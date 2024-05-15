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Счета-фактуры

Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры

ФНС утвердила новые форматы УПД и счет-фактуры, о чем говорится в приказе от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы, утвержденные приказом ведомства от 19.12.2018 № MMB-7-15/820@ были добавлены в Приложение №2 к новому приказу 970, а сам приказ 820 утратил силу.
Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сколько продлится переходный период, как бизнесу подготовиться к изменениям сейчас и какие нюансы учесть, рассказывает Алиса Муратова, эксперт в области электронного документооборота в Контур. Диадоке.

Что изменилось в форматах счета-фактуры и УПД

Поскольку изменений действительно много, выделим ключевые из них.

1. Изменился принцип формирования имени файла.

Если раньше не было возможности передавать в одном документе одновременно прослеживаемые и маркированные товары, то теперь такая возможность появилась.

Для каждой области контроля ввели отдельный идентификатор в имени файла — префикс N с соответствующим значением.

Есть некоторые особенности отражения маркированной продукции, которые нужно учитывать. Например, при передаче такой продукции в префиксе N3 нужно указать значение 1. Если передается табачная продукция или алкоголь, нужно дополнительно указать 1 в префиксе N4 для пива и слабоалкогольной продукции и 1 в N5 для табачной, никотиносодержащей продукции и сырья.

Сравнение изменений в формировании имени файла:

Было

Стало

R_T_A_O_GGGGMMDD_N

Где:

  • R_Т — префикс, принимающий значение:

  • ON_NSCHFDOPPR в общем случае;

    • значение ON_NSCHFDOPPRMARK, при наличии в документе маркированных товаров (структура НомСредИдентТов);

    • значение ON_NSCHFDOPPRPROS, при наличии в документе товаров, подлежащих прослеживаемости (структура СведПрослеж).

R_Т_A_О_GGGGMMDD_N1_N2_N3_N4_N5_N6_N7

Где:

  • R_Т — префикс, принимающий только значение ON_NSCHFDOPPR

  • N1 — 36 символьный GUID (в 820 это была N);

  • N2 — наличие в документе прослеживаемых товаров;

  • N3 — наличие в документе маркированных товаров;

  • N4 — наличие в документе маркированной табачной и никотиносодержащей продукции и сырья;

  • N5 —  наличие в документе маркированных пивных напитков и слабоалкогольной продукции;

  • N6 — наличие в документе нефтепродуктов;

  • N7 — добавили на будущее, пока будем заполнять «00».

Важно отметить, что согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте Честного знака, не допускается передача в одном документе сведений о товарах в поэкземплярном учете из разных сочетаний товарных групп.

2. Расширились сценарии применения форматов.

Для этого были добавлены элементы, отражающие специальные обстоятельства формирования документов. Полный перечень кодов таких обстоятельств опубликован на сайте ФНС. Например, теперь в УПД можно отражать перемещение товаров внутри организации или передачу на ответственное хранение

3. Форматами введен новый элемент, отражающий стоимость прослеживаемых товаров. Это связано с тем, что 18.01.24 вступило в силу постановление Правительства от 15 декабря 2023 г. № 2162, которое вносит изменения в положение о национальной системе прослеживаемости товаров. 

Важно отметить, что так как к операциям с прослеживаемыми товарами отнесли передачу (получение) продукции в составе выполненных работ, такие операции необходимо отражать в электронных УПД и передавать через операторов ЭДО.

Если компания в течение переходного периода перейдет на формат, утвержденный приказом 970, то будет обязана соблюдать требования законодательства и заполнять обязательный реквизит прослеживаемости.

Так как форматы корректировочных документов еще не обновлялись, ФНС выпустила письмо с разъяснениями.

Рекомендуется при необходимости корректировки документов, отражающих операции с прослеживаемыми товарами, использовать текущие форматы корректировочных документов, не внося изменений в графу 14 счета-фактуры.

Текущий формат корректировочных документов закреплен в приказе ФНС от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@

Если говорить о печатной форме счета-фактуры и корректировочных документов, то в них скоро должна появится новая графа 14. Изменения в постановление Правительства 1137, регламентирующего печатную форму счета-фактуры, пока не опубликованы.

4. Достаточно много изменений претерпел блок «Подписант».

Он был приведен в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим использование машиночитаемых доверенностей с электронной подписью физлица. Теперь в блоке нужно отражать тип подписи, способ подтверждения полномочий, сведения о доверенности и способ ее передачи.

5. Изменились требования и порядок отражения строки «5а» счета-фактуры.

В формате указываются: наименование товара, номер и дата документа, подтверждающего отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, передача имущественных прав, на основании которых был выставлен счет-фактура.

Исключена необходимость указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретным документам об отгрузке товаров, на основании которых выставлен счет-фактура.

6. Изменения коснулись и адресного блока. Он приведен в соответствие со структурой адресов в государственном адресном реестре.

7. Появилась возможность ссылаться на исправляемый УПД.

При внесении исправлений можно включить в файл обмена информацию об имени файла исправляемого документа. Для этого в формат были добавлены специальные атрибуты.

Формат претерпел множество корректировок, и здесь мы обозначили лишь некоторые из них. С другими изменениями можно ознакомиться в письме ФНС от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@, которое содержит рекомендации по работе с новым форматом.

Какую печатную форму использовать сейчас

При разработке печатной формы УПД и счета-фактуры нужно опираться на постановление Правительства от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

В печатной форме никаких изменений не произошло, но ожидается в скором времени. Пока используем существующую печатную форму.

Когда закончится переходный период

До 01.04.2025 все налогоплательщики должны будут перейти на новый формат — версию 5.02

Во время переходного периода можно использовать:

Как подготовиться к переходу на новые форматы УПД и счета-фактуры

Прежде чем начать использовать новые форматы, необходимо позаботиться о нескольких ключевых моментах:

  1. Подготовить свои информационные системы к отправке и приему документов в соответствии с 970 приказом. В том числе обратить внимание на интеграционные решения, которые используются в компании, и доработать их.

  2. Договориться со своими контрагентами о сроках перехода. Не только вы, но и контрагенты должны подготовить свои информационные системы для отправки и приемки документов в новом формате.

  3. Если УПД и счета-фактуры обрабатываются и подписываются в СЭД или любых других учетных системах, нужно уточнить у вендоров готовность поддержки нового формата в его системах и интеграционных решениях.

Хотя изменений в форматах много и переход на них будет непростым, своевременная подготовка поможет снизить риски и подготовить бизнес-процессы компании.

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Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры

ФНС утвердила новые форматы УПД и счет-фактуры, о чем говорится в приказе от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы, утвержденные приказом ведомства от 19.12.2018 № MMB-7-15/820@ были добавлены в Приложение №2 к новому приказу 970, а сам приказ 820 утратил силу.

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