Цифра дня. Про электронные уведомления

Чтобы получать уведомления нужно быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также направить специальное согласие.
Подробнее читайте в новости.
Чтобы получать уведомления нужно быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также направить специальное согласие.
Подробнее читайте в новости.
Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.
Компания Гусейна Гасанова не сдала налоговую декларацию, поэтому ее счета сразу же заблокировали. Налоговики также требуют заплатить 153 млн рублей.
Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.
Разбираемся, в обязанностях и необходимых навыках двух востребованных специальностей, а также, чему нужно научиться бухгалтеру, чтобы стать аналитиком или начать разрабатывать в 1С.
Система оплаты труда, включая доплаты и премии, устанавливается локальным нормативным актом работодателя.
Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги.
В приложении «Работа в ЕАЭС» появились услуги для тех, кто хочет отправиться работать в Беларусь. Пользователи получат всю необходимую для трудоустройства информацию, а некоторые документы и страховку можно оформить удаленно.
Теперь клиенты негосударственных пенсионных фондов могут в течение 14 дней расторгнуть договор.
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
Размер госпошлины за получение лицензий от МЧС вырастет с 7,5 до 15 000 рублей. Цены пересмотрели, поскольку ведомство будет проводить выездную проверку организации перед тем, как выдать разрешение.
При использовании автомобиля в деятельности организации неизбежно встают вопросы о том, как правильно отражать в учете расходы, связанные с эксплуатацией транспорта.
Чтобы не получать заказные письма из налоговой пользователи переходят на получение налоговых уведомлений в электронном виде через портал Госуслуги.
Если долго работать на пределе возможностей, можно перегореть. Хроническая усталость, потеря интереса к профессии, «севший» иммунитет, апатия ко всему вокруг — всё это признаки выгорания, с которым сталкиваются главбухи. Расскажем, как распознать и решить проблему до того, как она разрушит вашу карьеру и физическое здоровье.
Если идей для самого контента много, но все они какие-то хаотичные, то пора браться за составление контент-плана. Это поможет поставить работу на рельсы и в принципе сдвинуться с мертвой точки — вы всегда будете помнить, что и когда нужно запостить, а все материалы будут готовы заранее.
С 1 июля 2024 по 28 февраля 2025 года планируется проведение добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции.
Как предотвратить ошибки и избежать рисков при покупке готового бизнеса, рассказываем в статье.
Коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские консультации относятся к некоммерческим организациям и являются плательщиками налога на прибыль.
ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес» разместила информацию о подключении бизнеса к электронному документообороту (ЭДО).
Правоохранительные органы смогут получить от владельцев интернет-ресурсов номера сетевых портов пользователей, которые они используют для выхода в интернет. Это нужно, чтобы установить конкретного абонента, который публикует противоправный контент.
Ликвидация ООО может иметь место как по решению суда, так и добровольно. Мы рассмотрим особенности ликвидации «по собственному» желанию, то есть прекращение жизненного цикла ООО без правопреемства — передачи прав и обязанностей иным хозяйствующим лицам.
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