Цифра дня. Про электронные уведомления

Как составить контент-план и откуда брать идеи

Если идей для самого контента много, но все они какие-то хаотичные, то пора браться за составление контент-плана. Это поможет поставить работу на рельсы и в принципе сдвинуться с мертвой точки — вы всегда будете помнить, что и когда нужно запостить, а все материалы будут готовы заранее.