. Что делать, если расходы превысили полученные организацией доходы? Как списать полученные убытки и предотвратить возможные претензии проверяющих, рассмотрим в этой статье.

Убыток в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете финансовый результат деятельности компании определятся по итогам года, в течение которого информация о выручке от основной деятельности и прочих доходах и расходах аккумулируется на счетах 90 и 91.

В конце года проводится реформация баланса. Это процесс закрытия счетов 90, 91 и 99 внутренними проводками и подведение финансовых результатов.

После этих проводок конечное сальдо остается только на счете 99, на котором ведется учет прибыли. Сальдо по счету 99 и показывает финансовый результат деятельности за отчетный период.

Если сальдо кредитовое, то компания получила прибыль. Дебетовое сальдо показывает убыток. Затем сальдо со счета 99 переносится на счет 84 — счет учета нераспределенной прибыли (непокрытых убытков).

В зависимости от финансового результата проводка будет выглядеть следующим образом:

Дт 99 Кт 84 — если получена прибыль;

Дт 84 Кт 99 — если получен убыток.

По состоянию на 1 января остатков по счету 99 не должно быть.

В случае если результатом деятельности компании за прошлый год стал убыток, собственники бизнеса должны принять решение, что с ним делать дальше. Возможны следующие варианты покрытия убытка:

за счет ранее сформированных резервов (Дт 82 Кт 84);

за счет добавочного капитала (Дт 83 Кт 84);

за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (Дт 84 Кт 84).

Если в компании отсутствуют источники для покрытия убытка, он так и останется на счете 84.

Организации, являющиеся плательщиком налога на прибыль, в большинстве случаев обязаны применять ПБУ 18/02, который регулирует отражение в бухгалтерском учете расчетов по указанному налогу. Отказаться от применения данного ПБУ могут малые предприятия, ведущие бухучет упрощенным способом, но свое решение они должны закрепить в учетной политике.

Согласно пункту 20 ПБУ 18/02 компании рассчитывают налог на прибыль исходя из данных бухгалтерского учета. Этот показатель не используется в налоговом учете и нужен исключительно в целях ведения бухучета.

Если в отчетном периоде получен убыток, в учете отражается условный доход по налогу на прибыль. Его размер определяют путем умножения размера убытка на ставку по налогу на прибыль. На основании бухгалтерской справки делается проводка Дт 68 Кт 99.

Компании, у которых убыток сформировался по данным налогового учета, имеют возможность уменьшить налоговую базу следующих периодов на сумму убытка. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Размер убытка, который впоследствии будет переноситься на будущие периоды, формирует отложенный налоговый актив. Он рассчитывается путем умножения размера убытка (вычитаемой временной разницы) на ставку налога на прибыль. При этом делается проводка Дт 09 Кт 68.

Когда же компания будет уменьшать налоговую базу следующего периода, этот отложенный налоговый актив будет уменьшаться обратной проводкой, а именно Дт 68 Кт 09. Обе проводки выполняют на основании бухгалтерской справки.

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Убыток в налоговом учете

Иногда налогоплательщики сталкиваются с тем, что в налоговом учете расходов заявлено больше, чем доходов. Это влечет за собой отражение в налоговой отчетности финансового результата в виде убытка (п. 8 ст. 274 НК).

Не секрет, что убытки всегда находились под пристальным взглядом налоговиков. Ведь главная цель любой коммерческой организации — получить прибыль от своей деятельности.

А если этого не происходит, налоговая может заподозрить, что компания пытается уменьшить таким образом свои налоговые обязательства (занижает доходы или в отчетном периоде имелись «лишние» расходы, уменьшающие налоговую базу).

Кроме того, получение убытков в одном налоговом периоде позволяет уменьшать базу в последующих, что также дает возможность бизнесу регулировать свою налоговую нагрузку.

Поэтому при подаче декларации с убытком у налоговиков появляются дополнительные меры налогового контроля. В частности, они могут запрашивать пояснения, обосновывающие размер убытка (абз. 3 п. 3 ст. 88 НК). Причем как при представлении убыточной декларации, так и при проведении проверок за все периоды, в которых организация уменьшала налоговую базу на убытки прошлых лет (постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 05.11.2015 № А11-372/2015).

