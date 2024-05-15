₽ Заказать рекламу
Самозанятые

Фрилансеры как резервные силы: их роль во время сезонных пиков и неожиданных изменений 

Фрилансеры играют важную роль в сглаживании сезонных колебаний и компенсации неожиданных изменений. Эти свободные агенты труда выступают в качестве надежного резервного ресурса, способного быстро реагировать на потребности рынка и обеспечивать стабильность в периоды напряженной активности.
Фрилансеры как резервные силы: их роль во время сезонных пиков и неожиданных изменений 
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

О том, почему важно обращаться к фрилансерам во время пиковых нагрузок и как это лучше сделать, рассказывает Арина Козлова, руководитель службы поддержки клиентов EasyStaff.

Кто такие фрилансеры и зачем они бизнесу

Фрилансеры — специалисты, которые выполняют проекты для разных заказчиков.

Как правило, это опытные сотрудники компаний, которые начали заниматься гигами, т. е. сторонними проектами, на постоянной основе или в дополнение к найму. 

Немного статистики: В PwC подсчитали, что крупнейшие возрастные категории среди фрилансеров сегодня — 18–34 года (68%) и 35–44 года (18%). Национальная гильдия фрилансеров сообщает, что 60% фрилансеров — мужчины. Высшее образование имеют 43%, однако всего 26% независимых исполнителей перешли в статус ИП или самозанятого, и 29% планируют принять иной налоговый статус для уплаты налогов с дохода от фриланса. 

С точки зрения бизнеса фрилансеры — это удаленные исполнители, которые подключаются к задачам разной длительности и не выступают сотрудниками компании. Предполагается, что фрилансер сам оплатит налоги либо как самозанятый, либо как ИП. 

Налоговый статус имеет большое значение для компании. Выплачивая деньги физлицу, бизнес несет риск быть оштрафованным за неуплату страховых и пенсионных взносов. 

Поэтому рекомендуется работать с фрилансерами, которые находятся в одном из следующих статусов.

  • Самозанятный, или плательщик НПД. Налог на профессиональный доход удерживается с денег, которые исполнитель получает от заказчиков. Этот налог отличается от НДФЛ, ведь плательщик НПД отчисляет его сам. Самозанятый может предоставить чек и акт выполненных работ, что позволит заказчику сократить налоговую базу и доказать, что выплаченные самозанятому деньги — не зарплата. 

  • Индивидуальный предприниматель. ИП могут получать деньги на расчетный счет для бизнеса, что делает выплаты простыми и безопасными для компании. ИП могут выставить счет, предоставить чек и акты о выполненных работах. 

Статус фрилансера легко проверить. По ИНН можно уточнить на сайте ФНС налоговый статус исполнителя. 

Почему с фрилансерами проще работать 

Все больше компаний обращаются к фрилансерам вместо полноценного найма сотрудников. Мы в EasyStaff видим следующие причины для такой тенденции.

  • Путь от первого сообщения до начала работы минимален. Найти фрилансера можно на фриланс-биржах. Опубликовав задание и получив предложения, вы способны начать работу сразу же. Нет необходимости проводить несколько интервью и искать время для встречи. Сами фрилансеры также предпочитают выполнять проекты быстро.

  • Меньше ответственности. Фрилансер — это независимый партнер, который не ожидает от заказчика больше, чем оплату за проделанную работу. Кроме этого, прекращение сотрудничества можно совершить быстро — без двухнедельных уведомлений, неустоек и т. д. Если сам фрилансер решит покинуть проект, то найти замену тоже будет несложно. 

  • Оптимальное сочетание цены и качества. Работая с фрилансером, бизнес получает экспертизу опытного специалиста за адекватные деньги. Вместо полноценного найма дорогого сотрудника на постоянку фирма пользуется услугами профессионала точечно, в рамках одного проекта. 

  • Труд фрилансеров — расширяемый. Именно это свойство фриланс-работников делает их такими привлекательными для компаний. Нанять несколько фрилансеров для наращивания производительности — просто. С помощью надежной биржи можно найти нескольких исполнителей.

Сезонные пики, неожиданные изменения и фрилансеры 

Сезонный пик — это такое время года, когда конкретный товар или услуга становятся особенно востребованными. Рассмотрим примеры.

С ноября по декабрь происходит наибольшее количество покупок на маркетплейсах. В связи с этим возникает необходимость в карточках товаров. Вот почему в эти месяцы наблюдается высокий спрос на фрилансеров-дизайнеров

Неожиданные изменения не нуждаются в отдельном представлении. Иметь возможность набирать команду, которая может сокращаться или расширяться в ответ на вызовы рынка, значит, иметь существенное преимущество.

