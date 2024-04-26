Какие распространенные страхи кандидатов перед собеседованием нерациональны

Собеседование является неотъемлемой частью процесса поиска работы, и многие кандидаты испытывают страх перед ним. Однако, некоторые из этих страхов являются нерациональными и необоснованными. В этой статье предлагаю рассмотреть несколько распространенных страхов кандидатов и расскажу, как их преодолеть.

Довольно часто у соискателей перед собеседованием могут возникать различные страхи и опасения, некоторые из них обоснованы, а некоторые иррациональны. Для начала посмотрим «врагам» в лицо и назовем их по имени:

Страх неудачи . Часто кандидаты на ту или иную должность боятся того, что они не смогут убедить работодателя в своих способностях и навыках, что приведет к отказу на позицию.

Страх неподготовленности . В этом случае соискатели боятся оказаться недостаточно подготовленным к собеседованию, не знать ответов на вопросы или не иметь достаточной информации о компании.

Страх собственной некомпетентности . Еще один важный страх кандидатов — не соответствие требованиям или недостаточность навыков для выполнения работы.

Страх оценки . Как и любой человек, соискатель боится того, что его личность, внешность или поведение будут оценены негативно работодателем, что может повлиять на исход собеседования.

Страх говорить несвязно. Стресс при приеме на работу может сыграть с кандидатом злую шутку, и он просто окажется неспособным выразить свои мысли четко и убедительно, что может привести к неполноценному общению с работодателем.

Эти страхи вполне естественны, и многие кандидаты сталкиваются с ними. Однако, понимание и осознание этих страхов помогают соискателям разработать стратегии для их преодоления и повышения своей уверенности перед собеседованием.

Давайте разберем основные из этих страхов и посмотрим, как от них избавиться, чтобы получить работу мечты.

Первое и самое важное, что кроется за каждым из перечисленных страхов — страх показать волнение. Многие кандидаты беспокоятся, что их нервозность будет заметна, и это негативно повлияет на их шансы получить работу.

Однако, волнение перед собеседованием — это естественная реакция, и большинство работодателей понимают это.

Важно помнить, что небольшое волнение не является чем-то страшным или непрофессиональным. Чтобы справиться с этим страхом, я предлагаю следующее:

Подготовка и практика: чем лучше вы подготовитесь к собеседованию, тем увереннее будете себя чувствовать.

Просмотрите возможные вопросы, изучите информацию о компании и ее ценностях.

Проведите практические упражнения, включающие ответы на типичные вопросы собеседования. Это поможет вам чувствовать себя более уверенным и готовым к интервью.

Дыхательные упражнения и расслабление: перед собеседованием можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы снять напряжение и успокоиться. Расслабляющие упражнения, такие как медитация или йога, также могут помочь уменьшить волнение.

Также здесь отлично сделать технику «Пружинка». Сначала напрягите все мышцы тела максимально сильно, насколько можете, а затем резко расслабьте их. Повторите упражнение 2-3 раза и увидите, как ваше тело расслабится.

Позитивное мышление: замените негативные мысли положительными.

Вместо того, чтобы думать о том, что может пойти не так, сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и достижениях. Запомните, что вас пригласили на собеседование потому, что ваше резюме заинтересовало работодателя, и вы имеете все шансы на успех.

Так же отлично работает техника «Самопрограммирование». Закройте глаза и представьте себя таким, будто вы уже успешно прошли собеседование и получили работу в компании.

Мысленно проведите себя через рабочий, день, неделю, месяц. Представьте, что вы успешный сотрудник и уже отлично справляетесь со своими рабочими обязанностями. Какой вы там? Максимально детализируйте этот образ. Примерьте его на себя, а затем сделайте вдох-выдох, открывайте глаза и смело идите на собеседование.

Также одним из самых нервных и стрессовых моментов в поиске работы является боязнь говорить несвязно. Соискатели часто беспокоятся, что это может негативно повлиять на их шансы получить желаемую должность. Однако и с этой проблемой можно справиться с помощью простых действий:

Подготовьтесь заранее : перед собеседованием изучите компанию и должность, на которую вы претендуете. Составьте список вопросов, которые могут быть заданы, и подготовьте ответы на них. Это поможет вам ощутить большую уверенность и избежать несвязных ответов.

