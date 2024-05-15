Цифра дня. Про увольнение

При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

В общем случае с дохода от продажи недвижимости надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ. Но если срок владения – больше минимального, то налога не будет и декларировать доход не надо.