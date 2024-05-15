Фрилансеры как резервные силы: их роль во время сезонных пиков и неожиданных изменений 

Фрилансеры играют важную роль в сглаживании сезонных колебаний и компенсации неожиданных изменений. Эти свободные агенты труда выступают в качестве надежного резервного ресурса, способного быстро реагировать на потребности рынка и обеспечивать стабильность в периоды напряженной активности.

О том, почему важно обращаться к фрилансерам во время пиковых нагрузок и как это лучше сделать, рассказывает Арина Козлова, руководитель службы поддержки клиентов EasyStaff.

Кто такие фрилансеры и зачем они бизнесу

Фрилансеры — специалисты, которые выполняют проекты для разных заказчиков.

Как правило, это опытные сотрудники компаний, которые начали заниматься гигами, т. е. сторонними проектами, на постоянной основе или в дополнение к найму.

Немного статистики: В PwC подсчитали, что крупнейшие возрастные категории среди фрилансеров сегодня — 18–34 года (68%) и 35–44 года (18%). Национальная гильдия фрилансеров сообщает, что 60% фрилансеров — мужчины. Высшее образование имеют 43%, однако всего 26% независимых исполнителей перешли в статус ИП или самозанятого, и 29% планируют принять иной налоговый статус для уплаты налогов с дохода от фриланса.

С точки зрения бизнеса фрилансеры — это удаленные исполнители, которые подключаются к задачам разной длительности и не выступают сотрудниками компании. Предполагается, что фрилансер сам оплатит налоги либо как самозанятый, либо как ИП.

Налоговый статус имеет большое значение для компании. Выплачивая деньги физлицу, бизнес несет риск быть оштрафованным за неуплату страховых и пенсионных взносов.

Поэтому рекомендуется работать с фрилансерами, которые находятся в одном из следующих статусов.

Самозанятный, или плательщик НПД. Налог на профессиональный доход удерживается с денег, которые исполнитель получает от заказчиков. Этот налог отличается от НДФЛ, ведь плательщик НПД отчисляет его сам. Самозанятый может предоставить чек и акт выполненных работ, что позволит заказчику сократить налоговую базу и доказать, что выплаченные самозанятому деньги — не зарплата.

Индивидуальный предприниматель. ИП могут получать деньги на расчетный счет для бизнеса, что делает выплаты простыми и безопасными для компании. ИП могут выставить счет, предоставить чек и акты о выполненных работах.

Статус фрилансера легко проверить. По ИНН можно уточнить на сайте ФНС налоговый статус исполнителя.

Почему с фрилансерами проще работать

Все больше компаний обращаются к фрилансерам вместо полноценного найма сотрудников. Мы в EasyStaff видим следующие причины для такой тенденции.

Путь от первого сообщения до начала работы минимален. Найти фрилансера можно на фриланс-биржах. Опубликовав задание и получив предложения, вы способны начать работу сразу же. Нет необходимости проводить несколько интервью и искать время для встречи. Сами фрилансеры также предпочитают выполнять проекты быстро.

Меньше ответственности. Фрилансер — это независимый партнер, который не ожидает от заказчика больше, чем оплату за проделанную работу. Кроме этого, прекращение сотрудничества можно совершить быстро — без двухнедельных уведомлений, неустоек и т. д. Если сам фрилансер решит покинуть проект, то найти замену тоже будет несложно.

Оптимальное сочетание цены и качества. Работая с фрилансером, бизнес получает экспертизу опытного специалиста за адекватные деньги. Вместо полноценного найма дорогого сотрудника на постоянку фирма пользуется услугами профессионала точечно, в рамках одного проекта.

Труд фрилансеров — расширяемый. Именно это свойство фриланс-работников делает их такими привлекательными для компаний. Нанять несколько фрилансеров для наращивания производительности — просто. С помощью надежной биржи можно найти нескольких исполнителей.

Сезонные пики, неожиданные изменения и фрилансеры

Сезонный пик — это такое время года, когда конкретный товар или услуга становятся особенно востребованными. Рассмотрим примеры.

С ноября по декабрь происходит наибольшее количество покупок на маркетплейсах. В связи с этим возникает необходимость в карточках товаров. Вот почему в эти месяцы наблюдается высокий спрос на фрилансеров-дизайнеров.

Неожиданные изменения не нуждаются в отдельном представлении. Иметь возможность набирать команду, которая может сокращаться или расширяться в ответ на вызовы рынка, значит, иметь существенное преимущество.

Языковая школа, которая обучает английскому, расширяет штат. В связи с отъездом целевой аудитории за рубеж (массовая релокация в балканские страны и Европу) школа ищет преподавателей сербского, итальянского, испанского и румынского языков.

Определим основные причины, почему найм фрилансера выигрывает в периоды сезонных пиков.