Практикуйте свою речь : потренируйтесь говорить связно. Запишите себя на видео или попросите друга, или родственника выступить в роли собеседника. Практика поможет вам улучшить свои навыки коммуникации и снизить страх перед собеседованием. Также можно потренироваться говорить у зеркала. Попробуйте поговорить со своим отражением, так вы еще и отметите свое поведение и телесные реакции.

Фокусируйтесь на структуре ответа : прежде чем отвечать на вопрос, сначала определитесь с основными пунктами, которые хотите включить в свой ответ. Распределите их по порядку и используйте логическую структуру, чтобы связать их вместе. Это поможет вам говорить более организованно и последовательно.

Используйте ключевые слова : попробуйте выделить ключевые слова или фразы, которые помогут вам организовать свои мысли и структурировать ответ. Это также поможет вам не забыть важные детали или аргументы во время речи.

Не бойтесь попросить уточнения : если у вас возникают сомнения или неуверенность в том, что вас спросили, не стесняйтесь попросить собеседника прояснить вопрос. Это позволит вам лучше понять, что от вас требуется, и дать более связанный и точный ответ.

Дышите и не спешите: когда вы нервничаете, есть вероятность, что вы начнете говорить быстро и несвязно. Перед тем, как начать отвечать на вопрос, сделайте глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Затем говорите медленно и ясно, давая себе время собраться и сформулировать свои мысли.

Необходимо помнить, что собеседование — это возможность продемонстрировать свои навыки и квалификацию.

Несвязные ответы могут быть результатом нервозности, но с помощью подготовки и практики можно справиться с этой проблемой. Важно оставаться спокойным, концентрированным и говорить ясно и последовательно.

И третье, что кроется за всеми страхами — это боязнь не знать ответ на вопрос. В этом случае важно помнить, что никто не может знать все, и вопросы могут быть сложными. Чем раньше вы это примите, тем проще вам будет не только на собеседовании, но и в жизни.

Помимо этого есть ряд простых действий, которые помогут справиться и с этим страхом. Поделюсь ими ниже:

Подготовка: одним из самых эффективных способов справиться с боязнью не знать ответ на вопрос, является хорошая подготовка.

Изучите информацию о компании, должности и требованиях к ней. Подготовьте ответы на типичные вопросы, связанные с вашим опытом работы и навыками. Также полезно практиковать ответы на вопросы, которые могут быть более сложными или неожиданными.

Подготовка — это самый важный борец с вашими страхами. Кто подготовлен, тот вооружен на максимум. Поэтому этот этап всегда идет под номером. И моменты подготовки перекликаются между собой.

Признайте свою неуверенность: если вы не знаете ответ на вопрос, не пытайтесь придумать что-то на ходу.

Лучше признайте свою неуверенность и скажите, что готовы изучить тему и предоставить ответ позже. Это покажет вашу честность и готовность к самообразованию. Работодатели ценят честность. Важно не отвечать таким образом на все заданные вопросы.

Задайте уточняющие вопросы: если вопрос непонятен или вы не уверены в его смысле, не стесняйтесь попросить уточнения. Это позволит вам лучше понять, что от вас требуется, и даст возможность сформулировать более точный ответ.

Поделитесь своим процессом мышления: если вы не знаете точного ответа, но у вас есть идеи или предположения, поделитесь ими с работодателем.

Объясните свой процесс мышления и как вы бы подошли к решению проблемы. Это может показать вашу аналитическую способность и способность критически мыслить.

Оставайтесь спокойными и уверенными: не забывайте, что собеседование — это не только проверка ваших знаний, но и оценка вашей личности и способности работать в команде.

Постарайтесь сохранить спокойствие и уверенность в себе, даже если вы не знаете ответа на вопрос. Помните, что работодатель также оценивает вашу реакцию на стрессовые ситуации.

Боязнь не знать ответ на вопрос — это естественная реакция, но с правильной подготовкой и подходом можно справиться и с ней. Помните, что никто не ожидает от вас знания абсолютно всего. Важно быть честным, готовым к самообразованию и демонстрировать свои навыки и качества во время собеседования.