Языковая школа, которая обучает английскому, расширяет штат. В связи с отъездом целевой аудитории за рубеж (массовая релокация в балканские страны и Европу) школа ищет преподавателей сербского, итальянского, испанского и румынского языков

Определим основные причины, почему найм фрилансера выигрывает в периоды сезонных пиков.

1. Фриланс означает гибкость в настройке рабочей силы. Поскольку фрилансеры ориентированы на быстрое выполнение работы и расширение клиентуры, они готовы заканчивать один проект и двигаться к следующему. Их график и объем работ могут быть легко настроены в соответствии с текущими потребностями бизнеса. Компания может также просто уменьшить численность фрилансеров, потому что они не ожидают постоянного потока проектов от одного заказчика. 

2. Фрилансер бережет бюджет компании в период неопределенности. В отличие от штатных сотрудников фрилансеру не полагаются выплаты в пенсионный фонд со стороны нанимателя. Это значит, что содержать такого исполнителя выгоднее.

В период неопределенности, когда все меняется каждый день, работать с исполнителем наиболее безопасно, ведь специалиста можно «сократить», если бюджет этого не выдерживает. 

3. Фрилансер это наиболее открытый к новым задачам тип работника. В период изменений не всегда можно сразу понять, какой именно специалист нужен, и в чем будет заключаться его работа. Если бизнес — начинающий, и пока не совсем ясно, как будет выглядеть должностная инструкция для нового сотрудника, можно работать с фрилансерами. Это важно для того, чтобы  понять, какой именно нужен специалист в штат и нужен ли. 

4. Фрилансеры позволяют обогнать время. Неочевидное, но полезное преимущество в пиковые периоды. Команда, члены которой находятся в разных часовых поясах, может делать проекты «быстрее». При грамотной организации можно прийти к производству контента 24/7. 

Вызовы при работе с удаленной и многочисленной командой фрилансеров 

Мы определились, что найм фрилансера в пиковые нагрузки — выгоднее и полезнее. Несмотря на преимущества, важно грамотно работать с удаленной командой без риска для бюджета. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки.

Если сложно держать всех в курсе

Когда команда удаленная, передавать информацию и убеждаться в том, что она дошла до получателя, может быть затруднительно. Для этого следует наладить удобные каналы связи и регулярные синки.

  • Телеграм, Дискорд. Для общения подойдет такой инструмент, где можно создавать группы. Важно, чтобы он работал по всему миру и был способен передавать файлы.

  • Регулярные синки. Обмен информацией и материалами — важный шаг при работе с внешними исполнителями: во-первых, из-за необходимости быть «в курсе»; во-вторых, в целях безопасности. Если фрилансер вдруг решит покинуть проект, то его необходимо быстро заменить.

Если сложно найти надежного исполнителя 

Действительно, среди заказчиков есть много обманутых клиентов. Самые надежные способы поиска исполнителей — биржи фриланса и сарафанное радио.

На биржах, как правило, фрилансеры проходят верификацию, что позволяет исключить ненадежных исполнителей. Если искать через знакомых и коллег, то есть все шансы найти надежного фрилансера и даже поговорить с его клиентами. 

Однако следует иметь в виду потенциальные схемы обмана — ненадежные исполнители могут вести себя именно так.

  • «Один за всех». Недобросовестные исполнители создают не только свой аккаунт, но и аккаунт «заказчиков» (оформляют опять же на себя). Потом фрилансер «выполняет» заказы, получает отзывы и оценки, в результате чего «подтверждает свою экспертность». По факту, он просто исчезает после получения предоплаты. 

  • «Внешний эскроу-сервис». Сегодня на большинстве платформ по поиску фрилансеров существует сервис безопасной сделки. Если исполнитель предлагает вам воспользоваться внешним эскроу-счетом вместо доступного и удобного решения внутри платформы, то это должно быть тревожным звоночком. 

  • «Торопыжка». Если исполнитель торопит вас с оплатой, то это красный флаг. У хорошего исполнителя есть очередь из заказов. Ему нет необходимости «пинговать» заказчика ежедневно. 

Если сложно быстро и удобно всем платить 

Основа безопасного и надежного сотрудничества с удаленным исполнителем — это своевременная оплата услуг. Есть несколько способов это сделать.

Внутри фриланс-платформы – если исполнитель найден на бирже. Как было сказано выше, у хороших платформ есть свой эскроу-сервис.

  • Через платежную систему — например, «Золотая корона». Этот способ работает, если вы уверены в исполнителе, и если платежная система доступна там, где находится фрилансер.

