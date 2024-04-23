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Управление персоналом

Что такое системное мышление и как руководителю научиться использовать его на практике

Мы живем в мире систем. Рабочий коллектив, проектная группа, спортивная команда, семья, зрители в театре, пользователи приложения — мы всегда находимся во взаимодействии с другими людьми и организациями или участвуем в процессах, а значит ведем системную деятельность. И этой деятельностью важно научиться управлять, чтобы достигать своих целей.
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Что такое системное мышление и как руководителю научиться использовать его на практике
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое система

Существует три основных признака систем:

  1. Цель или функция совместного действия или существования.

  2. Ролевое взаимодействие элементов.

  3. Оформленные или обозначенные границы от остальных объектов внешней среды.

Цели, элементы, отношения между элементами, структура, используемые ресурсы, производимые продукты или сервисы — по этим параметрам мы можем в самом простом варианте описать систему.

Самое важное свойство систем — эмерджентность (с английского, «неожиданно возникающее» свойство). Система обладает свойствами, которые не проявляются у ее элементов по отдельности и возникают только в результате взаимодействия и совместной работы.

Если систему разобрать на части и пересобрать снова с теми же элементами, эмерджентные свойства системы изменятся и могут исчезнуть. Например, футбольные команды имеют одинаковые структуры, но при этом в играх демонстрируют разные результаты. Распустив футбольную команду на какое-то время и собрав ее с теми же игроками, мы получим другую команду. На эмерджентные свойства системы очень сильно влияет время и ритм взаимодействия.

Зачем руководителю развивать системное мышление

Системное мышление это метакомпетенция, критически важная для руководителей.

Стратегическое планирование, постановка целей, подбор кадров, формирование коллективов, проектная деятельность, трансформация и развитие организации — без системного подхода невозможно качественно осуществлять эти функции.

Системное мышление позволяет увидеть свою организацию на фоне происходящих изменений и принять более качественное решение о ее будущем.

Для этого руководителю важно научиться: 

  • Определять требования внешней среды к системам, системообразующие ресурсы и их источники.

  • Идентифицировать, описывать, проектировать, изменять системы.

  • Прогнозировать их реакции и управлять поведением систем.

Эти навыки незаменимы в условиях неопределенности, когда приходится адаптировать организацию к новым требованиям внешней среды, и при этом сохранять баланс между необходимой для работы систем стабильностью и изменениями.

Когда применять системное мышление

Когда мы сталкиваемся со сложностью и неопределенностью и нам нужно более уверенно принимать качественные решения. Это может быть построение нового бизнеса или реорганизация существующего, повышение эффективности управления, определение размера необходимых инвестиций, разработка проектов, новых продуктов и услуг, маркетинг и социальные коммуникации и любая область, где царствует хаос и нелинейность.

С чего начать

Попробуйте диаграмму связей — очень простой инструмент, который каждый из нас видел в фильмах о детективах и расследованиях. Помните, когда на доске или стене развешиваются фото, вырезки из газет или стикеры и между ними рисуются стрелки или протягиваются ниточки? Это и есть диаграмма связей.

Она универсальна и может использоваться в исследовании систем любого масштаба.

Что делать

  • Напишите на стикерах названия объектов, связи между которыми вы хотите исследовать. Это могут быть люди, участники  бизнес-процессов, партнеры, должники, конкуренты, продукты, сервисы. На первом этапе не старайтесь охватить все, ограничитесь тем, что хорошо вам знакомо. Далее вы сможете дополнить или объединить объекты.

  • Определите взаимное влияние объектов. Выделите самый влиятельный (тот, который имеет наибольшее количество связей) и самый невостребованный элемент диаграммы.

  • Попробуйте проследить причинно-следственную связь: чем объекты обмениваются, что дают и что требуют взамен, как эти связи определяют поведение элементов, качество продукта или характеристики выполняемой работы. 

  • Теперь, когда перед вами будет наглядная картина связи и зависимости объектов, вы можете найти лучший вариант осуществления изменений. Возможно, разработать и проверить гипотезу, применить управленческий арсенал.

Также диаграмма связей помогает увидеть причину нежелательного поведения объектов/элементов в системе. Система может «сломать» любой элемент под свои ожидания, поэтому важно помнить, что поведение элементов в большей части определяется влиянием системы и местом элемента в ее структуре.

Системная роль оказывает сильное влияние на людей: системная модель поведения формирует поступки, речь, действия, внешний вид, этику общения, декларируемые ценности, уровень потребления и прочее.

Например, талантливый и компетентный сотрудник, показавший высокий уровень профессионализма на собеседовании и пробных заданиях, может не оправдать ваших ожиданий из-за того, что неформальная социальная группа новых коллег деструктивно влияет на его мотивацию.

Есть и другие инструменты системного мышления: «рыбья кость», диаграмма Каору Исикавы, квадрат Декарта, SCORE, морфологическая матрица, матрица критериев, подход MVP, моделирование, многофакторный анализ. Каждый может выбрать то, что больше подходит под индивидуальный стиль мышления.

Помните, что фокус системного мышления — трансформация, разработка новых связей, модификация продуктов и процессов, развитие и адаптация структуры, проведение изменений и запуск более эффективного взаимодействия частей системы. Эти процессы всегда связаны с сопротивлением, нестабильностью и неопределенностью.

Подходы, инструменты и методы системного мышления позволяют эффективно взаимодействовать с хаосом, который сейчас стал «новой нормальностью».

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