Кроме того, отражение убытков в течение двух и более лет является одним из оснований для включения налогоплательщика в план проведения выездной налоговой проверки (п. 2 общедоступных критериев оценки рисков, утвержденных приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Распространенной является практика, когда при получении убыточной декларации налоговая просит подать уточненку с суммой налога к доплате. Делать это или нет, решать налогоплательщику. Как правило, на конечный выбор влияет степень уверенности в данных налогового учета, наличие всех необходимых подтверждающих документов, реальность хозяйственных операций, а также готовность организации к активному взаимодействию с госорганом (подача пояснений, участие в комиссиях и т.п.).

Как мы уже отмечали, главное свойство налоговых убытков заключается в том, что они позволяют уменьшать налоговую базу следующих периодов, снижая сумму налога к уплате в бюджет. Это называется переносом убытков на будущее.

Налоговый кодекс устанавливает определенные правила, которыми нужно руководствоваться при списании убытков в налоговом учете. Порядок налогового учета убытков различается в зависимости от применяемого режима налогообложения. Так, для целей исчисления налога на прибыль правила списания убытка закреплены в статье 283 НК.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что убытки прошлых лет уменьшают налоговую базу последовательно, в хронологическом порядке. Это означает, что нельзя уменьшить базу сначала на убытки 2023 года, а в следующем периоде — на убытки 2022 года.

Ограничений по сроку, в течение которого можно уменьшать базу на убытки, нет. Ранее действовало ограничение 10 лет. Но теперь Налоговый кодекс устанавливает ограничение по размеру. Уменьшить налоговую базу можно не более чем в два раза. Такое ограничение применяется к налоговой базе за 2017–2026 годы. Отдельные исключения из этого правила приведены в п. 2.1 ст. 283 НК.

Необязательно уменьшать базу на максимально допустимый размер. Можно уменьшить ее частично, а можно и вовсе не уменьшать — это право налогоплательщика. Накопленный убыток при этом не сгорает.

Нельзя переносить убытки, которые получены (п. 1 ст. 283 НК):

при осуществлении деятельности по другим налоговым режимам;

от участия в инвестиционном товариществе;

от реализации акций или долей в уставном капитале;

отдельными категориями налогоплательщиков, если убыток возник при налогообложении по ставке 0 процентов (операторами по обращению с твердыми бытовыми отходами, резидентами научного центра «Сколково» и так далее).

УСН: учет убытка

Как и по налогу на прибыль, принимает решение о том, списывать убытки прошлых лет или забыть о них и не уменьшать налоговую базу, налогоплательщик.

Правила об учете полученных в предыдущих налоговых периодах убытков есть и в главе Налогового кодекса, посвященной упрощенной системе налогообложения, но актуальны они только для налогоплательщиков с объектом «Доходы минус расходы».

При объекте «Доходы» налогоплательщики уменьшают налоговую базу только на страховые взносы и торговый сбор. Уменьшить ее на убытки прошлых лет нельзя.

Давайте рассмотрим, как определяется сумма убытка.

Она представляет собой отрицательную разницу между полученными в налоговом периоде доходами и понесенными налогоплательщиком доходами.

Причем доходы и расходы определяются в порядке, установленном главой 26.2 НК. Если какой-то расход нельзя учесть в налоговой базе по УСН, то и сумму убытка он не формирует.

Учитывать при определении убытка можно только те доходы и расходы, которые относятся к периоду, в котором налогоплательщик применял УСН с объектом «Доходы минус расходы». Убытки, полученные при применении УСН с объектом «Доходы», других налоговых режимов, при УСН не уменьшают налоговую базу. Как и убытки при УСН не уменьшают налоговую базу по другим режимам, если налогоплательщик добровольно откажется от применения УСН либо утратит право на его применение.

