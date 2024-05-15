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Трудовые отношения

Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку

Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?
Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Стажировка — в сфере охраны труда

Трудовой кодекс, по сути, не регламентирует процесс стажировки.

О ней сказано лишь в ст. 59 ТК о том, что можно заключить срочный трудовой договор для выполнения работ, связанных с образованием в форме стажировки. Кроме того, о ней сказано в контексте охраны труда — для определенных категорий работников.

Так, ст. 219 ТК и п.4 Правил обучения по охране труда, утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 определяют, что стажировка возможна для:

Стажировка требует договора

Однако если компания планирует организовать обучение нового сотрудника по должности, в т.ч. для выполнения каких-либо работ, но не обучения по охране труда или профессиональным программам, оформлять стажировку на рабочем месте нельзя.

Это объясняется тем, что в соответствии со ст. 59 ТК, выполнение работ, связанных с профессиональным обучением в форме стажировки, предусматривает заключение срочного трудового договора.

Следовательно, должна быть и оплата труда. В противном случае — отсутствие зарплаты — это прямое нарушение закона, которое может привести к проверке ГИТ и штрафу. И, конечно же, с вероятностью почти в 100% человек подаст в суд — с требованием признать отношения трудовыми, взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию.

Оформить практику

В то же время, если работник получает высшее образование в вузе с соответствующей лицензией, с кандидатом можно оформить прохождение производственной практики. Это оформляется на основании договора об организации и проведении практики — между вузом и работодателем, в соответствии со ст. 13 закона № 273-ФЗ.

Прохождение такой практики может быть неоплачиваемой, если сотрудник только обучается и не участвует в производственной деятельности организации, т.е. не выполняет трудовую функцию.

При этом руководителям практики — от вуза и от работодателя — необходимо разработать совместный рабочий графикплан проведения практики. В нем фиксируются индивидуальные задания для обучающихся в период практики. После составления графика издается приказ в произвольной форме. Он и будет основанием для начала практики.

Не поручать конкретную работу

Также отметим, что при приеме студентов на практику надо учесть, что в соответствии с законодательством трудовые отношения возникают не только на основании трудового договора, но и даже при фактическом допуске студента к работе с ведома представителя компании (руководителя), даже когда трудовой договор не оформили надлежащим образом.

Так что для исключения рисков при приеме студента лучше не поручать ему конкретную работу, и чтобы он выполнял только те задания, которые указан в графике практики, без вовлечения в производственную деятельность компании.

Иначе это посчитают допуском к выполнению трудовых обязанностей без оформления трудовых отношений и без оплаты. А это — серьезные риски для работодателя.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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