  • Через сервис по управлению фрилансерами — такие системы позволяют переводить деньги в любую точку мира, помогая фрилансеру удобно вывести их на любую карту. Они также предлагают закрывающие документы, необходимые для декларации доходов (для фрилансера) и расходов (для заказчика). 

Фрилансеры не только предоставляют компаниям гибкость и возможность масштабироваться в сезонные пики, но и являются важным элементом социальной и экономической адаптации. Поэтому при рассмотрении стратегий управления персоналом и планировании ресурсов обращение к фрилансерам становится необходимым шагом для успеха.

Начать дискуссию

Налоги, взносы, пошлины

Власти обсудят с бизнесом изменения в налоговой системе

На следующей неделе Минфин предложит предпринимателям и парламенту идеи по «донастройке» налогов.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Почти 10 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Размер праздничных выплат составил 10 000 рублей. Их получили ветераны Великой Отечественной войны из России и Прибалтики.

Алексей Иванов
МСФО

Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»

Совет по МСФО выпустил новый стандарт IFRS 18 «Представление и раскрытие в финансовых отчетах». Этот стандарт заменит IAS 1 «Представление финансовой отчетности», который действует с 1997 года. Внутри поясняю при чем здесь девушки и кровати.

Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»
1

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям

В рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» президент установил целевые показатели и задачи в том числе относительно инвестиций.

Консоль.Про
Ведение бизнеса

Договор ГПХ: на какой срок можно заключить

Компании и предприниматели сотрудничают с внештатниками на основании договора ГПХ. Рассказываем, на какой срок можно составить договор гражданско-правового характера, и какие последствия могут быть, если указать срок неверно.

Договор ГПХ: на какой срок можно заключить
Налоговые требования

Налоговая просит документы. Как ответить на требование

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Узнайте, что вправе запросить ИФНС и каким образом нужно представлять документы.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене

Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
Экологическое законодательство

Президент: к 2030 году нужно сортировать 100% отходов

Путин установил целевые показатели и задачи для достижения национальной цели «Экологическое благополучие».

2
Самозанятые

Фрилансеры как резервные силы: их роль во время сезонных пиков и неожиданных изменений 

Фрилансеры играют важную роль в сглаживании сезонных колебаний и компенсации неожиданных изменений. Эти свободные агенты труда выступают в качестве надежного резервного ресурса, способного быстро реагировать на потребности рынка и обеспечивать стабильность в периоды напряженной активности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Русские офшоры (САР)

Компаниям сохранят особые условия для переезда в «русские офшоры»

До 2025 года иностранные компании смогут не прилагать документы, которые невозможно предоставить из-за ограничений. Всего в САР переехало 390 организаций.

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Экономика России

К 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП

Президент установил целевые показатели и задачи для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

Разборы законов

1 278
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Цифра дня. Про зарплаты бухгалтеров

Зарплаты бухгалтеров в Москве и на периферии отличаются в разы. А сколько платят работодатели в вашем регионе?

Цифра дня. Про зарплаты бухгалтеров
1
Инвестиции

Половина инвесторов решила продать заблокированные акции

Клиенты брокеров с небольшими инвестиционными портфелями подают заявки на участие в обмене замороженными активами. Более состоятельные инвесторы не укладываются в лимит Инвестиционной палаты и пытаются получить контроль через западных регуляторов.

Ак Барс Банк
Факторинг

Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году

Любому бизнесу важно находить эффективные решения по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и поддержанию стабильного денежного потока. Один из наиболее действенных финансовых инструментов — факторинг. Рассмотрим основные виды факторинга и поможем определиться с выбором оптимального решения для вашего бизнеса.

Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году
Электронная отчетность

📄 В личном кабинет ИП новая функция. Это очередной шаг перевода всего документооборота в электронный формат, объясняет налоговый юрист

На главной странице личного кабинета ИП в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Электронные доверенности» появилась новая вкладка «Между организациями».

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать мемы от великих художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения
15
Dooglys.com
Бухгалтерский учет

Сокращаем расходы. Как увеличить прибыль без ущерба для клиента?

Для того чтобы сократить расходы и увеличить прибыль компании, необходимо провести тщательный анализ всех расходов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Законопроекты

Перед тем как выдать кредит, банки будут его согласовывать с родственниками клиентов

Чтобы дополнительно защитить средства на счетах клиентов, Госдума собирается принять закон с новым механизмом верификации финансовых операций. Если доверенное лицо в течение 12 часов не подтвердит транзакцию, банк отклонит ее.

2

Интересные материалы

QRService
Система быстрых платежей

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах

Рассказываем, в чем особенность приема оплаты по СБП в сфере услуг — в фитнес-центрах, салонах, автосервисах и на автомойках — и как удобно его организовать.

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах