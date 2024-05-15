Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Выплатить работнику нужно зарплату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Согласно статье 121 ТК, период нахождения работника в отпуске, предоставленном ему с последующим увольнением, не включен в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Роструд в письме от 4 апреля 2024 г. № ПГ/05329-6-1 отметил следующие положения:

дни отпуска, предоставляемого работнику с последующим увольнением, в указанный стаж не входят .

количество дней неиспользованного отпуска для выплаты компенсации нужно считать исходя из продолжительности стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, имеющийся у работника на последний день работы, т.е. на день, предшествующий дню начала указанного отпуска;

Формула для расчета дней отпуска, не использованных за время работы: 28 дн. : 12 мес. х количество отработанных месяцев.

Сумму компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывают так:

Средний дневной заработок за расчетный период x Количество дней отпуска, не использованных за время работы = Компенсация за неиспользованный отпуск.

Если увольняемый работник проработал 11 полных месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск, то он получает полную компенсацию. Здесь нужно учитывать правила округления.

А работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются по собственному желанию, получают пропорциональную компенсацию за неиспользованный отпуск.