1. Фриланс означает гибкость в настройке рабочей силы. Поскольку фрилансеры ориентированы на быстрое выполнение работы и расширение клиентуры, они готовы заканчивать один проект и двигаться к следующему. Их график и объем работ могут быть легко настроены в соответствии с текущими потребностями бизнеса. Компания может также просто уменьшить численность фрилансеров, потому что они не ожидают постоянного потока проектов от одного заказчика.

2. Фрилансер бережет бюджет компании в период неопределенности. В отличие от штатных сотрудников фрилансеру не полагаются выплаты в пенсионный фонд со стороны нанимателя. Это значит, что содержать такого исполнителя выгоднее.

В период неопределенности, когда все меняется каждый день, работать с исполнителем наиболее безопасно, ведь специалиста можно «сократить», если бюджет этого не выдерживает.

3. Фрилансер — это наиболее открытый к новым задачам тип работника. В период изменений не всегда можно сразу понять, какой именно специалист нужен, и в чем будет заключаться его работа. Если бизнес — начинающий, и пока не совсем ясно, как будет выглядеть должностная инструкция для нового сотрудника, можно работать с фрилансерами. Это важно для того, чтобы понять, какой именно нужен специалист в штат и нужен ли.

4. Фрилансеры позволяют обогнать время. Неочевидное, но полезное преимущество в пиковые периоды. Команда, члены которой находятся в разных часовых поясах, может делать проекты «быстрее». При грамотной организации можно прийти к производству контента 24/7.

Вызовы при работе с удаленной и многочисленной командой фрилансеров

Мы определились, что найм фрилансера в пиковые нагрузки — выгоднее и полезнее. Несмотря на преимущества, важно грамотно работать с удаленной командой без риска для бюджета. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки.

Если сложно держать всех в курсе

Когда команда удаленная, передавать информацию и убеждаться в том, что она дошла до получателя, может быть затруднительно. Для этого следует наладить удобные каналы связи и регулярные синки.

Телеграм, Дискорд. Для общения подойдет такой инструмент, где можно создавать группы. Важно, чтобы он работал по всему миру и был способен передавать файлы.

Регулярные синки. Обмен информацией и материалами — важный шаг при работе с внешними исполнителями: во-первых, из-за необходимости быть «в курсе»; во-вторых, в целях безопасности. Если фрилансер вдруг решит покинуть проект, то его необходимо быстро заменить.

Если сложно найти надежного исполнителя

Действительно, среди заказчиков есть много обманутых клиентов. Самые надежные способы поиска исполнителей — биржи фриланса и сарафанное радио.

На биржах, как правило, фрилансеры проходят верификацию, что позволяет исключить ненадежных исполнителей. Если искать через знакомых и коллег, то есть все шансы найти надежного фрилансера и даже поговорить с его клиентами.

Однако следует иметь в виду потенциальные схемы обмана — ненадежные исполнители могут вести себя именно так.

«Один за всех» . Недобросовестные исполнители создают не только свой аккаунт, но и аккаунт «заказчиков» (оформляют опять же на себя). Потом фрилансер «выполняет» заказы, получает отзывы и оценки, в результате чего «подтверждает свою экспертность». По факту, он просто исчезает после получения предоплаты.

«Внешний эскроу-сервис» . Сегодня на большинстве платформ по поиску фрилансеров существует сервис безопасной сделки. Если исполнитель предлагает вам воспользоваться внешним эскроу-счетом вместо доступного и удобного решения внутри платформы, то это должно быть тревожным звоночком.

«Торопыжка». Если исполнитель торопит вас с оплатой, то это красный флаг. У хорошего исполнителя есть очередь из заказов. Ему нет необходимости «пинговать» заказчика ежедневно.

Если сложно быстро и удобно всем платить

Основа безопасного и надежного сотрудничества с удаленным исполнителем — это своевременная оплата услуг. Есть несколько способов это сделать.

Внутри фриланс-платформы – если исполнитель найден на бирже. Как было сказано выше, у хороших платформ есть свой эскроу-сервис.

Через платежную систему — например, «Золотая корона». Этот способ работает, если вы уверены в исполнителе, и если платежная система доступна там, где находится фрилансер.

Через сервис по управлению фрилансерами — такие системы позволяют переводить деньги в любую точку мира, помогая фрилансеру удобно вывести их на любую карту. Они также предлагают закрывающие документы, необходимые для декларации доходов (для фрилансера) и расходов (для заказчика).

Фрилансеры не только предоставляют компаниям гибкость и возможность масштабироваться в сезонные пики, но и являются важным элементом социальной и экономической адаптации. Поэтому при рассмотрении стратегий управления персоналом и планировании ресурсов обращение к фрилансерам становится необходимым шагом для успеха.