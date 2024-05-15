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Отпускные

Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.  
Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Документписьмо Роструда от 4 апреля 2024 г. № ПГ/05329-6-1.

Отпуск с последующим увольнением

Перед увольнением по собственному желанию работник вправе написать заявление на предоставление неиспользованного отпуска (ст. 127 ТК).

Работодатель в таком случае предоставляет отпуск с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). Днем увольнения считается последний день отпуска.

Обратите внимание, что работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ч. 4 статьи 127 ТК).

В определении КС от 25 января 2007 года № 131-О-О указано, что день ухода в отпуск с последующим увольнением является моментом окончательного прекращения работы. Значит, рассчитаться с работником и выдать документы нужно в день, предшествующий первому дню отпуска.

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Как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Выплатить работнику нужно зарплату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Согласно статье 121 ТК, период нахождения работника в отпуске, предоставленном ему с последующим увольнением, не включен в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Роструд в письме от 4 апреля 2024 г. № ПГ/05329-6-1 отметил следующие положения:

  • количество дней неиспользованного отпуска для выплаты компенсации нужно считать исходя из продолжительности стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, имеющийся у работника на последний день работы, т.е. на день, предшествующий дню начала указанного отпуска;

  • дни отпуска, предоставляемого работнику с последующим увольнением, в указанный стаж не входят.

ТК не предусматривает общего механизма расчета стажа работы, дающего право на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Поэтому нужно применять Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930 года № 169, которые действуют в части, не противоречащей ТК (ст. 423 ТК).

Формула для расчета дней отпуска, не использованных за время работы: 28 дн. : 12 мес. х количество отработанных месяцев.

Сумму компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывают так:

Средний дневной заработок за расчетный период x Количество дней отпуска, не использованных за время работы = Компенсация за неиспользованный отпуск.

Если увольняемый работник проработал 11 полных месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск, то он получает полную компенсацию. Здесь нужно учитывать правила округления.

А работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются по собственному желанию, получают пропорциональную компенсацию за неиспользованный отпуск.

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Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.  

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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