Цифра дня. Про увольнение

Россияне рассказали, по каким причинам чаще всего меняют место работы:
на первом месте оказалась недостаточная оплата труда (70%),
на втором месте — токсичный руководитель (56%),
на третьем — конфликты с коллективом (44%).
Также в топ-5 причин увольнений вошли:
неподходящий график работы (42%);
отсутствие карьерного роста (32%).
Такие данные показал опрос кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (результаты есть в распоряжении Клерка»).
А вы по каким причинам готовы уволиться? Поделитесь в комментариях.
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