Обратите внимание: если налогоплательщик за год получил убыток, заплатить УСН в бюджет тем не менее придется. Напомним, что по итогам каждого года плательщики УСН с объектом «Доходы минус расходы» сравнивают исчисленную сумму налога с 1% от полученных доходов. Если исчисленная сумма УСН меньше этой величины, то в бюджет перечисляется минимальный налог, который и составляет 1% от доходов. Позже эту сумму также можно будет зачесть.

Зачитывать убытки можно только последовательно, в хронологическом порядке их получения. Это означает, что нельзя уменьшить налоговую базу сначала на убыток 2023 года, а потом на убыток 2016 года.

Организации и ИП на УСН не ограничены в сумме убытка прошлых лет, которую можно перенести на будущее. Можно уменьшить хоть всю налоговую базу. Но сначала из нее нужно вычесть минимальный налог на прошлые периоды. Проверить максимальную сумму, которую можно списать, можно, обратившись к строке 120 раздела III книги учета доходов и расходов.

Вместе с тем необязательно уменьшать налог до минимума, можно списать лишь часть накопленного убытка, а оставшуюся сумму разнести на следующие периоды, что позволит держать под контролем налоговые платежи по УСН.

Единственное ограничение при уменьшении убытка касается периода времени, в течение которого они могут быть учтены.

В пункте 7 статьи 346.18 НК говорится, что у налогоплательщика есть всего 10 лет, которые исчисляются со следующего года после периода, в котором получен убыток. Так, самым поздним периодом, в котором можно учесть убыток 2024 года, станет 2034 год.

Указанный срок не продлевается на периоды, в которых налогоплательщик применял УСН с другим объектом или другой режим налогообложения.

Еще один важный момент заключается в том, что на убытки прошлых лет можно уменьшать только годовую сумму налога. Квартальные авансовые платежи на убытки уменьшать нельзя (письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24968).

Полученный за налоговый период убыток отражается в строке 041 справки к разделу I и в строке 140 раздела III книги учета доходов и расходов (пп. 17, 43 порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН), а в декларации по УСН в строке 253 раздела 2.2 (п. 7.13 порядка заполнения декларации по УСН).

Уменьшение налоговой базы на убытки прошлых лет отражается в строке 130 раздела III книги учета доходов и расходов, а в декларации — по строке 230 раздела 2.2 (п. 42 порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН, п. 7.5 порядка заполнения декларации по УСН). Значения этих строк должны совпадать.

Учет убытков: документальное подтверждение

У налогоплательщиков обязательно должны быть документы, которыми они могут подтвердить убытки и правильность их списания в налоговом учете.

Налоговый кодекс не содержит перечня документов, которыми можно подтвердить налоговые убытки.

Чаще всего такими бумагами выступают первичные учетные документы, которыми организации и предприниматели подтверждают учитываемые при налогообложении расходы, а также регистры налогового учета: договоры, акты, счета, акты сверки, накладные, платежные поручения, выписки банка и тому подобное.

Статья 252 НК говорит, что затраты налогоплательщиков надо подтверждать документами, оформленными в соответствии с нормами российского законодательства или обычаями делового оборота, применяемыми в другой стране, на территории которой они были произведены. Также в обоснование затрат можно ссылаться на документы, косвенно подтверждающие расходы (приказ о командировке, таможенная декларация и другие). Причем при отсутствии первичных документов обосновать убытки только регистрами налогового учета не получится (постановления Президиума ВАС от 24.07.2012 № 3546/12, Арбитражного суда Поволжского округа от 06.04.2022 № Ф06-16873/2022).

Пунктом 4 статьи 283 НК установлено, что налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков (письмо Минфина от 28.01.2022 № 03-03-06/3/5632).

Кроме того, по общему правилу бухгалтерские и налоговые документы следует хранить в течение 5 лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК). Это касается и документов, подтверждающих убытки.

Поэтому документы, обосновывающие налоговые убытки, следует хранить в течение 5 лет после того, как они списаны в налоговом учете в уменьшение налоговой базы последующих периодов. Проиллюстрируем на примере. Если убыток получен за 2023 год и последняя его часть будет учтена в 2025 году, то документы должны быть сохранены до конца 2030 года.